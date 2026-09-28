AERTiCKET CMSV : un automne d’intensité commerciale, humaine et technologique

L’ambiance ? Conviviale, souriante, bienveillante, avec ce supplément d’âme qui fait la différence. Les échanges ont été riches, les discussions constructives, les projets concrets. Côté humain, un plaisir partagé : celui de se retrouver, de se parler en vrai, de comprendre les besoins réels du terrain.
Un merci tout particulier à AIR AUSTRAL, French bee et Air Caraïbes. Grâce à leur soutien, AERTiCKET CMSV a pu récompenser ses agences directement sur le salon — un geste fort, qui illustre notre volonté de valoriser celles et ceux qui font avancer le secteur chaque jour.
L’équipe repart boostée, inspirée… et déjà tournée vers les prochains rendez-vous terrain.
Un merci tout particulier à AIR AUSTRAL, French bee et Air Caraïbes. Grâce à leur soutien, AERTiCKET CMSV a pu récompenser ses agences directement sur le salon — un geste fort, qui illustre notre volonté de valoriser celles et ceux qui font avancer le secteur chaque jour.
L’équipe repart boostée, inspirée… et déjà tournée vers les prochains rendez-vous terrain.
Paris Versailles 2026 : courir ensemble, performer ensemble
Le 27 septembre, AERTiCKET CMSV a pris le départ de la mythique course Paris Versailles, aux côtés de ses agences, en partenariat avec LATAM Airlines. Un moment sportif, mais surtout un moment de cohésion, de partage et d’engagement.
Parce que la proximité ne se limite pas aux rendez-vous business :
• elle se construit dans l’effort,
• dans les moments de vie,
• dans les expériences qui soudent.
Courir ensemble, c’est avancer ensemble. Et cette édition 2026 restera comme un symbole : l’humain au cœur de la performance commerciale.
Parce que la proximité ne se limite pas aux rendez-vous business :
• elle se construit dans l’effort,
• dans les moments de vie,
• dans les expériences qui soudent.
Courir ensemble, c’est avancer ensemble. Et cette édition 2026 restera comme un symbole : l’humain au cœur de la performance commerciale.
APC Marseille : l’afterwork qui rassemble et accélère
Le 19 novembre, direction Marseille pour une nouvelle édition de l’AERLines Partner Connect. Un afterwork convivial, dynamique, pensé pour les agences du Sud, avec un objectif clair : renforcer la présence terrain et accélérer les projets.
Après Paris au printemps, Marseille à l’automne confirme une volonté forte : être au plus près des agences, partout en France.
Des rendez-vous terrain aux solutions opérationnelles du quotidien
Ces rendez-vous terrain — IFTM, Paris Versailles, APC Marseille — ne sont pas des parenthèses dans l’activité d’AERTiCKET CMSV. Ils sont le prolongement naturel d’une stratégie claire : être présent aux côtés des agences, sur le terrain comme dans le quotidien de leurs dossiers. Au delà des moments de rencontre, c’est toute une organisation qui se met au service des besoins concrets des professionnels : gestion des groupes, optimisation des réservations, accompagnement Corporate, outils technologiques pensés pour la productivité. Cette continuité entre proximité humaine et solutions opérationnelles est au cœur de la promesse AERTiCKET CMSV : créer un environnement où les agences se sentent à la fois écoutées, soutenues et équipées pour performer.
Après Paris au printemps, Marseille à l’automne confirme une volonté forte : être au plus près des agences, partout en France.
Des rendez-vous terrain aux solutions opérationnelles du quotidien
Ces rendez-vous terrain — IFTM, Paris Versailles, APC Marseille — ne sont pas des parenthèses dans l’activité d’AERTiCKET CMSV. Ils sont le prolongement naturel d’une stratégie claire : être présent aux côtés des agences, sur le terrain comme dans le quotidien de leurs dossiers. Au delà des moments de rencontre, c’est toute une organisation qui se met au service des besoins concrets des professionnels : gestion des groupes, optimisation des réservations, accompagnement Corporate, outils technologiques pensés pour la productivité. Cette continuité entre proximité humaine et solutions opérationnelles est au cœur de la promesse AERTiCKET CMSV : créer un environnement où les agences se sentent à la fois écoutées, soutenues et équipées pour performer.
