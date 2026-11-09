Horizon Caraïbes avec Ambassador Croisières

Avec son navire à taille humaine de 1 198 passagers, Ambassador Croisières invite à découvrir les Caraïbes autrement. De novembre à mars, Renaissance propose au départ de Pointe-à-Pitre des itinéraires variés de 7 à 14 nuits, labélisés « Horizon Caraïbes » et ouverts à une clientèle internationale, au cœur de l’archipel tropical, avec notamment la découverte des incontournables îles de Martinique, Sainte-Lucie, Antigua, Saint-Martin, mais aussi des perles rares telles que Tobago, Tortola, la Dominique ou Saint-Vincent, sans oublier les îles ABC : Aruba, Bonaire et Curaçao. À bord, l’évasion se prolonge au rythme des Caraïbes, entre saveurs créoles, animations inspirées de la culture caribéenne et soirées tropicales sur le pont. Pour voyager l’esprit libre dès le départ, la compagnie propose également des forfaits combinant vols et croisière.
Des itinéraires de 7 à 14 nuits toujours différents et des transatlantiques de 16 à 22 nuits
Avec des itinéraires de 7 à 14 nuits, Ambassador Croisières offre une belle diversité de voyages pour explorer les Caraïbes à son rythme. En 7 nuits, la croisière « Le Meilleur des Antilles », du 18 au 25 janvier 2027, propose un concentré des plus belles escales de l’archipel, idéal pour goûter à la diversité de ses paysages et de ses ambiances. Pour une découverte plus approfondie, la croisière « Culture et Traditions des Caraïbes », du 25 janvier au 8 février 2027, invite à parcourir une palette d’îles aux identités singulières, de Sainte-Lucie à La Barbade, en passant par Saint-Vincent, la Grenade et Tobago, jusqu’aux îles ABC.
La présence des îles ABC (Aruba, Bonaire et Curaçao) dans un même itinéraire constitue un véritable atout. Encore peu mises en avant dans les programmes de croisières proposés aux voyageurs européens, elles dévoilent une autre facette des Caraïbes, au croisement des influences européennes, latino-américaines et caribéennes. À Aruba, les longues plages de sable blanc et les eaux turquoise composent un décor de carte postale, tandis que l’île révèle aussi un riche patrimoine culturel. À Curaçao, les façades colorées de Willemstad, les ruelles animées et l’architecture d’influence néerlandaise offrent une atmosphère singulière, entre héritage européen et art de vivre tropical. Plus paisible, Bonaire séduit par ses fonds marins remarquables, ses récifs coralliens et ses espaces naturels préservés tels que le lac Goto, habité par de nombreux flamants roses, qui en font une escale privilégiée pour les amateurs de nature, de plongée et de snorkeling.
Les fêtes de fin d’année se prêtent elles aussi à une escapade sous les tropiques. À bord de Renaissance, la croisière « Noël au rythme des Caraïbes », du 18 au 28 décembre 2026, invite à célébrer Noël sous le soleil pendant 10 nuits, tandis que « Nouvel An dans les Antilles », du 28 décembre 2026 au 10 janvier 2027, prolonge la magie des fêtes sur 13 nuits. Une manière originale de troquer l’hiver européen contre la douceur caribéenne et de commencer la nouvelle année au fil des escales.
En octobre/novembre et en mars, les amateurs de voyages au long-cours peuvent prolonger l’évasion avec les traversées transatlantiques de 16 à 22 nuits, à l’occasion du repositionnement de Renaissance entre les Caraïbes et Dunkerque, sur le Vieux Continent. Bien plus qu’un simple trajet d’un continent à l’autre, ces croisières invitent à savourer pleinement le plaisir de naviguer, à prendre le temps de profiter des installations et des animations à bord et à goûter au charme particulier des grandes traversées océaniques. Selon l’itinéraire, le voyage peut également être ponctué d’une escale dans l’archipel volcanique des Açores, au cœur de l’Atlantique, ainsi qu’à Leixões, invitant à visiter la sublime ville de Porto, au Portugal.
Grâce à cette variété de durées et d’itinéraires, les voyageurs qui souhaitent prolonger leur séjour peuvent également combiner plusieurs croisières consécutives. Ils profitent ainsi d’une immersion plus longue dans les Caraïbes, multiplient les découvertes et s’offrent le plaisir de nouvelles escales, à un prix attractif.
