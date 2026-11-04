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CHRISTOPHE BUVOT

Directeur commercial Boomerang Voyages


Christophe BUVOT, né en 1976 à Montreuil et père de 2 enfants. Un pur produit commercial avec une expérience professionnelle à 100% dans le tourisme. Ancien compétiteur de Badminton, j'aime le challenge et le terrain.


Rédigé par le Mercredi 4 Novembre 2026 à 10:33

BIOGRAPHIE

© Christophe BUVOT
© Christophe BUVOT
Directeur commercial de Boomerang Voyages depuis janvier 2027. J'ai une solide expérience dans le Tourisme (+ de 28 ans d'expérience). J'ai démarré ma carrière chez Nouvelles Frontières (1 an et demi). Ensuite 19 ans au siège de Selectour où j'ai occupé différents postes. Mon dernier poste était responsable de l'animation commerciale au sein de Selectour. Ensuite, j'ai pris la direction commerciale de Teldar Travel (groupe Gekko) pendant 5 ans et ma dernière année, j'ai occupé le poste de Business developper pour le groupe Gekko

DIPLÔMES

- Licence de Géographie
- Ecole de Tourisme de Nouvelles Frontières



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Tags : Boomerang Voyages, Christophe Buvot, Production MembershipClub
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