Le service Groupes : réactivité, maîtrise et accompagnement premium
Au delà des événements, AERTiCKET CMSV s’appuie sur une expertise clé : le service Groupes. Un accompagnement dédié, réactif et expert pour toutes les demandes collectives — associatives, professionnelles, scolaires, incentives…
Avec une équipe spécialisée, une maîtrise opérationnelle éprouvée et des solutions tarifaires adaptées, AERTiCKET CMSV garantit une gestion fluide, homogène et fiable, même pour les dossiers les plus complexes.
Un partenaire engagé, conçu pour simplifier l’organisation des groupes et sécuriser chaque étape du voyage, au service des agences IATAS et NON IATAS.
COCKPIT : la plateforme de réservation pensée pour les pros.
Le cœur technologique qui booste la productivité des agences
Véritable moteur technologique d’AERTiCKET, COCKPIT s’impose comme l’une des solutions B2B les plus complètes du marché. Multi IATA, compatible NDC, intégrant compagnies régulières, low cost, GDS et plus encore, la plateforme donne accès au contenu vol le plus riche au monde.
Pensé pour les besoins concrets du terrain, COCKPIT offre :
• une interface intuitive et personnalisable,
• une autonomie totale (réserver, modifier, annuler, rembourser),
• une productivité renforcée,
• une fiabilité et une rapidité optimales.
Chaque fonctionnalité a été conçue pour simplifier le quotidien des agences, sécuriser leurs opérations et maximiser leur performance.
COCKPIT n’est pas seulement un outil : c’est un levier de croissance, un accélérateur de productivité, un partenaire technologique au service du terrain.
Avec une équipe spécialisée, une maîtrise opérationnelle éprouvée et des solutions tarifaires adaptées, AERTiCKET CMSV garantit une gestion fluide, homogène et fiable, même pour les dossiers les plus complexes.
Un partenaire engagé, conçu pour simplifier l’organisation des groupes et sécuriser chaque étape du voyage, au service des agences IATAS et NON IATAS.
COCKPIT : la plateforme de réservation pensée pour les pros.
Le cœur technologique qui booste la productivité des agences
Véritable moteur technologique d’AERTiCKET, COCKPIT s’impose comme l’une des solutions B2B les plus complètes du marché. Multi IATA, compatible NDC, intégrant compagnies régulières, low cost, GDS et plus encore, la plateforme donne accès au contenu vol le plus riche au monde.
Pensé pour les besoins concrets du terrain, COCKPIT offre :
• une interface intuitive et personnalisable,
• une autonomie totale (réserver, modifier, annuler, rembourser),
• une productivité renforcée,
• une fiabilité et une rapidité optimales.
Chaque fonctionnalité a été conçue pour simplifier le quotidien des agences, sécuriser leurs opérations et maximiser leur performance.
COCKPIT n’est pas seulement un outil : c’est un levier de croissance, un accélérateur de productivité, un partenaire technologique au service du terrain.
AER360 : le sur mesure nouvelle génération
Avec son outil de Dynamic Packages, AER360 permet aux agences de créer des voyages entièrement personnalisés depuis une interface unique, avec une visibilité totale sur chaque composante du séjour.
La nouvelle version d’AER360 marque une évolution majeure :
• moteur de vol encore plus performant,
• intégration complète du contenu NDC (+70 compagnies),
• nouveaux fournisseurs,
• arrivée du Rail en France et à l’international pour les amateurs de Slow Travel,
• services additionnels enrichis,
• paiement en compte préservé,
• équipe dédiée renforcée.
Une solution pensée pour offrir simplicité, efficacité et liberté de création. AER360 devient un véritable atelier de conception de voyages, où chaque ajustement est instantané, fluide, lisible.
CORPO360 : s’ouvrir au voyage d’affaires facilement
La solution Corporate en marque blanche qui change la donne
AERTiCKET CMSV franchit une nouvelle étape avec CORPO360, une solution en marque blanche permettant aux agences de se positionner facilement sur le marché du voyage d’affaires.
