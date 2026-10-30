Et l'UNSA PNC de résumer cet épisode : " une négociation ne doit pas se résumer à une heure de chantage à l'embauche au détriment de la sécurité des vols, et donc des PNC !"



Car les organisations représentant les stewards et hôtesses ont bien demandé des chiffres pour connaître les enjeux de cette ligne, comme le montant des économies nécessaires à sa rentabilité ou le poids des autres ajustements possibles afin de la pérenniser.



À chaque fois, la direction n'aurait apporté ni précision ni chiffrage.



Elle a même prétendu que le recrutement de 150 PNC en CDI serait hypothéqué en cas de refus du renouvellement de l'avenant par les syndicats.



Sauf que le 14 octobre dernier, le compte rendu de la Commission économique, emploi et formation précisait pourtant "qu'aucun calendrier ni volume d'embauches en CDI n'était fixé à ce stade pour 2027" , selon l'UNAC, qui dénonce un chantage à l'emploi.



Alors, la direction a-t-elle essayé de tester l'union syndicale et voulu dessiner les contours de ses nouvelles exigences dans le cadre des négociations à venir du nouvel accord collectif ? C'est une éventualité.



Pour l'UNAC et les autres organisations, qui affirment pourtant être favorables au développement du réseau de la compagnie, il est temps de sortir de cette logique de dérogations successives.



D'ailleurs, cette même organisation a demandé au directeur général adjoint des ressources humaines la réouverture des négociations annuelles obligatoires de 2026, afin qu'elles prennent en compte l'évolution de l'inflation provoquée par la flambée des cours du pétrole.



Depuis la prise en main par Ben Smith, Air France connait une sorte de paix sociale, il ne faudrait pas que dans ce contexte très particulier pour l'aérien, la compagnie française redevienne le volcan qu'elle a parfois été.