Booking Holdings : un dossier de la Federal Trade Commission ampute le chiffre d’affaires de 900 millions de dollars

Selon le groupe, la demande mondiale s’est modérée en fin de trimestre, en raison d’un tassement des voyages internationaux, les déplacements domestiques restant résilients. En octobre, les perturbations liées au conflit au Moyen-Orient, la hausse des tarifs aériens qui en découle et des troubles localisés dans certaines villes européennes ont également pesé.



Pour le quatrième trimestre, Booking Holdings prévoit une hausse de 1 à 3 % des nuitées, de 2 à 4 % des réservations brutes et de 0 à 2 % du chiffre d’affaires ajusté, avec un EBITDA ajusté quasi stable. Ces prévisions supposent que les effets du conflit persistent jusqu’à la fin de l’année.



« Si l’incertitude géopolitique et macroéconomique peut affecter les tendances du voyage à court terme, nous restons concentrés sur la simplification du voyage, la réussite de nos partenaires et l’investissement dans notre activité sur le long terme », a déclaré Glenn Fogel, directeur général de Booking Holdings, dans le communiqué.