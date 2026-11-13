République dominicaine : le Sublime Samana change de direction

« Sublime Redefined »

« Taste of Sublime »

Sa cuisine met notamment en avant les produits de la pêche locale et ceux du potager biologique de l’hôtel. Il a auparavant travaillé au Mandarin Oriental à Santiago, New York et Miami.L’établissement organisera également le week-endduLe programme prévoit un cocktail sur la plage, un dîneren partenariat avec, une séance de yoga face à la mer et un brunch. Les tarifs annoncés sont. Une formule séjour avec expérience est proposée à partir de