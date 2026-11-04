IA : les hôteliers français plus prudents que leurs voisins

Selon les données de l’étude, en France, 69 % des répondants considèrent que l'IA doit avant tout permettre d'améliorer la productivité et la qualité du travail. Un chiffre relativement proche de la moyenne des quatre autres marchés (63 %).



Mais dès qu'il s'agit de mesurer ses bénéfices concrets, les professionnels français se montrent plus sceptiques.



Seuls 53 % estiment que l'IA permettra de créer des emplois plus qualifiés et mieux rémunérés, contre 68 % dans les autres pays.



Ils sont également 62 % à penser qu'elle contribuera à réduire le stress et la charge de travail des équipes en contact avec les clients, contre 74 % ailleurs.