La présence des îles ABC (Aruba, Bonaire et Curaçao) dans un même itinéraire constitue un véritable atout. Encore peu mises en avant dans les programmes de croisières proposés aux voyageurs européens, elles dévoilent une autre facette des Caraïbes, au croisement des influences européennes, latino-américaines et caribéennes. À Aruba, les longues plages de sable blanc et les eaux turquoise composent un décor de carte postale, tandis que l’île révèle aussi un riche patrimoine culturel. À Curaçao, les façades colorées de Willemstad, les ruelles animées et l’architecture d’influence néerlandaise offrent une atmosphère singulière, entre héritage européen et art de vivre tropical. Plus paisible, Bonaire séduit par ses fonds marins remarquables, ses récifs coralliens et ses espaces naturels préservés tels que le lac Goto, habité par de nombreux flamants roses, qui en font une escale privilégiée pour les amateurs de nature, de plongée et de snorkeling.
Les fêtes de fin d’année se prêtent elles aussi à une escapade sous les tropiques. À bord de Renaissance, la croisière « Noël au rythme des Caraïbes », du 18 au 28 décembre 2026, invite à célébrer Noël sous le soleil pendant 10 nuits, tandis que « Nouvel An dans les Antilles », du 28 décembre 2026 au 10 janvier 2027, prolonge la magie des fêtes sur 13 nuits. Une manière originale de troquer l’hiver européen contre la douceur caribéenne et de commencer la nouvelle année au fil des escales.
En octobre/novembre et en mars, les amateurs de voyages au long-cours peuvent prolonger l’évasion avec les traversées transatlantiques de 16 à 22 nuits, à l’occasion du repositionnement de Renaissance entre les Caraïbes et Dunkerque, sur le Vieux Continent. Bien plus qu’un simple trajet d’un continent à l’autre, ces croisières invitent à savourer pleinement le plaisir de naviguer, à prendre le temps de profiter des installations et des animations à bord et à goûter au charme particulier des grandes traversées océaniques. Selon l’itinéraire, le voyage peut également être ponctué d’une escale dans l’archipel volcanique des Açores, au cœur de l’Atlantique, ainsi qu’à Leixões, invitant à visiter la sublime ville de Porto, au Portugal.
Grâce à cette variété de durées et d’itinéraires, les voyageurs qui souhaitent prolonger leur séjour peuvent également combiner plusieurs croisières consécutives. Ils profitent ainsi d’une immersion plus longue dans les Caraïbes, multiplient les découvertes et s’offrent le plaisir de nouvelles escales, à un prix attractif.
Des excursions entre culture et aventure, pour toute la famille !
La richesse des croisières Ambassador ne se mesure pas seulement à la diversité des itinéraires et des escales : elle se découvre aussi à travers les nombreuses excursions proposées à terre. De la découverte du patrimoine et des traditions locales aux escapades en pleine nature, en passant par les expériences nautiques et les activités plus sportives, chacun peut composer son voyage selon ses envies. En famille, en couple ou entre amis, ces expériences sont autant d’occasions de découvrir les Caraïbes autrement, au plus près de leurs paysages, de leur culture et de leur art de vivre. Voici quelques exemples d’excursions pour donner un avant-goût des découvertes qui attendent les passagers à chaque escale :
Aventure en catamaran : « Le Meilleur de Sainte-Lucie entre terre & mer »
D’une durée d’environ 7 heures et accompagnée d’un guide francophone, cette excursion conjugue découverte maritime, nature luxuriante et traditions locales. À bord d’un catamaran, les passagers longent la côte ouest de Sainte-Lucie et la magnifique baie de Marigot avant de rejoindre La Soufrière, petite ville nichée au pied des majestueux Pitons, ces emblématiques reliefs volcaniques qui dominent le paysage. La découverte se poursuit en autocar à travers les paysages tropicaux de l’île, avec une halte dans un superbe jardin botanique, puis à la cascade de Toraille, où l’eau dévale au cœur d’une végétation généreuse. Après ces belles découvertes, place à un déjeuner dans un restaurant traditionnel pour savourer les saveurs locales. Le retour vers Castries s’effectue en catamaran, dans une ambiance conviviale, avec un punch au rhum ou une boisson sans alcool à déguster face aux paysages côtiers. Une journée complète pour apprécier toute la beauté naturelle et l’art de vivre de Sainte-Lucie.
