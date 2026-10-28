Airbnb : une colère inédite pousse les hôtes à appeler à manifester !

Et si la grogne et la volonté des hôtes de se défaire de l'emprise du mastodonte US sont bien réelles, elles se heurtent à quelques limites.



La principale d'entre elles n'est pas l'absence de concurrence, car il existe une pléthore d'acteurs, mais la visibilité et le chiffre d'affaires générés par les autres plateformes, qui ne peuvent malheureusement pas rivaliser avec Airbnb.



" Nous lançons l'appel du 27 octobre 2026, nous invitons donc les hébergeurs à nous rejoindre.



Nous n'avons pas les moyens marketing des acteurs mondiaux. Nous avons même un budget marketing 20 000 fois inférieur à celui de Booking, Airbnb et Expedia réunis.



Donc j'invite les hébergeurs à nous rejoindre et surtout à rediriger le maximum de trafic vers GreenGo. Ainsi, chaque hébergeur qui parraine un voyageur sur GreenGo verra son compte crédité de 40 euros. Ce deal est gagnant-gagnant, car de l'autre côté, les voyageurs se voient offrir 20 euros.



L'alternative française existe, elle a juste besoin de la mobilisation de tous pour décoller ", affirme Guillaume Jouffre.



Au moment où nous parlons, près de 30 000 logements ont passé les filtres de sélection écoresponsables de la plateforme française.



Dans quelques semaines, ils seront plusieurs milliers de plus, de quoi augmenter mécaniquement un peu le trafic, mais aussi diversifier l'offre avec des hébergements plus urbains.



" Historiquement, on a moins d'offres en ville et c'est un segment que nous n'avions jusque-là pas vraiment attaqué, parce que c'est plus compliqué à aborder. Par contre, nous voyons venir de belles offres situées dans de grands centres urbains.



C'est une bonne opportunité pour nous de muscler un peu cette offre en ville et ça va forcément nous aider à convertir les visites en réservations. Par contre, nous n'allons pas faire croître notre offre indéfiniment. Nous tenons à respecter notre promesse et nous privilégions la qualité plutôt que la quantité.



Face à cette hausse soudaine de l'offre, nous allons sans doute flécher nos investissements sur la demande pour générer le plus de réservations possible et transformer l'essai ", conclut un Guillaume Jouffre ambitieux.