Pensé pour simplifier l’accès au segment Corporate, CORPO360 offre :
• une solution clé en main,
• une interface entièrement personnalisable,
• des services facturables à forte valeur ajoutée,
•un accès à des tarifs négociés,
• sans investissement lourd.
Et surtout : un accompagnement complet. Formation, paramétrage, assistance continue… tout est mis en œuvre pour garantir une exploitation fluide et optimale du service.
CORPO360 permet aux agences de franchir un cap stratégique : entrer sur le marché du Corporate sans complexité, sans risque, sans barrière.
Une stratégie gagnante : technologie + proximité + vision durable
Dans un marché en pleine mutation, AERTiCKET CMSV démontre qu’une stratégie performante repose sur trois piliers :
• la technologie,
• l’expertise Corporate et Groupes,
• la proximité terrain.
En combinant contenu global, solutions adaptées et rendez vous humains, le groupe construit une organisation plus agile, plus lisible et résolument tournée vers l’avenir.
Une approche durable, pensée pour :
• soutenir la performance des agences,
• accompagner la croissance des PME/PMI,
créer ensemble la nouvelle génération du voyage d’affaires.
La nouvelle version d’AER360 marque une évolution majeure :
• moteur de vol encore plus performant,
• intégration complète du contenu NDC (+70 compagnies),
• nouveaux fournisseurs,
• arrivée du Rail en France et à l’international pour les amateurs de Slow Travel,
• services additionnels enrichis,
• paiement en compte préservé,
• équipe dédiée renforcée.
Une solution pensée pour offrir simplicité, efficacité et liberté de création. AER360 devient un véritable atelier de conception de voyages, où chaque ajustement est instantané, fluide, lisible.
CORPO360 : s’ouvrir au voyage d’affaires facilement
La solution Corporate en marque blanche qui change la donne
AERTiCKET CMSV franchit une nouvelle étape avec CORPO360, une solution en marque blanche permettant aux agences de se positionner facilement sur le marché du voyage d’affaires.
Pensé pour simplifier l’accès au segment Corporate, CORPO360 offre :
• une solution clé en main,
• une interface entièrement personnalisable,
• des services facturables à forte valeur ajoutée,
•un accès à des tarifs négociés,
• sans investissement lourd.
Et surtout : un accompagnement complet. Formation, paramétrage, assistance continue… tout est mis en œuvre pour garantir une exploitation fluide et optimale du service.
CORPO360 permet aux agences de franchir un cap stratégique : entrer sur le marché du Corporate sans complexité, sans risque, sans barrière.
Une stratégie gagnante : technologie + proximité + vision durable
Dans un marché en pleine mutation, AERTiCKET CMSV démontre qu’une stratégie performante repose sur trois piliers :
• la technologie,
• l’expertise Corporate et Groupes,
• la proximité terrain.
En combinant contenu global, solutions adaptées et rendez vous humains, le groupe construit une organisation plus agile, plus lisible et résolument tournée vers l’avenir.
Une approche durable, pensée pour :
• soutenir la performance des agences,
• accompagner la croissance des PME/PMI,
créer ensemble la nouvelle génération du voyage d’affaires.
Une trajectoire claire : avancer avec les agences
De Paris à Marseille et à travers tout le territoire, AERTiCKET CMSV trace une trajectoire cohérente : avancer avec les agences, avancer pour les agences, avancer grâce aux agences.
L’automne 2026 s’annonce riche, humain, sportif, technologique, commercial… et profondément tourné vers la proximité.
L’élan est lancé. Et il ne fait que commencer.
L’automne 2026 s’annonce riche, humain, sportif, technologique, commercial… et profondément tourné vers la proximité.
L’élan est lancé. Et il ne fait que commencer.
Sites web : www.aerticket.fr
Email : relationsclients@cmsvacances.fr / contact@aerticket.fr
Téléphone : +33 (0)5 56 55 48 62/48 57
Email : relationsclients@cmsvacances.fr / contact@aerticket.fr
Téléphone : +33 (0)5 56 55 48 62/48 57
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