Le grand avantage différenciateur de LATAM Airlines réside dans la liberté de prolonger et de personnaliser l'itinéraire à travers tout le continent sans changer de compagnie aérienne :



● Plus de 140 destinations à portée de main : Une correspondance directe et fluide depuis les centres névralgiques de São Paulo, Santiago, Lima ou Bogotá vers des lieux emblématiques tels que les plages du Nord-Est brésilien, la magie du Machu Picchu au Pérou, les glaciers de la Patagonie ou le désert d'Atacama.



● Option de Stopover sans frais supplémentaires : La flexibilité d'inclure des escales intermédiaires dans des capitales clés. Le client peut effectuer ses réunions d'affaires à São Paulo ou Lima, puis prolonger son séjour de quelques jours pour explorer la région.



● Continuité Premium sur les vols régionaux : Sur les trajets régionaux en Amérique du Sud, les clients conservent des privilèges exclusifs en voyageant en cabine Premium Economy (siège central neutralisé pour plus d'espace de travail, embarquement prioritaire et livraison préférentielle des bagages).



● Sérénité opérationnelle unifiée : L'enregistrement des bagages direct jusqu'à la destination finale et un soutien intégral sous une seule et même compagnie en cas de réacheminement ou de modification de programme.