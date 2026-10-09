Air France : Israël impose ses règles aux personnels navigants

Cette décision a été prise à la suite de la tentative d’attentat déjouée sur un vol flydubai, alors que le copilote aurait planifié une attaque-suicide contre l’aéroport de Tel-Aviv.



Le syndicat rappelle que les salariés relèvent du droit français.



" L’article L. 1132-1 du Code du travail interdit notamment les mesures discriminatoires en matière d’affectation, de conditions de travail ou de carrière fondées sur l’origine ou l’appartenance, réelle ou supposée, à une nation.



Les articles 225-1 et suivants du Code pénal encadrent également la répression de certaines formes de discrimination" , explique le communiqué de presse.



De plus, la CGT révèle que l’appartenance ou non à une nationalité est protégée par le livret Air France " Diversité & Inclusion – Lutter contre le racisme au travail ".



Les représentants des salariés attendent désormais la réponse de la direction et souhaitent que cette dernière respecte ses engagements. Ils réaffirment que le management d’Air France doit garantir que les salariés ne seront ni écartés ni pénalisés en raison de leur nationalité.



" Si la ligne Paris-CDG–Tel-Aviv ne peut être exploitée sans écarter une partie des salariés en raison de leur nationalité, c’est l’exploitation de cette ligne qui doit être remise en cause, et non les droits des personnels concernés ", conclut le communiqué.