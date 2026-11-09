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AERTiCKET CMSV : poursuit sa croissance


Entre proximité terrain et innovation, découvrez les dernières avancées d’AERTiCKET CMSV.


Rédigé par Aerticket le Lundi 9 Novembre 2026 à 06:05

© AERTiCKET
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Marriott Mauritius

À travers son Open House de Biarritz et le lancement de nouvelles solutions comme My Groups, AER360 et CORPO360, AERTiCKET CMSV confirme sa volonté d'accompagner les agences de voyages avec des outils toujours plus performants et un fort ancrage terrain.

Une stratégie qui conjugue proximité, innovation et création de nouvelles opportunités de croissance.

L'Open House de Biarritz s'impose comme un rendez-vous phare

Les 15 et 16 octobre derniers, AERTiCKET CSMV réunissait clients, partenaires et compagnies aériennes à Biarritz à l'occasion de son Open House Épisode IV. Plus qu'un simple événement professionnel, cette rencontre s'inscrit désormais comme un véritable temps fort de la communauté AERTiCKET.

Organisé dans le cadre prestigieux du Sofitel Biarritz Le Miramar Thalassa Sea & Spa, l'événement a favorisé les échanges entre professionnels tout en offrant un environnement propice au networking, à la réflexion et à la découverte.

Cette édition a également démontré la volonté du groupe d'aborder des sujets de société qui dépassent les seules problématiques commerciales ou technologiques du secteur touristique.

Le handicap dans le transport aérien au cœur des échanges

Pour cette quatrième édition, AERTiCKET CMSV a choisi de mettre en lumière une thématique particulièrement forte : le handicap dans le transport aérien.

Un sujet qui a suscité de nombreux échanges grâce aux interventions de deux personnalités inspirantes : Dorine Bourneton, première femme pilote de voltige aérienne en situation de handicap, et Thomas Da Silva, champion du monde français de para-surf originaire du Pays basque.

À travers leurs témoignages, les participants ont pu explorer les enjeux liés à l'accessibilité, à l'inclusion et à la mobilité. Ces prises de parole ont rappelé l'importance pour l'ensemble des acteurs du tourisme de poursuivre leurs efforts afin de rendre le voyage accessible à tous.

Une démarche qui s'inscrit pleinement dans l'évolution des attentes des voyageurs et dans la responsabilité sociétale grandissante des entreprises du secteur.

Des partenaires aériens mobilisés

Comme chaque année, l'événement a pu compter sur le soutien de compagnies aériennes partenaires majeures telles qu'Air France, Emirates, Delta Air Lines, Corsair, Icelandair, ITA Airways ou encore Malaysia Airlines.

Leur présence témoigne de la solidité des relations entretenues par AERTiCKET CMSV avec ses partenaires et de sa capacité à réunir l'ensemble de l'écosystème du voyage autour de moments d'échange à forte valeur ajoutée.

Entre ateliers, discussions informelles et rendez-vous professionnels, les participants ont pu renforcer leurs liens et partager leurs perspectives sur l'évolution du marché.

Une stratégie fondée sur la proximité terrain

L'Open House de Biarritz s'inscrit dans une série d'initiatives déployées par AERTiCKET CMSV pour maintenir un contact direct avec les agences.

Après les rendez-vous organisés à Paris lors du printemps et la participation aux grands salons professionnels, l'entreprise poursuivra cette dynamique avec une nouvelle édition de l'AERLines Partner Connect (APC) à Marseille le 19 novembre.

L'objectif est clair : rester au plus près des besoins du terrain et offrir aux agences un accompagnement personnalisé. Cette proximité constitue aujourd'hui l'un des piliers de la stratégie du groupe, convaincu que les outils digitaux les plus performants ne remplacent jamais totalement la qualité de la relation humaine.

My Groups simplifie la gestion des dossiers groupes

Parmi les annonces majeures de cette fin d'année figure le lancement de My Groups, désormais intégré directement à la plateforme Cockpit.

Cette nouvelle solution répond à une problématique bien connue des agences : la gestion parfois complexe des dossiers groupes. Entre les demandes tarifaires, les échanges avec les compagnies aériennes, les validations de contrats et le suivi des différentes étapes du dossier, les processus peuvent rapidement devenir chronophages.

My Groups centralise désormais l'ensemble de ces opérations dans une interface unique accessible depuis le profil Cockpit de l'utilisateur.

Un gain de temps et de visibilité

Grâce à My Groups, les agences disposent d'une vision globale de toutes leurs demandes et réservations groupes.

L'outil permet notamment :

• le suivi centralisé des dossiers ;
• la consultation simplifiée des contrats ;
• une communication directe avec l'équipe Groupes ;
• des notifications automatiques en temps réel ;
• une meilleure traçabilité des échanges.

L'objectif est double : réduire le temps consacré aux tâches administratives et améliorer la fluidité des interactions entre les agences et les équipes spécialisées d'AERTiCKET CMSV.

Cette évolution s'inscrit dans la volonté de l'entreprise d'apporter des solutions toujours plus concrètes aux besoins opérationnels de ses clients.

Une expertise groupes renforcée

Au-delà de l'outil, AERTiCKET CMSV continue de s'appuyer sur une expertise humaine reconnue dans la gestion des voyages de groupes.

Associations, voyages scolaires, congrès, événements sportifs, incentives ou déplacements professionnels : les besoins collectifs exigent un haut niveau de maîtrise opérationnelle.

Avec son équipe dédiée, le service Groupes accompagne les agences à chaque étape du projet, depuis la demande initiale jusqu'au retour des voyageurs.

L'arrivée de My Groups vient ainsi renforcer un dispositif déjà éprouvé en combinant expertise métier et innovation technologique.

Cockpit, le moteur technologique de l'écosystème AERTiCKET

Au cœur de cette stratégie digitale se trouve Cockpit, la plateforme de réservation développée pour répondre aux exigences des professionnels du voyage.

Compatible avec les environnements GDS, les contenus NDC, les compagnies régulières et low-cost, Cockpit donne accès à une offre particulièrement riche tout en simplifiant les opérations quotidiennes des agences.

La solution permet de réserver, modifier, annuler ou rembourser des dossiers avec une grande autonomie, tout en bénéficiant d'une interface intuitive et personnalisable.

Pour de nombreuses agences, Cockpit est devenu un véritable levier de productivité, capable de fluidifier les opérations tout en sécurisant les processus de réservation.

Une vision tournée vers l'avenir

À travers l'Open House, My Groups, AER360 et CORPO360, AERTiCKET CMSV illustre une stratégie cohérente fondée sur trois piliers : l'innovation technologique, l'expertise métier et la proximité terrain.

Dans un environnement où les agences doivent gagner en efficacité tout en développant de nouveaux relais de croissance, le groupe mise sur une combinaison d'outils performants et d'accompagnement humain.

AERTiCKET I CMS VACANCES

AERTiCKET CMSV : poursuit sa croissance
Sites web : www.aerticket.fr
Email : contact@aerticket.fr
Téléphone : +33 (0)5 56 55 48 62/48 57

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