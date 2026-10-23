Booking.com : Bruxelles enquête sur les annonces frauduleuses et la publicité

La procédure vise à déterminer si Booking.com a enfreint plusieurs dispositions du DSA, notamment celles relatives à l’évaluation des risques systémiques et à la transparence publicitaire.



La Commission précise que « l'ouverture d'une procédure formelle ne préjuge pas de l'issue de l'enquête ou de la décision finale ».



Bruxelles prévoit de recueillir des éléments supplémentaires, notamment par des demandes d’informations, des entretiens ou des inspections. Elle pourra également accepter des engagements de Booking.com pour remédier aux problèmes identifiés ou prendre des mesures d’exécution si des manquements sont établis.



De son côté, Booking.com indique coopérer « pleinement avec la Commission européenne et répond de manière constructive à ses questions dans le cadre du règlement sur les services numériques (DSA) . »



L'entreprise ajoute dans un communiqué : « La sécurité, la confiance et la protection des données personnelles sont des priorités absolues pour Booking.com. Nous restons déterminés à travailler avec les gouvernements, les autorités de régulation, les forces de l’ordre et les partenaires du secteur concernés afin de lutter contre la cybercriminalité et la fraude en ligne, et de protéger les voyageurs et nos partenaires . »