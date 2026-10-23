TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Booking.com : Bruxelles enquête sur les annonces frauduleuses et la publicité

la plateforme respecte t-elle le règlement sur les services numériques (DSA) ?


La Commission européenne a ouvert une procédure formelle contre Booking.com afin de vérifier si la plateforme respecte le règlement sur les services numériques (DSA). Les investigations portent notamment sur les fausses annonces, les tentatives d’hameçonnage et la transparence des annonces sponsorisées.


Rédigé par le Vendredi 23 Octobre 2026 à 08:32

Booking.com : Bruxelles enquête sur les annonces frauduleuses et la publicité - Depositphotos.com Auteur Frimovaa
Booking.com : Bruxelles enquête sur les annonces frauduleuses et la publicité - Depositphotos.com Auteur Frimovaa
CroisiEurope
Booking.com est dans le viseur de la Commission européenne. Bruxelles veut déterminer si la plateforme a correctement évalué et limité les risques liés aux annonces frauduleuses et aux escroqueries visant les voyageurs.

L’enquête porte d’abord sur la présence de fausses annonces, notamment de logements inexistants ou non conformes. La Commission examinera également les mesures mises en place pour prévenir les fraudes et supprimer les contenus concernés.

Deuxième point d’attention : les tentatives d’hameçonnage qui exploitent les données de réservation et des clients. Bruxelles s’intéressera notamment au partage de ces informations avec les hébergeurs et au fonctionnement de la messagerie de la plateforme, afin de vérifier si des garanties suffisantes empêchent leur utilisation à des fins frauduleuses.

Enfin, la Commission s’interroge sur la transparence des annonces dont la visibilité est renforcée moyennant une commission plus élevée. Les utilisateurs doivent pouvoir identifier clairement ces contenus comme des publicités, ainsi que connaître leur annonceur et les raisons de leur affichage.

Autres articles
La procédure vise à déterminer si Booking.com a enfreint plusieurs dispositions du DSA, notamment celles relatives à l’évaluation des risques systémiques et à la transparence publicitaire.

La Commission précise que « l'ouverture d'une procédure formelle ne préjuge pas de l'issue de l'enquête ou de la décision finale ».

Bruxelles prévoit de recueillir des éléments supplémentaires, notamment par des demandes d’informations, des entretiens ou des inspections. Elle pourra également accepter des engagements de Booking.com pour remédier aux problèmes identifiés ou prendre des mesures d’exécution si des manquements sont établis.

De son côté, Booking.com indique coopérer « pleinement avec la Commission européenne et répond de manière constructive à ses questions dans le cadre du règlement sur les services numériques (DSA)»

L'entreprise ajoute dans un communiqué : « La sécurité, la confiance et la protection des données personnelles sont des priorités absolues pour Booking.com. Nous restons déterminés à travailler avec les gouvernements, les autorités de régulation, les forces de l’ordre et les partenaires du secteur concernés afin de lutter contre la cybercriminalité et la fraude en ligne, et de protéger les voyageurs et nos partenaires»

Lu 304 fois

Tags : booking
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News La Travel Tech

Smile Angels : quand la fidélisation devient un levier de motivation pour les agents de voyage

Smile Angels : quand la fidélisation devient un levier de motivation pour les agents de voyage
Récompenser l’engagement, valoriser les ventes et renforcer la relation dans la durée : chez...
Dernière heure

Aérien : une croissance revue à la baisse en Europe en 2026

États-Unis : une nouvelle attestation sanitaire obligatoire pour tous les passagers dès novembre

Roumanie : Animawings dépose une nouvelle demande d’insolvabilité auprès du tribunal

Tempête Austen : Train, vols, route... des perturbations dans les transports !

Fouquet’s s’installe à Gstaad dans les Alpes suisses

Brand News

Il y a la Norvège que tout le monde connaît. Et puis, il y a la Norvège de Hurtigruten

Il y a la Norvège que tout le monde connaît. Et puis, il y a la Norvège de Hurtigruten
Depuis plus de 130 ans, Hurtigruten sillonne les côtes norvégiennes. Nous connaissons ses fjords,...
Les annonces

INTERMEDES - Chef de produit Outdoor – Randonnée culturelle H/F - CDI - (Paris 10e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

NOMBALAIS EVASION - Chargé(e) de développement commercial Voyages de Groupe H/F - CDI - (La Rochelle (17))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MONDE AUTHENTIQUE - Créateur(trice) de voyages confirmé(e) - CDI - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

La Premium Economy de Condor : le tarif comme argument de vente

La Premium Economy de Condor : le tarif comme argument de vente

Confidant Collective : développez vos ventes avec Hyatt Inclusive Collection

Confidant Collective : développez vos ventes avec Hyatt Inclusive Collection
Distribution

Distribution

Manor : Bruno Le Maire et Franck Gervais attendus pour le congrès à Venise

Manor : Bruno Le Maire et Franck Gervais attendus pour le congrès à Venise
Partez en France

Partez en France

ZEcamping : les courts séjours et la dernière minute gagnent du terrain

ZEcamping : les courts séjours et la dernière minute gagnent du terrain
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

États-Unis : une nouvelle attestation sanitaire obligatoire pour tous les passagers dès novembre

États-Unis : une nouvelle attestation sanitaire obligatoire pour tous les passagers dès novembre
Production

Production

Tharith Tep : après un double AVC, il réinvente le voyage avec Le Monde en Fauteuil

Tharith Tep : après un double AVC, il réinvente le voyage avec Le Monde en Fauteuil
AirMaG

AirMaG

Aérien : une croissance revue à la baisse en Europe en 2026

Aérien : une croissance revue à la baisse en Europe en 2026
Transport

Transport

Travelski Night Express : une nouvelle ligne au Benelux pour l’hiver 2026-2027

Travelski Night Express : une nouvelle ligne au Benelux pour l’hiver 2026-2027
La Travel Tech

La Travel Tech

Booking.com : Bruxelles enquête sur les annonces frauduleuses et la publicité

Booking.com : Bruxelles enquête sur les annonces frauduleuses et la publicité
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Fouquet’s s’installe à Gstaad dans les Alpes suisses

Fouquet’s s’installe à Gstaad dans les Alpes suisses
HotelMaG

Hébergement

Accor revoit ses objectif à la hausse pour 2026

Accor revoit ses objectif à la hausse pour 2026
Futuroscopie

Futuroscopie

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières dévoile une suite hors normes avec cinéma privé et porte secrète

MSC Croisières dévoile une suite hors normes avec cinéma privé et porte secrète
TravelJobs

Emploi & Formation

Samar Slim, de l’hôtellerie au recrutement dans le tourisme

Samar Slim, de l’hôtellerie au recrutement dans le tourisme
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias