TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Le défi de la montée en gamme : satisfaire les attentes d’une clientèle exigeante


Le marché du voyage de luxe devrait atteindre 1 700 milliards d’euros en 2026, selon Grand View Research. Il s’impose comme un segment incontournable et ses pratiques se diffusent dans toutes les gammes du tourisme, avec notamment la tendance de fond de l’ultra-personnalisation.


Rédigé par Elodie Chevalier le Lundi 26 Octobre 2026 à 06:00

© Airwallex
© Airwallex
PONANT
Quel que soit leur budget, les voyageurs actuels accordent de l’importance à la qualité de l'expérience. Ils recherchent des itinéraires exclusifs, du conseil humain personnalisé et une gestion d’une fluidité impeccable face aux aléas.
Les acteurs du voyage premium ont compris les nouvelles attentes des vacanciers. Leurs clients veulent un séjour taillé sur mesure et sans anicroche. En cas de problème, tout doit être géré en coulisses. Pour cela, mieux vaut pouvoir s’appuyer sur des partenaires de confiance. Le tour-opérateur JayWay Travel en a fait les frais. Lorsque plusieurs cartes bancaires d'hôtel ont été piratées, Capital One a bloqué toutes les cartes, empêchant ainsi tous les titulaires ainsi que des dizaines d'hôtels d'effectuer le moindre prélèvement, ce qui a mis en péril les circuits touristiques sur le terrain.

« Nous avions 45 titulaires de cartes, dont aucun ne pouvait effectuer d'achat, pas plus que les hôtels où nos clients séjournaient à ce moment-là. Avec 50 circuits en cours, c'était un véritable cauchemar. » se souvient Charles Neville, Marketing Director pour l’entreprise. Mais tout cela n’est plus qu’un mauvais souvenir. Depuis, le tour-opérateur a simplifié le fonctionnement de ses cartes et de l’ensemble de ses processus financiers. Non seulement, les cartes émises pour son réseau d’hôtels partenaires sont sécurisées et les contrôles intégrés réduisent l’exposition à la fraude, mais le tour-opérateur peut payer ses fournisseurs en monnaie locale. Cette évolution lui fait économiser des sommes importantes en frais de changes, et, surtout, lui simplifie la vie au quotidien. Dans ce secteur, chaque détail compte et la pratique de conversion dynamique des devises appliquée par les hôtels impliquait des heures de travail manuel pour les équipes chargées d’identifier et de corriger les surcharges éventuelles.

Flightpath, une société spécialisée dans l'affrètement et la gestion d'avions pour les vols privés d’affaires et de loisirs, est tout aussi convaincue de l’impact positif d’une infrastructure financière solide sur son activité. De la maintenance des appareils à la gestion du personnel, en passant par les services d'affrètement, Flightpath offre des expériences personnalisées et haut de gamme, sans aucun compromis. Pour cela, la société se montre tout aussi efficace au sol que dans les airs, y compris en matière de gestion financière.
Virginia Dow, Accounting Controller pour Flightpath, se souvient de la gestion des paiements avant la refonte des services financiers de l’entreprise : « C’était un processus manuel chronophage : des piles de papier, de longs délais et des semaines passées à rechercher les fonds manquants. Aujourd’hui, les paiements s'effectuent de manière fluide, ce qui nous fait gagner au moins une demi-journée par semaine. » Ce temps gagné est mis à profit pour se concentrer sur l’essentiel : offrir un service d’exception à la clientèle, partout dans le monde.

Offrir des prestations personnalisées aux quatre coins du monde implique de faire appel à un vaste réseau de partenaires et de gérer efficacement les transactions internationales pour établir des relations de confiance et fidéliser les prestataires. Tenon Tours, une agence de voyages haut de gamme spécialisée dans les séjours sur mesure, en fait l’expérience chaque jour. L’agence, qui s'appuie sur des partenariats solides avec des prestataires et des fournisseurs de services locaux pour offrir des expériences de voyage sans failles, avait besoin d'une solution fiable et facile à utiliser. Elle a fait le choix de moderniser son système financier et ne regrette pas sa décision. Des obstacles opérationnels compliquaient le processus de paiement des fournisseurs. Des retards occasionnels entraînaient des échanges incessants entre les équipes et les prestataires. L'amélioration du suivi des paiements a permis de réduire les retards et de garantir le paiement rapide des fournisseurs.

