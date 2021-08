Guy Zekri (Beachcomber Tours) : "Nous avons développé un nouveau progiciel de devis pour les agences"

TourMaG.com - Redoutez-vous cette reprise, entre la baisse des aides, le remboursement des avoirs et l'endettement supplémentaire, notamment avec les PGE ?



Guy Zekri : Nous n'avons aucun avoir, aucun acompte, puisque nous sommes un voyagiste 100% B2B.



Nous avons souscrit à un PGE, mais grâce aux aides de l'Etat, nous n'y avons pas encore touché.



Quant aux aides, heureusement que nous y avons eu droit entre le chômage partiel, les fonds de solidarité et l'aide aux coûts fixes, car cela nous a permis de passer la crise, avec des dommages certes, mais moindres que si nous n'avions pas eu d'aides.



Pour la rentrée, nous croyons beaucoup à la réouverture de l'Île Maurice au 1er octobre sans quarantaine, car la destination représente 60% de notre chiffre d'affaires.



Si elle repart comme il se doit, vu les engagements que nous avons entre octobre et février, je suis optimiste.



Bien sûr, cela ne pourra avoir lieu que si un maximum de personnes sont vaccinées, ce sera la condition sine qua non . A l'Île Maurice, la population est moins vaccinée qu'en France, ils ont plus de mal que nous à se procurer des doses, mais ils ne sont qu'1,3 million d'habitants et se battent à leur niveau pour vacciner un maximum de gens.



Et je crois à cette réouverture, car elle est dans leur intérêt. Le tourisme à Maurice, c'est 23% du PIB et 24% des emplois : on ne peut pas se passer d'un quart de l'économie !



De notre côté, nous avons pris toutes les mesures au niveau sanitaire dans nos hôtels et je me permets donc d'être optimiste.



TourMaG.com - Face à cette pandémie, à quoi ressemblera, selon vous, le tourisme de demain ?



Guy Zekri : Je reste très perplexe et je ne suis ni augure, ni la Pythie de Delphes.



Je pense que dès que nous aurons maîtrisé cette chose-là, les gens oublieront très vite.



Ce coronavirus va devenir comme la grippe, nous serons vaccinés tous les ans et nous devrons apprendre à vivre avec, à garder certains gestes-barrières, car cette pandémie ne va pas s'arrêter comme ça.



Mais je suis convaincu que nous allons avancer dans la maitrise du vaccin qui couvrira un spectre plus large.



Sur les axes que nous proposons : la Polynésie, Maurice, les Seychelles, les Maldives, les gens ont besoin de soleils lointains, de soleils d'hiver. Pour preuve, Maurice est une vraie destination de repeaters - presque 30% de notre clientèle y revient sur 24 mois - alors pourquoi abandonneraient-ils cette destination ?



Pour autant, nous allons devoir tenir compte des problèmes environnementaux, mais on ne va pas empêcher les gens de voyager, il y a un vrai besoin d'évasion, d'échanges avec les autres cultures.