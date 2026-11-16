La Bolivie et le Pérou : le duo incontournable des Andes

Un produit pensé pour le confort et la connectivité



À bord, nos passagers bénéficient d’un service de qualité et d’une flotte moderne.

Tous nos vols long-courriers s’effectuent en Boeing 787 Dreamliner.

Ce sont des avions de dernière génération qui offrent un confort cabine optimal avec une classe affaires en fauteuil-lit et en configuration 1/2/1 (*) permettant à chaque passager d’accéder directement au couloir : idéal pour les voyages d’affaires.

(*) selon les configurations déployées.



En classe économique, chaque siège est équipé d’un système audio/vidéo individuel avec les dernières nouveautés (musique, films, séries… disponibles en français), ainsi que de connexions pour profiter pleinement de votre voyage.

Et parce que le confort passe aussi par la liberté de voyager avec ses effets personnels, tous nos tarifs en classe économique incluent un bagage cabine sans supplément !



Le passé est notre histoire, le présent notre force et l'avenir notre horizon.✈️