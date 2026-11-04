Booking Holdings : un dossier de la Federal Trade Commission ampute le chiffre d’affaires de 900 millions de dollars - Depositphotos.com Auteur andrewde
Booking Holdings, maison mère de Booking.com, Priceline, Agoda, Kayak et OpenTable, maintient sa croissance en volume.
Au troisième trimestre 2026, le groupe a enregistré 345 millions de nuitées (+7 %) et 54,5 milliards de dollars de réservations brutes (+10 %, +11 % à taux de change constant), indique-t-il dans son communiqué.
Le chiffre d’affaires recule en revanche de 1 %, à 8,9 milliards de dollars. Il intègre une réduction de revenus de 900 millions de dollars et une perte provisionnée de 100 millions liées à un dossier Federal Trade Commission (FTC). (voir encadré)
Hors cet élément, le chiffre d’affaires ajusté atteint 9,8 milliards de dollars (+9 %). L’EBITDA ajusté progresse de 9 %, à 4,6 milliards de dollars.
Les nuitées en hébergement alternatif sur Booking.com augmentent de 7 % et le prix moyen payé par chambre et par nuit d’environ 3 % à taux de change constant. Les réservations brutes encaissées directement par le groupe (modèle marchand) progressent de 13,9 %, à 40,7 milliards de dollars, quand celles en modèle agence reculent de 1,3 %, à 13,7 milliards.
Au troisième trimestre 2026, le groupe a enregistré 345 millions de nuitées (+7 %) et 54,5 milliards de dollars de réservations brutes (+10 %, +11 % à taux de change constant), indique-t-il dans son communiqué.
Le chiffre d’affaires recule en revanche de 1 %, à 8,9 milliards de dollars. Il intègre une réduction de revenus de 900 millions de dollars et une perte provisionnée de 100 millions liées à un dossier Federal Trade Commission (FTC). (voir encadré)
Hors cet élément, le chiffre d’affaires ajusté atteint 9,8 milliards de dollars (+9 %). L’EBITDA ajusté progresse de 9 %, à 4,6 milliards de dollars.
Les nuitées en hébergement alternatif sur Booking.com augmentent de 7 % et le prix moyen payé par chambre et par nuit d’environ 3 % à taux de change constant. Les réservations brutes encaissées directement par le groupe (modèle marchand) progressent de 13,9 %, à 40,7 milliards de dollars, quand celles en modèle agence reculent de 1,3 %, à 13,7 milliards.
Ralentissement attendu au quatrième trimestre pour Booking Holdings
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Selon le groupe, la demande mondiale s’est modérée en fin de trimestre, en raison d’un tassement des voyages internationaux, les déplacements domestiques restant résilients. En octobre, les perturbations liées au conflit au Moyen-Orient, la hausse des tarifs aériens qui en découle et des troubles localisés dans certaines villes européennes ont également pesé.
Pour le quatrième trimestre, Booking Holdings prévoit une hausse de 1 à 3 % des nuitées, de 2 à 4 % des réservations brutes et de 0 à 2 % du chiffre d’affaires ajusté, avec un EBITDA ajusté quasi stable. Ces prévisions supposent que les effets du conflit persistent jusqu’à la fin de l’année.
« Si l’incertitude géopolitique et macroéconomique peut affecter les tendances du voyage à court terme, nous restons concentrés sur la simplification du voyage, la réussite de nos partenaires et l’investissement dans notre activité sur le long terme », a déclaré Glenn Fogel, directeur général de Booking Holdings, dans le communiqué.
Pour le quatrième trimestre, Booking Holdings prévoit une hausse de 1 à 3 % des nuitées, de 2 à 4 % des réservations brutes et de 0 à 2 % du chiffre d’affaires ajusté, avec un EBITDA ajusté quasi stable. Ces prévisions supposent que les effets du conflit persistent jusqu’à la fin de l’année.
« Si l’incertitude géopolitique et macroéconomique peut affecter les tendances du voyage à court terme, nous restons concentrés sur la simplification du voyage, la réussite de nos partenaires et l’investissement dans notre activité sur le long terme », a déclaré Glenn Fogel, directeur général de Booking Holdings, dans le communiqué.
Selon une dépêche Reuters relayée par Boursorama le 7 octobre, la FTC enquête sur les liens entre Booking Holdings, via Priceline, et Guest Reservations, un site tiers qui commercialise des séjours dans des hôtels. En cause : des publicités en ligne qui semblent mener au site de l’hôtel mais renvoient vers ce site tiers, où des frais supplémentaires sont souvent facturés. L’une des sources de Reuters évoquait des amendes potentielles supérieures à 500 millions de dollars.