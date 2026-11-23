LATAM Airlines allie confidentialité, haute gastronomie et connectivité imbattable pour garantir une traversée fluide, sophistiquée et mémorable de bout en bout. Pour l'agent de voyages, recommander LATAM Airlines est la garantie d'offrir un produit impeccable, porté par le groupe aérien leader de la région.
Le survol de l'océan Atlantique se transforme en un havre de tranquillité au sein de la cabine Premium Business de LATAM Airlines. Chaque élément a été pensé pour isoler des bruits extérieurs et offrir un environnement de confidentialité maximale :
À bord : L'art du repos en Premium Business
Le survol de l'océan Atlantique se transforme en un havre de tranquillité au sein de la cabine Premium Business de LATAM Airlines. Chaque élément a été pensé pour isoler des bruits extérieurs et offrir un environnement de confidentialité maximale :
● Intimité et véritable repos : Des sièges Full-Flat s'inclinant à 180° pour se transformer en lits parfaitement plats. Tous les sièges disposent d'un accès direct à l'allée, permettant au passager de se déplacer en toute autonomie sans déranger ses voisins.
● Gastronomie « Sabores que Transportan » (Des saveurs qui font voyager) : Une offre culinaire d'auteur qui rend hommage aux ingrédients locaux et de saison d'Amérique du Sud. La carte est associée à une sélection exclusive de vins du Cône Sud (Chili et Argentine), choisis par des sommeliers de renommée internationale.
● Des détails qui font la différence : Du linge de lit haut de gamme, des oreillers ergonomiques et des trousses de confort écoresponsables contenant des produits cosmétiques régionaux. De plus, les passagers profitent du système de divertissement LATAM Play sur des écrans individuels allant jusqu'à 18 pouces et d'une connectivité Wi-Fi à bord.
● Gastronomie « Sabores que Transportan » (Des saveurs qui font voyager) : Une offre culinaire d'auteur qui rend hommage aux ingrédients locaux et de saison d'Amérique du Sud. La carte est associée à une sélection exclusive de vins du Cône Sud (Chili et Argentine), choisis par des sommeliers de renommée internationale.
● Des détails qui font la différence : Du linge de lit haut de gamme, des oreillers ergonomiques et des trousses de confort écoresponsables contenant des produits cosmétiques régionaux. De plus, les passagers profitent du système de divertissement LATAM Play sur des écrans individuels allant jusqu'à 18 pouces et d'une connectivité Wi-Fi à bord.
Au sol : La pause parfaite au LATAM Lounge de São Paulo
L'expérience VIP ne s'interrompt pas pendant les escales. Lors d'une correspondance dans le principal hub de la compagnie à São Paulo (Guarulhos, Terminal 3), les passagers des cabines supérieures accèdent à l'un des salons VIP les plus avant-gardistes d'Amérique du Sud :
● Détente et ressourcement : Des espaces de repos insonorisés équipés de fauteuils ergonomiques, des suites de douche privées dotées de produits d'accueil haut de gamme et des zones de travail silencieuses avec connectivité à haut débit.
● Bar à vins et buffet gourmet : Une offre gastronomique en constante évolution avec des plats chauds et froids inspirés de la cuisine locale et internationale, accompagnée d'un bar exclusif proposant les meilleurs crus de la région.
● Service personnalisé : Une équipe dédiée pour répondre à toute demande opérationnelle ou modification d'itinéraire sans avoir à faire la queue dans les zones publiques de l'aéroport.
Cette même expérience haut de gamme se retrouve dans l'emblématique LATAM Lounge de Santiago du Chili (élu meilleur salon VIP d'Amérique du Sud) ainsi que dans les salons partenaires au départ des aéroports européens comme Paris (CDG).
● Détente et ressourcement : Des espaces de repos insonorisés équipés de fauteuils ergonomiques, des suites de douche privées dotées de produits d'accueil haut de gamme et des zones de travail silencieuses avec connectivité à haut débit.
● Bar à vins et buffet gourmet : Une offre gastronomique en constante évolution avec des plats chauds et froids inspirés de la cuisine locale et internationale, accompagnée d'un bar exclusif proposant les meilleurs crus de la région.
● Service personnalisé : Une équipe dédiée pour répondre à toute demande opérationnelle ou modification d'itinéraire sans avoir à faire la queue dans les zones publiques de l'aéroport.
Cette même expérience haut de gamme se retrouve dans l'emblématique LATAM Lounge de Santiago du Chili (élu meilleur salon VIP d'Amérique du Sud) ainsi que dans les salons partenaires au départ des aéroports européens comme Paris (CDG).
À destination : Tout un continent en une seule escale
Le grand avantage différenciateur de LATAM Airlines réside dans la liberté de prolonger et de personnaliser l'itinéraire à travers tout le continent sans changer de compagnie aérienne :
● Plus de 140 destinations à portée de main : Une correspondance directe et fluide depuis les centres névralgiques de São Paulo, Santiago, Lima ou Bogotá vers des lieux emblématiques tels que les plages du Nord-Est brésilien, la magie du Machu Picchu au Pérou, les glaciers de la Patagonie ou le désert d'Atacama.
● Option de Stopover sans frais supplémentaires : La flexibilité d'inclure des escales intermédiaires dans des capitales clés. Le client peut effectuer ses réunions d'affaires à São Paulo ou Lima, puis prolonger son séjour de quelques jours pour explorer la région.
● Continuité Premium sur les vols régionaux : Sur les trajets régionaux en Amérique du Sud, les clients conservent des privilèges exclusifs en voyageant en cabine Premium Economy (siège central neutralisé pour plus d'espace de travail, embarquement prioritaire et livraison préférentielle des bagages).
● Sérénité opérationnelle unifiée : L'enregistrement des bagages direct jusqu'à la destination finale et un soutien intégral sous une seule et même compagnie en cas de réacheminement ou de modification de programme.
● Plus de 140 destinations à portée de main : Une correspondance directe et fluide depuis les centres névralgiques de São Paulo, Santiago, Lima ou Bogotá vers des lieux emblématiques tels que les plages du Nord-Est brésilien, la magie du Machu Picchu au Pérou, les glaciers de la Patagonie ou le désert d'Atacama.
● Option de Stopover sans frais supplémentaires : La flexibilité d'inclure des escales intermédiaires dans des capitales clés. Le client peut effectuer ses réunions d'affaires à São Paulo ou Lima, puis prolonger son séjour de quelques jours pour explorer la région.
● Continuité Premium sur les vols régionaux : Sur les trajets régionaux en Amérique du Sud, les clients conservent des privilèges exclusifs en voyageant en cabine Premium Economy (siège central neutralisé pour plus d'espace de travail, embarquement prioritaire et livraison préférentielle des bagages).
● Sérénité opérationnelle unifiée : L'enregistrement des bagages direct jusqu'à la destination finale et un soutien intégral sous une seule et même compagnie en cas de réacheminement ou de modification de programme.
Technologie B2B : Des outils pour simplifier le travail quotidien
Proposer et gérer cette expérience haut de gamme est simple et rapide pour le canal professionnel grâce aux plateformes dédiées de LATAM Airlines :
● Canal NDC by LATAM : Un accès aux tarifs les plus compétitifs dans les cabines Premium Business et Premium Economy, la tarification continue (continuous pricing) et la possibilité d'ajouter des services complémentaires de manière immédiate.
● Portail LATAM Trade : Un point d'accès centralisé (latamtrade.com) regroupant les politiques commerciales actualisées, les guides d'émission et des outils d'autogestion pour gérer les opérations du quotidien.
● Global Sales Support : Une équipe dédiée au service direct des agents de voyages pour offrir une assistance prioritaire sur les réservations complexes, la cotation de groupes VIP et les imprévus opérationnels.
● Canal NDC by LATAM : Un accès aux tarifs les plus compétitifs dans les cabines Premium Business et Premium Economy, la tarification continue (continuous pricing) et la possibilité d'ajouter des services complémentaires de manière immédiate.
● Portail LATAM Trade : Un point d'accès centralisé (latamtrade.com) regroupant les politiques commerciales actualisées, les guides d'émission et des outils d'autogestion pour gérer les opérations du quotidien.
● Global Sales Support : Une équipe dédiée au service direct des agents de voyages pour offrir une assistance prioritaire sur les réservations complexes, la cotation de groupes VIP et les imprévus opérationnels.
Contact commercial
Anabelle Araujo - anabelle.araujo@latam.com
Help Desk Commercial :
grp_salessupportfr@sac.latam.com
Service Groupes :
grp_groupdeskfr@sac.latam.com
Plus d’informations sur notre plateforme agents de voyages : www.latamtrade.com
Anabelle Araujo - anabelle.araujo@latam.com
Help Desk Commercial :
grp_salessupportfr@sac.latam.com
Service Groupes :
grp_groupdeskfr@sac.latam.com
Plus d’informations sur notre plateforme agents de voyages : www.latamtrade.com
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