De bonnes relations tiennent parfois à peu de choses. « Un léger écart avec un sous-traitant peut être gérable, mais avec un fournisseur, comme un hôtel qui héberge nos clients, même 9 € manquants peuvent poser de réels problèmes », observe Charles Neville, de JayWay Travel. Désormais, JayWay verse la bonne somme en temps et en heure à ses partenaires sur le terrain. Ces paiements rapides renforcent les relations avec les fournisseurs, ce qui se traduit directement par un service plus fluide pour les clients.
« En payant rapidement, nous garantissons à nos clients un meilleur service de la part de nos prestataires. Une simple mesure d'efficacité financière peut améliorer l'expérience client. », résume Charles Neville.

Pour découvrir en détail comment tirer parti de votre infrastructure de paiement pour améliorer l’expérience client, renforcer les relations avec vos fournisseurs et réduire vos coûts, consultez notre page dédiée au secteur du voyage.

Contacter Airwallex :

Le défi de la montée en gamme : satisfaire les attentes d’une clientèle exigeante
Site web : www.airwallex.com

facebook linkedin twitterinstagramyoutube


Lu 271 fois

Tags : Airwallex
Notez

Brand News La Travel Tech

Le défi de la montée en gamme : satisfaire les attentes d’une clientèle exigeante

Le défi de la montée en gamme : satisfaire les attentes d’une clientèle exigeante
Le marché du voyage de luxe devrait atteindre 1 700 milliards d’euros en 2026, selon Grand View...
Dernière heure

Des expériences authentiques pour découvrir l’âme de l’Asie

Réveillon 2026 dans le désert marocain

Les traditions hivernales d'un Portugal chaleureux !

De l’art de vivre à l’art de la crise : la France face à son image [ABO]

Comment Votre Voyage utilise la technologie pour faire vivre ses agences

Brand News

Modernisation d’un système d'information de tourisme social : le retour d'expérience d'APAS-BTP et de SpeedMedia sur un projet de transformation ambitieux

Modernisation d’un système d'information de tourisme social : le retour d'expérience d'APAS-BTP et de SpeedMedia sur un projet de transformation ambitieux
Faire évoluer l’expérience utilisateur, repenser les processus métiers et moderniser l’architecture...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages basée dans l'Aveyron (12)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

ULTRAMARINA - Conseiller/Conseillère Voyages spécialisé(e) Safaris Animaliers et/ou Australie – Nouvelle-Zélande - CDI - (Nantes (44))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SAFARIS A LA CARTE - Chef de produit Safaris H/F - CDI - (Nantes (44))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe Hotels & Resorts : deux destinations, mille souvenirs à partager

Bahia Principe Hotels &amp; Resorts : deux destinations, mille souvenirs à partager

La Compagnie : une autre vision de la classe affaires pour traverser l'Atlantique

La Compagnie : une autre vision de la classe affaires pour traverser l'Atlantique
Distribution

Distribution

Comment Votre Voyage utilise la technologie pour faire vivre ses agences

Comment Votre Voyage utilise la technologie pour faire vivre ses agences
Partez en France

Partez en France

Paris : plusieurs musées et lieux culturels fermés le 24 octobre en raison de manifestations

Paris : plusieurs musées et lieux culturels fermés le 24 octobre en raison de manifestations
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Réveillon 2026 dans le désert marocain

Réveillon 2026 dans le désert marocain
Production

Production

Tharith Tep : après un double AVC, il réinvente le voyage avec Le Monde en Fauteuil

Tharith Tep : après un double AVC, il réinvente le voyage avec Le Monde en Fauteuil
AirMaG

AirMaG

LATAM Airlines : Le réseau leader qui relie la France et l'Europe à l'Amérique du Sud

LATAM Airlines : Le réseau leader qui relie la France et l'Europe à l'Amérique du Sud
Transport

Transport

Travelski Night Express : une nouvelle ligne au Benelux pour l’hiver 2026-2027

Travelski Night Express : une nouvelle ligne au Benelux pour l’hiver 2026-2027
La Travel Tech

La Travel Tech

Le défi de la montée en gamme : satisfaire les attentes d’une clientèle exigeante

Le défi de la montée en gamme : satisfaire les attentes d’une clientèle exigeante
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Fouquet’s s’installe à Gstaad dans les Alpes suisses

Fouquet’s s’installe à Gstaad dans les Alpes suisses
HotelMaG

Hébergement

Pierre & Vacances-Center Parcs atteint les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires

Pierre &amp; Vacances-Center Parcs atteint les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires
Futuroscopie

Futuroscopie

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
CruiseMaG

CruiseMaG

Saveur Créole : Et si le vrai luxe était dans les petits plus ?

Saveur Créole : Et si le vrai luxe était dans les petits plus ?
TravelJobs

Emploi & Formation

Samar Slim, de l’hôtellerie au recrutement dans le tourisme

Samar Slim, de l’hôtellerie au recrutement dans le tourisme
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias