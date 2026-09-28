AERTiCKET CMSV : un automne d’intensité commerciale, humaine et technologique

Avec son outil de Dynamic Packages, AER360 permet aux agences de créer des voyages entièrement personnalisés depuis une interface unique, avec une visibilité totale sur chaque composante du séjour.



La nouvelle version d’AER360 marque une évolution majeure :



• moteur de vol encore plus performant,

• intégration complète du contenu NDC (+70 compagnies),

• nouveaux fournisseurs,

• arrivée du Rail en France et à l’international pour les amateurs de Slow Travel,

• services additionnels enrichis,

• paiement en compte préservé,

• équipe dédiée renforcée.



Une solution pensée pour offrir simplicité, efficacité et liberté de création. AER360 devient un véritable atelier de conception de voyages, où chaque ajustement est instantané, fluide, lisible.



CORPO360 : s’ouvrir au voyage d’affaires facilement



La solution Corporate en marque blanche qui change la donne



AERTiCKET CMSV franchit une nouvelle étape avec CORPO360, une solution en marque blanche permettant aux agences de se positionner facilement sur le marché du voyage d’affaires.



Pensé pour simplifier l’accès au segment Corporate, CORPO360 offre :



• une solution clé en main,

• une interface entièrement personnalisable,

• des services facturables à forte valeur ajoutée,

•un accès à des tarifs négociés,

• sans investissement lourd.



Et surtout : un accompagnement complet. Formation, paramétrage, assistance continue… tout est mis en œuvre pour garantir une exploitation fluide et optimale du service.



CORPO360 permet aux agences de franchir un cap stratégique : entrer sur le marché du Corporate sans complexité, sans risque, sans barrière.



Une stratégie gagnante : technologie + proximité + vision durable



Dans un marché en pleine mutation, AERTiCKET CMSV démontre qu’une stratégie performante repose sur trois piliers :



• la technologie,

• l’expertise Corporate et Groupes,

• la proximité terrain.



En combinant contenu global, solutions adaptées et rendez vous humains, le groupe construit une organisation plus agile, plus lisible et résolument tournée vers l’avenir.



Une approche durable, pensée pour :



• soutenir la performance des agences,

• accompagner la croissance des PME/PMI,

créer ensemble la nouvelle génération du voyage d’affaires.