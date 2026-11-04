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Ambassador Cruise Line : le Renaissance se prépare au branchement électrique à quai

Le premier navire d’Ambassador Cruises à être équipé


Ambassador Cruise Line prévoit d’équiper ses trois navires de systèmes de raccordement électrique à quai d’ici à l’automne 2028. Le Renaissance sera le premier concerné.


Rédigé par le Mercredi 4 Novembre 2026 à 09:46

Dès la saison 2027-2028, le Renaissance pourra se brancher à quai © by AndyHumbert
Dès la saison 2027-2028, le Renaissance pourra se brancher à quai © by AndyHumbert
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Renaissance sera le premier navire]b d’Ambassador Cruises à pouvoir se brancher à quai.

Les travaux ont commencé avec une installation définitive et une mise en service prévues lors de son arrêt technique à l’automne 2027.

La compagnie a retenu le spécialiste EnerMoves pour adapter les équipements du navire et assurer leur compatibilité avec l’alimentation électrique des ports.


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L’Ambience et l’Ambition vont suivre

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Renaissance dessert le marché français depuis Marseille et Dunkerque, ses deux ports d’attache, et accueille des passagers français, britanniques et néerlandais aux Caraïbes en hiver.

Un deuxième contrat est envisagé pour Ambience, dont l’équipement est prévu pendant son arrêt technique de novembre-décembre 2027. Ambition doit suivre à l’automne 2028.

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Tags : ambassador, Ambassador Croisières, cfc croisieres
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