Histoire et nature de Bonaire : « Découverte de Bonaire du Nord au Sud »
D’une durée de 3 heures et guidée en français, cette excursion invite à découvrir Bonaire à travers ses paysages naturels, son histoire et ses traditions. Première étape : le lac Goto, un lac naturel d’eau salée qui constitue un lieu d’alimentation privilégié pour de nombreux flamants roses, emblématiques de l’île. Le parcours se poursuit dans la pittoresque vallée de Rincon, autrefois habitée par les Indiens Arawak, réduits en esclavage après que l’explorateur Amerigo Vespucci y a débarqué en 1499. Enfin, une halte dans une authentique maison locale permet de découvrir une autre facette du patrimoine bonairien, avec la dégustation d’une liqueur de cactus produite localement. Une excursion qui conjugue découverte de la nature, mémoire historique et traditions insulaires.
Visite d’un site classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO : « Les Merveilles d’Antigua »
Cette excursion d’environ 3 heures invite les passagers de Renaissance à découvrir trois sites emblématiques d’Antigua, témoins de son riche passé maritime et militaire. Première étape : le célèbre Nelson’s Dockyard, ancien chantier naval de la Royal Navy britannique, dont les origines remontent au XVIIIe siècle. Remarquablement préservé, cet ensemble historique est aujourd’hui inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. La visite se poursuit à travers les vestiges de Blockhouse et les anciennes installations militaires, entre quartiers des officiers, fortifications et plateformes de canons, qui rappellent l’importance stratégique de l’île à l’époque coloniale. Enfin, direction Shirley Heights, ancien poste de signalisation militaire perché sur les hauteurs. De là, le panorama spectaculaire embrasse English Harbour et Nelson’s Dockyard, offrant l’une des vues les plus emblématiques d’Antigua.
La vie marine d’Aruba : « Expédition sous-marine à bord de l’Atlantis »
D’une durée d’environ 2 heures, cette expédition insolite invite les passagers à explorer les fonds marins d’Aruba à bord de l’Atlantis, un sous-marin conçu pour allier sécurité et confort. Jusqu’à 40 mètres de profondeur, les voyageurs découvrent un monde sous-marin fascinant, à travers de larges hublots offrant une vue privilégiée sur les eaux cristallines des Caraïbes. Poissons tropicaux, faune marine et magnifiques récifs coralliens, qui font la réputation de l’île, composent un spectacle haut en couleur. L’exploration réserve également une rencontre avec plusieurs épaves, témoins silencieux de l’histoire maritime locale. Une aventure originale qui permet d’admirer les trésors cachés des Caraïbes sans même avoir besoin de se mettre à l’eau.
Aventure en catamaran : « Le Meilleur de Sainte-Lucie entre terre & mer »
D’une durée d’environ 7 heures et accompagnée d’un guide francophone, cette excursion conjugue découverte maritime, nature luxuriante et traditions locales. À bord d’un catamaran, les passagers longent la côte ouest de Sainte-Lucie et la magnifique baie de Marigot avant de rejoindre La Soufrière, petite ville nichée au pied des majestueux Pitons, ces emblématiques reliefs volcaniques qui dominent le paysage. La découverte se poursuit en autocar à travers les paysages tropicaux de l’île, avec une halte dans un superbe jardin botanique, puis à la cascade de Toraille, où l’eau dévale au cœur d’une végétation généreuse. Après ces belles découvertes, place à un déjeuner dans un restaurant traditionnel pour savourer les saveurs locales. Le retour vers Castries s’effectue en catamaran, dans une ambiance conviviale, avec un punch au rhum ou une boisson sans alcool à déguster face aux paysages côtiers. Une journée complète pour apprécier toute la beauté naturelle et l’art de vivre de Sainte-Lucie.
Histoire et nature de Bonaire : « Découverte de Bonaire du Nord au Sud »
D’une durée de 3 heures et guidée en français, cette excursion invite à découvrir Bonaire à travers ses paysages naturels, son histoire et ses traditions. Première étape : le lac Goto, un lac naturel d’eau salée qui constitue un lieu d’alimentation privilégié pour de nombreux flamants roses, emblématiques de l’île. Le parcours se poursuit dans la pittoresque vallée de Rincon, autrefois habitée par les Indiens Arawak, réduits en esclavage après que l’explorateur Amerigo Vespucci y a débarqué en 1499. Enfin, une halte dans une authentique maison locale permet de découvrir une autre facette du patrimoine bonairien, avec la dégustation d’une liqueur de cactus produite localement. Une excursion qui conjugue découverte de la nature, mémoire historique et traditions insulaires.
