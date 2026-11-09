AERTiCKET CMSV : poursuit sa croissance

Pour cette quatrième édition, AERTiCKET CMSV a choisi de mettre en lumière une thématique particulièrement forte : le handicap dans le transport aérien.



Un sujet qui a suscité de nombreux échanges grâce aux interventions de deux personnalités inspirantes : Dorine Bourneton, première femme pilote de voltige aérienne en situation de handicap, et Thomas Da Silva, champion du monde français de para-surf originaire du Pays basque.



À travers leurs témoignages, les participants ont pu explorer les enjeux liés à l'accessibilité, à l'inclusion et à la mobilité. Ces prises de parole ont rappelé l'importance pour l'ensemble des acteurs du tourisme de poursuivre leurs efforts afin de rendre le voyage accessible à tous.



Une démarche qui s'inscrit pleinement dans l'évolution des attentes des voyageurs et dans la responsabilité sociétale grandissante des entreprises du secteur.