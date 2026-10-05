Ambassador Croisières dévoile ses itinéraires de la saison 2028

Pas moins de 20 nouvelles croisières au départ de Dunkerque et de Marseille !
Avec sa nouvelle programmation 2028, Ambassador Croisières poursuit le développement de son offre de voyages au départ de Dunkerque et de Marseille, à bord de Renaissance, son navire à l’ambiance intimiste de seulement 1198 passagers. Des fjords de Norvège aux îles grecques et aux villes chargées d’histoire de Méditerranée, cette nouvelle programmation de 20 croisières multiplie les possibilités de voyage, avec un fil conducteur : des départs de ports français. A partir du printemps, Renaissance retrouvera le port de Dunkerque pour explorer l’Europe du Nord, ainsi que Marseille pour parcourir la Méditerranée.
Les passagers francophones retrouveront à bord de Renaissance son ambiance unique, sa décoration traditionnelle, son atmosphère conviviale et la qualité de la gastronomie et du service de son équipage.
Les passagers francophones retrouveront à bord de Renaissance son ambiance unique, sa décoration traditionnelle, son atmosphère conviviale et la qualité de la gastronomie et du service de son équipage.
L’Irlande fait son grand retour et de nouvelles escales enrichissent la saison 2028
Parmi les temps forts de la saison 2028, l’Irlande fait son grand retour avec la croisière Irlande et côtes britanniques, du 16 au 24 juillet 2028. Au départ de Dunkerque, Renaissance mettra le cap sur Cobh, porte d’entrée de Cork, puis Dún Laoghaire, le port de Dublin, avant de poursuivre vers Liverpool et les îles Scilly, pour un itinéraire entre légendes et paysages sauvages. La programmation 2028 réserve également son lot de nouveautés avec le retour d’Oslo, au programme des croisières des 10 avril et 3 septembre, tandis que Naxos et Kos seront proposées pour la première fois au départ de Marseille, lors de la croisière du 15 mai. En Adriatique, Trieste et Šibenik rejoindront également les itinéraires de la saison, avec une escale lors de la croisière du 18 juin. Enfin, Portimão fera son entrée dans la programmation à l’occasion de la croisière de repositionnement reliant Marseille à Dunkerque le 5 juillet, offrant une nouvelle occasion de découvrir l’Algarve et ses paysages vertigineux.
Grande nouveauté 2028 : Une croisière en Egypte et sur les traces des grandes civilisations antiques
Avec la croisière Égypte et Civilisations antiques, Ambassador Croisières propose au départ de Marseille un véritable voyage à travers l’histoire de la Méditerranée, à la rencontre des grandes civilisations qui ont façonné son patrimoine. De Malte à la Grèce, en passant par l’Égypte et la Turquie, chaque escale ouvre les portes d’un nouveau chapitre de l’histoire, entre vestiges antiques, villes historiques et paysages méditerranéens.
Le voyage débute par La Valette, dont les imposantes fortifications et les édifices baroques témoignent du riche passé de Malte. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la capitale offre une première immersion dans cette Méditerranée où les cultures se sont croisées pendant des siècles. Puis, deux journées à Alexandrie permettent de prendre le temps de découvrir la deuxième ville d’Égypte et son héritage fascinant, mais aussi de partir à la rencontre de l’un des monuments les plus emblématiques de l’humanité : les pyramides de Gizeh, lors d’une excursion vers Le Caire. Face au Sphinx et aux pyramides de Khéops, Khéphren et Mykérinos, c’est toute la puissance de l’Égypte antique qui se dévoile.
La croisière poursuit sa route vers la Turquie, avec une escale à Kuşadası, porte d’entrée vers le spectaculaire site archéologique d’Éphèse. Parmi les vestiges les mieux conservés de l’Antiquité, ses rues monumentales, sa bibliothèque de Celsus et son Grand Théâtre racontent la grandeur de l’une des plus importantes cités du monde antique. En Crète, Agios Nikolaos offre une escale entre douceur méditerranéenne et héritage antique. Autour du célèbre lac Voulismeni, la ville dévoile une atmosphère chaleureuse, tandis que les amateurs d’histoire pourront partir à la découverte de Lato, l’une des principales cités-États doriennes de l’île. Édifiée entre deux collines, l’ancienne cité conserve notamment son agora, son théâtre, ses temples et ses vestiges de bâtiments publics, offrant un remarquable témoignage du passé de la Crète.
