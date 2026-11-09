Horizon Caraïbes avec Ambassador Croisières

La richesse des croisières Ambassador ne se mesure pas seulement à la diversité des itinéraires et des escales : elle se découvre aussi à travers les nombreuses excursions proposées à terre. De la découverte du patrimoine et des traditions locales aux escapades en pleine nature, en passant par les expériences nautiques et les activités plus sportives, chacun peut composer son voyage selon ses envies. En famille, en couple ou entre amis, ces expériences sont autant d’occasions de découvrir les Caraïbes autrement, au plus près de leurs paysages, de leur culture et de leur art de vivre. Voici quelques exemples d’excursions pour donner un avant-goût des découvertes qui attendent les passagers à chaque escale :



Aventure en catamaran : « Le Meilleur de Sainte-Lucie entre terre & mer »

D’une durée d’environ 7 heures et accompagnée d’un guide francophone, cette excursion conjugue découverte maritime, nature luxuriante et traditions locales. À bord d’un catamaran, les passagers longent la côte ouest de Sainte-Lucie et la magnifique baie de Marigot avant de rejoindre La Soufrière, petite ville nichée au pied des majestueux Pitons, ces emblématiques reliefs volcaniques qui dominent le paysage. La découverte se poursuit en autocar à travers les paysages tropicaux de l’île, avec une halte dans un superbe jardin botanique, puis à la cascade de Toraille, où l’eau dévale au cœur d’une végétation généreuse. Après ces belles découvertes, place à un déjeuner dans un restaurant traditionnel pour savourer les saveurs locales. Le retour vers Castries s’effectue en catamaran, dans une ambiance conviviale, avec un punch au rhum ou une boisson sans alcool à déguster face aux paysages côtiers. Une journée complète pour apprécier toute la beauté naturelle et l’art de vivre de Sainte-Lucie.



Histoire et nature de Bonaire : « Découverte de Bonaire du Nord au Sud »

D’une durée de 3 heures et guidée en français, cette excursion invite à découvrir Bonaire à travers ses paysages naturels, son histoire et ses traditions. Première étape : le lac Goto, un lac naturel d’eau salée qui constitue un lieu d’alimentation privilégié pour de nombreux flamants roses, emblématiques de l’île. Le parcours se poursuit dans la pittoresque vallée de Rincon, autrefois habitée par les Indiens Arawak, réduits en esclavage après que l’explorateur Amerigo Vespucci y a débarqué en 1499. Enfin, une halte dans une authentique maison locale permet de découvrir une autre facette du patrimoine bonairien, avec la dégustation d’une liqueur de cactus produite localement. Une excursion qui conjugue découverte de la nature, mémoire historique et traditions insulaires.



Visite d’un site classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO : « Les Merveilles d’Antigua »

Cette excursion d’environ 3 heures invite les passagers de Renaissance à découvrir trois sites emblématiques d’Antigua, témoins de son riche passé maritime et militaire. Première étape : le célèbre Nelson’s Dockyard, ancien chantier naval de la Royal Navy britannique, dont les origines remontent au XVIIIe siècle. Remarquablement préservé, cet ensemble historique est aujourd’hui inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. La visite se poursuit à travers les vestiges de Blockhouse et les anciennes installations militaires, entre quartiers des officiers, fortifications et plateformes de canons, qui rappellent l’importance stratégique de l’île à l’époque coloniale. Enfin, direction Shirley Heights, ancien poste de signalisation militaire perché sur les hauteurs. De là, le panorama spectaculaire embrasse English Harbour et Nelson’s Dockyard, offrant l’une des vues les plus emblématiques d’Antigua.



La vie marine d’Aruba : « Expédition sous-marine à bord de l’Atlantis »

D’une durée d’environ 2 heures, cette expédition insolite invite les passagers à explorer les fonds marins d’Aruba à bord de l’Atlantis, un sous-marin conçu pour allier sécurité et confort. Jusqu’à 40 mètres de profondeur, les voyageurs découvrent un monde sous-marin fascinant, à travers de larges hublots offrant une vue privilégiée sur les eaux cristallines des Caraïbes. Poissons tropicaux, faune marine et magnifiques récifs coralliens, qui font la réputation de l’île, composent un spectacle haut en couleur. L’exploration réserve également une rencontre avec plusieurs épaves, témoins silencieux de l’histoire maritime locale. Une aventure originale qui permet d’admirer les trésors cachés des Caraïbes sans même avoir besoin de se mettre à l’eau.