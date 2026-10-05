Ambassador Croisières dévoile ses itinéraires de la saison 2028

Avec la croisière Égypte et Civilisations antiques, Ambassador Croisières propose au départ de Marseille un véritable voyage à travers l’histoire de la Méditerranée, à la rencontre des grandes civilisations qui ont façonné son patrimoine. De Malte à la Grèce, en passant par l’Égypte et la Turquie, chaque escale ouvre les portes d’un nouveau chapitre de l’histoire, entre vestiges antiques, villes historiques et paysages méditerranéens.



Le voyage débute par La Valette, dont les imposantes fortifications et les édifices baroques témoignent du riche passé de Malte. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la capitale offre une première immersion dans cette Méditerranée où les cultures se sont croisées pendant des siècles. Puis, deux journées à Alexandrie permettent de prendre le temps de découvrir la deuxième ville d’Égypte et son héritage fascinant, mais aussi de partir à la rencontre de l’un des monuments les plus emblématiques de l’humanité : les pyramides de Gizeh, lors d’une excursion vers Le Caire. Face au Sphinx et aux pyramides de Khéops, Khéphren et Mykérinos, c’est toute la puissance de l’Égypte antique qui se dévoile.



La croisière poursuit sa route vers la Turquie, avec une escale à Kuşadası, porte d’entrée vers le spectaculaire site archéologique d’Éphèse. Parmi les vestiges les mieux conservés de l’Antiquité, ses rues monumentales, sa bibliothèque de Celsus et son Grand Théâtre racontent la grandeur de l’une des plus importantes cités du monde antique. En Crète, Agios Nikolaos offre une escale entre douceur méditerranéenne et héritage antique. Autour du célèbre lac Voulismeni, la ville dévoile une atmosphère chaleureuse, tandis que les amateurs d’histoire pourront partir à la découverte de Lato, l’une des principales cités-États doriennes de l’île. Édifiée entre deux collines, l’ancienne cité conserve notamment son agora, son théâtre, ses temples et ses vestiges de bâtiments publics, offrant un remarquable témoignage du passé de la Crète.



Dernière étape de ce voyage historique, la Sicile propose un choix entre patrimoine et paysages volcaniques. Depuis Messine, il sera possible de rejoindre Taormine, perchée face à la mer Ionienne et célèbre pour son théâtre antique, ou de partir à la découverte de l’Etna, le plus haut volcan actif d’Europe. Une ultime escale qui vient clore cette traversée des civilisations méditerranéennes.