Visite d’un site classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO : « Les Merveilles d’Antigua »
Cette excursion d’environ 3 heures invite les passagers de Renaissance à découvrir trois sites emblématiques d’Antigua, témoins de son riche passé maritime et militaire. Première étape : le célèbre Nelson’s Dockyard, ancien chantier naval de la Royal Navy britannique, dont les origines remontent au XVIIIe siècle. Remarquablement préservé, cet ensemble historique est aujourd’hui inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. La visite se poursuit à travers les vestiges de Blockhouse et les anciennes installations militaires, entre quartiers des officiers, fortifications et plateformes de canons, qui rappellent l’importance stratégique de l’île à l’époque coloniale. Enfin, direction Shirley Heights, ancien poste de signalisation militaire perché sur les hauteurs. De là, le panorama spectaculaire embrasse English Harbour et Nelson’s Dockyard, offrant l’une des vues les plus emblématiques d’Antigua.
La vie marine d’Aruba : « Expédition sous-marine à bord de l’Atlantis »
D’une durée d’environ 2 heures, cette expédition insolite invite les passagers à explorer les fonds marins d’Aruba à bord de l’Atlantis, un sous-marin conçu pour allier sécurité et confort. Jusqu’à 40 mètres de profondeur, les voyageurs découvrent un monde sous-marin fascinant, à travers de larges hublots offrant une vue privilégiée sur les eaux cristallines des Caraïbes. Poissons tropicaux, faune marine et magnifiques récifs coralliens, qui font la réputation de l’île, composent un spectacle haut en couleur. L’exploration réserve également une rencontre avec plusieurs épaves, témoins silencieux de l’histoire maritime locale. Une aventure originale qui permet d’admirer les trésors cachés des Caraïbes sans même avoir besoin de se mettre à l’eau.
L’immersion créole se poursuit à bord de Renaissance !
Pensées pour une clientèle internationale, les croisières « Horizons Caraïbes » d’Ambassador Croisières font la part belle à l’art de vivre créole et à l’ambiance chaleureuse des îles, jusque dans la vie à bord de Renaissance. Au fil de la navigation, les passagers sont invités à prolonger l’évasion grâce à un programme festif qui fait la part belle à la convivialité : soirées tropicales sur le pont, incontournables soirées blanches et animations aux accents de carnaval viennent rythmer le voyage dans une atmosphère dépaysante.
L’expérience se prolonge également à table, avec la possibilité de découvrir les saveurs créoles au restaurant Kreole by Mondi. Pour environ 36 € par personne, ce dîner permet de s’offrir une parenthèse gourmande inspirée des traditions culinaires des Caraïbes.
Entre animations festives, plaisirs de la table et douceur des soirées en mer, tout concourt à faire de la croisière une véritable immersion dans l’ambiance caribéenne, bien au-delà des seules escales.
Les meilleures offres d’Ambassador Croisières pour les Caraïbes
Pour profiter pleinement des Caraïbes tout en maîtrisant son budget, Ambassador Croisières propose des offres particulièrement attractives sur une sélection de départs « Horizons Caraïbes ». Avec l’offre « Caraïbes Formule Plus -50 % », les passagers qui choisissent la Formule Plus, associant la croisière à un forfait boissons, bénéficient du forfait boissons Classique à moitié prix. Une belle occasion de savourer pleinement les vacances, avec une grande sélection de boissons servies au verre tout au long de la croisière : vins, bières, spiritueux, cocktails avec ou sans alcool, jus de fruits, sodas et eaux. Autre avantage, cette offre est cumulable avec les promotions en cours, pour optimiser encore davantage le budget du voyage.
Et pour organiser son départ en toute simplicité, la compagnie propose également un package combinant vols, croisière et transferts. Une solution pratique pour limiter les contraintes logistiques, faciliter l’acheminement jusqu’au port d’embarquement et profiter de son escapade caribéenne en toute sérénité, dès le départ.
Et pour organiser son départ en toute simplicité, la compagnie propose également un package combinant vols, croisière et transferts. Une solution pratique pour limiter les contraintes logistiques, faciliter l’acheminement jusqu’au port d’embarquement et profiter de son escapade caribéenne en toute sérénité, dès le départ.
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