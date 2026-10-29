Taxe de séjour : les collectivités passent à l'offensive contre Booking.com et consorts !





Après la brèche ouverte par Oléron l'année passée, obligeant Booking.com à verser 574 000 € pour des taxes de séjour impayées à la collectivité, c'est dans l'est de la France qu'un tribunal a de nouveau rendu une décision défavorable au géant américain.



Cette fois-ci, la sanction est encore plus importante, puisque Booking doit plus de 800 000 € pour des manquements liés à la collecte de la taxe de séjour, selon le



Nous avons retrouvé le jugement du tribunal de Nancy, en date du 20 octobre 2026.



La métropole de Nancy a analysé les déclarations de collecte de la taxe de séjour transmises par la plateforme Booking pour les années 2022 à 2025 et trouvé de nombreuses irrégularités. Les procès s'accumulent sur les épaules de Booking.com.Après la brèche ouverte par Oléron l'année passée, obligeant Booking.com à verser 574 000 € pour des taxes de séjour impayées à la collectivité, c'est dans l'est de la France qu'un tribunal a de nouveau rendu une décision défavorable au géant américain.selon le média La Lettre. Nous avons retrouvé le jugement du tribunal de Nancy, en date du 20 octobre 2026.



Taxe de séjour : Booking.com condamné pour des erreurs de calcul et omissions





De plus, elle a pu relever que 390 réservations effectuées entre 2023 et 2025 chez des loueurs non professionnels n'avaient fait l'objet d'aucune collecte de taxe.



Le tribunal a donc condamné Booking.com à verser 75 000 euros à la métropole de Nancy au titre des erreurs de calcul, ainsi qu'à une amende de 780 000 euros au titre des 390 omissions.



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Il a toutefois débouté la collectivité de sa demande concernant les 283 omissions de collecte constatées dans les logements tenus par les hôtes professionnels, car elle n'a pas démontré que les loueurs classés comme "professionnels" par Booking étaient en réalité non professionnels. Elle a constaté des "omissions et inexactitudes" notamment entre le premier semestre 2023 et le deuxième semestre 2025. Et ces erreurs de la plateforme sont au nombre de 19 282 en l'espace de trois ans.De plus, elle a pu relever que 390 réservations effectuées entre 2023 et 2025 chez des loueurs non professionnels n'avaient fait l'objet d'aucune collecte de taxe.Le tribunal a donc condamné Booking.com à verser 75 000 euros à la métropole de Nancy au titre des erreurs de calcul, ainsi qu'à une amende de 780 000 euros au titre des 390 omissions.Il a toutefois débouté la collectivité de sa demande concernant les 283 omissions de collecte constatées dans les logements tenus par les hôtes professionnels, car elle n'a pas démontré que les loueurs classés comme "professionnels" par Booking étaient en réalité non professionnels.



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