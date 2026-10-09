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Air France : Israël impose ses règles aux personnels navigants

Le ministère des Transports israélien interdit certaines nationalités pour les pilotes


Tout le monde ne pourra pas travailler dans un avion qui se rend en Israël. Un syndicat a alerté la direction d’Air France concernant une directive du ministère des Transports israélien, qui exige des compagnies qu’elles ne fassent voler aucun membre d’équipage détenant la nationalité ou la double nationalité d’un pays n’entretenant pas de relations diplomatiques avec l’État hébreu.


Rédigé par le Lundi 12 Octobre 2026 à 11:03

Air France : la CGT demande la suspension de la ligne Paris-CDG–Tel-Aviv - Depositphotos
Air France : la CGT demande la suspension de la ligne Paris-CDG–Tel-Aviv - Depositphotos
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L’information a été révélée par Mediapart et elle fait polémique au sein d’Air France.

Selon le média, la compagnie nationale aurait relayé une note interne stipulant que "l’État hébreu interdit aux membres d’équipage de certaines nationalités de survoler son espace aérien". Dans l’article, nous apprenons qu’Air France appliquerait cette consigne.

Et cela a provoqué la colère de la CGT Air France.

Le syndicat a alerté la direction générale de la compagnie et affirme que "nos équipages ne se trient pas selon leur nationalité".

Publié le 8 octobre et entré en vigueur immédiatement, le texte prévoit que les compagnies étrangères doivent vérifier la nationalité des membres d’équipage pour chaque vol à destination d’Israël, mais aussi pour ceux survolant l’espace aérien israélien.

Comme le rapporte le site All Israel News, la directive ministérielle stipule que "tous les membres d’équipage doivent avoir fait l’objet de vérifications d’antécédents et de sécurité à jour, en pleine conformité avec les normes et procédures requises en vertu de la réglementation nationale applicable.

La compagnie aérienne est seule responsable de s’assurer qu’aucun membre d’équipage ne possède la citoyenneté ou la double nationalité d’un pays qui n’entretient pas de relations diplomatiques officielles avec l’État d’Israël."

Pour Air France, et cela doit être aussi le cas pour Transavia, mais également pour toutes les compagnies françaises qui desserviraient l’État hébreu, cela ne concerne que la ligne Paris-Tel-Aviv.

Air France : la CGT demande la suspension de la ligne Paris-CDG–Tel-Aviv

Cette décision a été prise à la suite de la tentative d’attentat déjouée sur un vol flydubai, alors que le copilote aurait planifié une attaque-suicide contre l’aéroport de Tel-Aviv.

Le syndicat rappelle que les salariés relèvent du droit français.

"L’article L. 1132-1 du Code du travail interdit notamment les mesures discriminatoires en matière d’affectation, de conditions de travail ou de carrière fondées sur l’origine ou l’appartenance, réelle ou supposée, à une nation.

Les articles 225-1 et suivants du Code pénal encadrent également la répression de certaines formes de discrimination", explique le communiqué de presse.

De plus, la CGT révèle que l’appartenance ou non à une nationalité est protégée par le livret Air France "Diversité & Inclusion – Lutter contre le racisme au travail".

Les représentants des salariés attendent désormais la réponse de la direction et souhaitent que cette dernière respecte ses engagements. Ils réaffirment que le management d’Air France doit garantir que les salariés ne seront ni écartés ni pénalisés en raison de leur nationalité.

"Si la ligne Paris-CDG–Tel-Aviv ne peut être exploitée sans écarter une partie des salariés en raison de leur nationalité, c’est l’exploitation de cette ligne qui doit être remise en cause, et non les droits des personnels concernés", conclut le communiqué.

Air France prolonge la suspension de Dubaï et Riyad

Autres articles
Dans le même temps, Air France annonce prolonger la suspension de ses vols de et vers Riyad jusqu’au 31 octobre 2026, en raison notamment de la guerre entre l’Arabie saoudite et les Houthis.

L’aéroport de Riyad est fermé pour le troisième jour consécutif, à la suite des attaques des Houthis basés au Yémen et soutenus par l’Iran. Un objet non identifié a frappé le terminal 4 de l’infrastructure samedi dernier, faisant 13 morts et 300 blessés. Une Française fait partie des blessés.

De plus, l’aéroport de Dammam a aussi été ciblé.

Ce n’est pas tout, car les lignes vers et depuis Dubaï sont elles aussi suspendues jusqu’à cette même date.

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Tags : air france, cgt, israel
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