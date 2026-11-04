Directeur commercial de Boomerang Voyages depuis janvier 2027. J'ai une solide expérience dans le Tourisme (+ de 28 ans d'expérience). J'ai démarré ma carrière chez Nouvelles Frontières (1 an et demi). Ensuite 19 ans au siège de Selectour où j'ai occupé différents postes. Mon dernier poste était responsable de l'animation commerciale au sein de Selectour. Ensuite, j'ai pris la direction commerciale de Teldar Travel (groupe Gekko) pendant 5 ans et ma dernière année, j'ai occupé le poste de Business developper pour le groupe Gekko