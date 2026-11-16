La Bolivie et le Pérou : le duo incontournable des Andes

BOLIVIE L'authenticité à l'état pur
Terre de grands espaces et d'expériences hors du commun, la Bolivie ne laisse aucun voyageur indifférent. Desservie par Air Europa via Santa Cruz de la Sierra, véritable porte d'entrée du pays, elle invite à explorer des paysages parmi les plus spectaculaires d'Amérique du Sud.
Du mythique Salar d'Uyuni aux sommets de la Cordillère des Andes, en passant par le lac Titicaca et les marchés colorés de La Paz, la Bolivie séduit par son authenticité, sa richesse culturelle et son incroyable diversité.
● Santa Cruz de la Sierra - VVI : 3 Vols hebdomadaires Air Europa
PARIS/MADRID : 19:25/21:25
MADRID/SRZ : 23:35/04:50+1
Vol retour :
SRZ/MADRID : 13:30/05:10+1
MADRID/PARIS : 08:00+1/09:55+1
Du mythique Salar d'Uyuni aux sommets de la Cordillère des Andes, en passant par le lac Titicaca et les marchés colorés de La Paz, la Bolivie séduit par son authenticité, sa richesse culturelle et son incroyable diversité.
● Santa Cruz de la Sierra - VVI : 3 Vols hebdomadaires Air Europa
PARIS/MADRID : 19:25/21:25
MADRID/SRZ : 23:35/04:50+1
Vol retour :
SRZ/MADRID : 13:30/05:10+1
MADRID/PARIS : 08:00+1/09:55+1
PÉROU Sur les traces des grandes civilisations
À quelques heures de là, le Pérou prolonge l'émerveillement. AIR EUROPA dessert quotidiennement Lima, capitale dynamique bordant l'océan Pacifique, les voyageurs partent à la découverte d'un pays fascinant où histoire, nature et gastronomie se conjuguent à merveille.
Entre les mystères du Machu Picchu, les trésors de la Vallée Sacrée, les rives du lac Titicaca et la renommée mondiale de sa cuisine, le Pérou figure parmi les destinations les plus désirées du continent sud-américain.
● Lima - LIM : 1 Vol quotidien Air Europa
PARIS/MADRID : 19:25/21:25
MADRID/LIMA : 23:45/04:25+1
Vol retour :
LIMA/MADRID : 10:20/05:10+1
MADRID/PARIS : 08:00+1/09:55+1
Entre les mystères du Machu Picchu, les trésors de la Vallée Sacrée, les rives du lac Titicaca et la renommée mondiale de sa cuisine, le Pérou figure parmi les destinations les plus désirées du continent sud-américain.
● Lima - LIM : 1 Vol quotidien Air Europa
PARIS/MADRID : 19:25/21:25
MADRID/LIMA : 23:45/04:25+1
Vol retour :
LIMA/MADRID : 10:20/05:10+1
MADRID/PARIS : 08:00+1/09:55+1
Deux destinations, un seul voyage
Pourquoi choisir entre la Bolivie et le Pérou quand il est possible de découvrir les deux ? ... Grâce aux possibilités d'Open Jaw, Air Europa, permet à vos clients d’arriver à Santa Cruz de la Sierra et repartir de Lima, ou inversement.
Une solution idéale pour construire un voyage fluide et sans retour en arrière, au cœur des Andes, tout en profitant pleinement de la complémentarité de ces deux destinations.
Une solution idéale pour construire un voyage fluide et sans retour en arrière, au cœur des Andes, tout en profitant pleinement de la complémentarité de ces deux destinations.
ZOOM COMMERCIAL…
À l'occasion de ses 40 ans, AIR EUROPA a célébré cet anniversaire lors d'une magnifique soirée placée sous le signe du partage, de l'émotion et de la convivialité.
A cette occasion les équipes AIR EUROPA France, ont eu le plaisir d'accueillir plus d'une centaine d'invités : agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, offices de tourisme, ambassades et partenaires du secteur.
Une belle soirée pour célébrer quatre décennies d'histoire, remercier nos partenaires pour leur confiance et leur fidélité, et surtout partager ensemble de nouvelles ambitions vers nos nouvelles destinations... !
A cette occasion les équipes AIR EUROPA France, ont eu le plaisir d'accueillir plus d'une centaine d'invités : agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, offices de tourisme, ambassades et partenaires du secteur.
Une belle soirée pour célébrer quatre décennies d'histoire, remercier nos partenaires pour leur confiance et leur fidélité, et surtout partager ensemble de nouvelles ambitions vers nos nouvelles destinations... !
À PROPOS D’AIR EUROPA…
Un produit pensé pour le confort et la connectivité
À bord, nos passagers bénéficient d’un service de qualité et d’une flotte moderne.
Tous nos vols long-courriers s’effectuent en Boeing 787 Dreamliner.
Ce sont des avions de dernière génération qui offrent un confort cabine optimal avec une classe affaires en fauteuil-lit et en configuration 1/2/1 (*) permettant à chaque passager d’accéder directement au couloir : idéal pour les voyages d’affaires.
(*) selon les configurations déployées.
En classe économique, chaque siège est équipé d’un système audio/vidéo individuel avec les dernières nouveautés (musique, films, séries… disponibles en français), ainsi que de connexions pour profiter pleinement de votre voyage.
Et parce que le confort passe aussi par la liberté de voyager avec ses effets personnels, tous nos tarifs en classe économique incluent un bagage cabine sans supplément !
Le passé est notre histoire, le présent notre force et l'avenir notre horizon.✈️
À bord, nos passagers bénéficient d’un service de qualité et d’une flotte moderne.
Tous nos vols long-courriers s’effectuent en Boeing 787 Dreamliner.
Ce sont des avions de dernière génération qui offrent un confort cabine optimal avec une classe affaires en fauteuil-lit et en configuration 1/2/1 (*) permettant à chaque passager d’accéder directement au couloir : idéal pour les voyages d’affaires.
(*) selon les configurations déployées.
En classe économique, chaque siège est équipé d’un système audio/vidéo individuel avec les dernières nouveautés (musique, films, séries… disponibles en français), ainsi que de connexions pour profiter pleinement de votre voyage.
Et parce que le confort passe aussi par la liberté de voyager avec ses effets personnels, tous nos tarifs en classe économique incluent un bagage cabine sans supplément !
Le passé est notre histoire, le présent notre force et l'avenir notre horizon.✈️
Contacter Air Europa
Helpdesk :
+33 (0) 142650800
Réservations Email :
Email: helpdesk.agences@aireuropa.com
Service commercial :
Email : servicecommercial.par@aireuropa.com
Service groupe :
Email : cotations.groupes@aireuropa.com
Réservations :
58-A Rue du Dessous des Berges
Heures d’ouverture réservations
9h00/17h00
Site web :
www.aireuropa.com
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Heures d’ouverture réservations
9h00/17h00
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