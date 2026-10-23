Booking.com : Bruxelles enquête sur les annonces frauduleuses et la publicité - Depositphotos.com Auteur Frimovaa
Booking.com est dans le viseur de la Commission européenne. Bruxelles veut déterminer si la plateforme a correctement évalué et limité les risques liés aux annonces frauduleuses et aux escroqueries visant les voyageurs.
L’enquête porte d’abord sur la présence de fausses annonces, notamment de logements inexistants ou non conformes. La Commission examinera également les mesures mises en place pour prévenir les fraudes et supprimer les contenus concernés.
Deuxième point d’attention : les tentatives d’hameçonnage qui exploitent les données de réservation et des clients. Bruxelles s’intéressera notamment au partage de ces informations avec les hébergeurs et au fonctionnement de la messagerie de la plateforme, afin de vérifier si des garanties suffisantes empêchent leur utilisation à des fins frauduleuses.
Enfin, la Commission s’interroge sur la transparence des annonces dont la visibilité est renforcée moyennant une commission plus élevée. Les utilisateurs doivent pouvoir identifier clairement ces contenus comme des publicités, ainsi que connaître leur annonceur et les raisons de leur affichage.
L’enquête porte d’abord sur la présence de fausses annonces, notamment de logements inexistants ou non conformes. La Commission examinera également les mesures mises en place pour prévenir les fraudes et supprimer les contenus concernés.
Deuxième point d’attention : les tentatives d’hameçonnage qui exploitent les données de réservation et des clients. Bruxelles s’intéressera notamment au partage de ces informations avec les hébergeurs et au fonctionnement de la messagerie de la plateforme, afin de vérifier si des garanties suffisantes empêchent leur utilisation à des fins frauduleuses.
Enfin, la Commission s’interroge sur la transparence des annonces dont la visibilité est renforcée moyennant une commission plus élevée. Les utilisateurs doivent pouvoir identifier clairement ces contenus comme des publicités, ainsi que connaître leur annonceur et les raisons de leur affichage.
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La procédure vise à déterminer si Booking.com a enfreint plusieurs dispositions du DSA, notamment celles relatives à l’évaluation des risques systémiques et à la transparence publicitaire.
La Commission précise que « l'ouverture d'une procédure formelle ne préjuge pas de l'issue de l'enquête ou de la décision finale ».
Bruxelles prévoit de recueillir des éléments supplémentaires, notamment par des demandes d’informations, des entretiens ou des inspections. Elle pourra également accepter des engagements de Booking.com pour remédier aux problèmes identifiés ou prendre des mesures d’exécution si des manquements sont établis.
De son côté, Booking.com indique coopérer « pleinement avec la Commission européenne et répond de manière constructive à ses questions dans le cadre du règlement sur les services numériques (DSA). »
L'entreprise ajoute dans un communiqué : « La sécurité, la confiance et la protection des données personnelles sont des priorités absolues pour Booking.com. Nous restons déterminés à travailler avec les gouvernements, les autorités de régulation, les forces de l’ordre et les partenaires du secteur concernés afin de lutter contre la cybercriminalité et la fraude en ligne, et de protéger les voyageurs et nos partenaires. »
La Commission précise que « l'ouverture d'une procédure formelle ne préjuge pas de l'issue de l'enquête ou de la décision finale ».
Bruxelles prévoit de recueillir des éléments supplémentaires, notamment par des demandes d’informations, des entretiens ou des inspections. Elle pourra également accepter des engagements de Booking.com pour remédier aux problèmes identifiés ou prendre des mesures d’exécution si des manquements sont établis.
De son côté, Booking.com indique coopérer « pleinement avec la Commission européenne et répond de manière constructive à ses questions dans le cadre du règlement sur les services numériques (DSA). »
L'entreprise ajoute dans un communiqué : « La sécurité, la confiance et la protection des données personnelles sont des priorités absolues pour Booking.com. Nous restons déterminés à travailler avec les gouvernements, les autorités de régulation, les forces de l’ordre et les partenaires du secteur concernés afin de lutter contre la cybercriminalité et la fraude en ligne, et de protéger les voyageurs et nos partenaires. »