Dernière étape de ce voyage historique, la Sicile propose un choix entre patrimoine et paysages volcaniques. Depuis Messine, il sera possible de rejoindre Taormine, perchée face à la mer Ionienne et célèbre pour son théâtre antique, ou de partir à la découverte de l’Etna, le plus haut volcan actif d’Europe. Une ultime escale qui vient clore cette traversée des civilisations méditerranéennes.
Le voyage débute par La Valette, dont les imposantes fortifications et les édifices baroques témoignent du riche passé de Malte. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la capitale offre une première immersion dans cette Méditerranée où les cultures se sont croisées pendant des siècles. Puis, deux journées à Alexandrie permettent de prendre le temps de découvrir la deuxième ville d’Égypte et son héritage fascinant, mais aussi de partir à la rencontre de l’un des monuments les plus emblématiques de l’humanité : les pyramides de Gizeh, lors d’une excursion vers Le Caire. Face au Sphinx et aux pyramides de Khéops, Khéphren et Mykérinos, c’est toute la puissance de l’Égypte antique qui se dévoile.
La croisière poursuit sa route vers la Turquie, avec une escale à Kuşadası, porte d’entrée vers le spectaculaire site archéologique d’Éphèse. Parmi les vestiges les mieux conservés de l’Antiquité, ses rues monumentales, sa bibliothèque de Celsus et son Grand Théâtre racontent la grandeur de l’une des plus importantes cités du monde antique. En Crète, Agios Nikolaos offre une escale entre douceur méditerranéenne et héritage antique. Autour du célèbre lac Voulismeni, la ville dévoile une atmosphère chaleureuse, tandis que les amateurs d’histoire pourront partir à la découverte de Lato, l’une des principales cités-États doriennes de l’île. Édifiée entre deux collines, l’ancienne cité conserve notamment son agora, son théâtre, ses temples et ses vestiges de bâtiments publics, offrant un remarquable témoignage du passé de la Crète.
Dernière étape de ce voyage historique, la Sicile propose un choix entre patrimoine et paysages volcaniques. Depuis Messine, il sera possible de rejoindre Taormine, perchée face à la mer Ionienne et célèbre pour son théâtre antique, ou de partir à la découverte de l’Etna, le plus haut volcan actif d’Europe. Une ultime escale qui vient clore cette traversée des civilisations méditerranéennes.
Les incontournables d’Ambassador Croisières toujours au programme
En 2028, les grands itinéraires qui font l’identité d’Ambassador Croisières sont au rendez-vous. Depuis Dunkerque, la Norvège se découvre sous toutes ses facettes, avec des départs estivaux pour admirer ses fjords baignés par le soleil de minuit, mais aussi à l’automne, lorsque la saison des aurores boréales s’ouvre à nouveau, avec la croisière « Lumières Arctiques » au départ de Dunkerque le 4 octobre 2028. L’Islande et les îles Féroé sont également au programme lors d’une croisière de 12 jours au départ le 22 août 2028. Plus tôt, en avril 2028, c’est la mer Baltique qui sera à l’honneur lors d’une croisière de 10 nuits. Au départ de Marseille, les îles grecques dévoilent leur douceur de vivre, leurs sites antiques et leurs plages de rêve en mai lors d’une croisière de 13 nuits. Du 18 juin au 1er juillet, Renaissance repart pour une découverte approfondie de l’Adriatique, avec les incontournables Dubrovnik, Kotor, Corfou et Argostoli, ainsi que les joyaux Šibenik, Trieste et Saranda.
Un nouveau spot TV à découvrir dès le 11 octobre !
Depuis le 11 octobre, Ambassador Croisières renforce sa visibilité avec un vaste dispositif publicitaire à la télévision. Pendant plusieurs semaines, le nouveau spot de la compagnie sera diffusé en format 20 secondes, mêlant chaînes hertziennes et TNT, avec notamment des diffusions sur TF1 et France 2. La campagne se prolongera également à partir du 23 octobre avec deux nouvelles vagues de diffusion. Pour accompagner cette présence sur le petit écran, Ambassador Croisières sera également visible sur les plateformes de streaming et les téléviseurs connectés via un dispositif « Ad Pause » sur TF1+.