Ambassador Cruise Line : le Renaissance se prépare au branchement électrique à quai

Le premier navire d’Ambassador Cruises à être équipé

Ambassador Cruise Line prévoit d’équiper ses trois navires de systèmes de raccordement électrique à quai d’ici à l’automne 2028. Le Renaissance sera le premier concerné.



Rédigé par Laurent Guéna le Mercredi 4 Novembre 2026 à 09:46

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