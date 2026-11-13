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République dominicaine : le Sublime Samana change de direction

Gianluca Nurchis prend la tête de l’hôtel, rouvert le 8 octobre


Le Sublime Samana Hotel & Residences, en République dominicaine, a rouvert le 8 octobre après une fermeture technique. L’établissement annonce la nomination de Gianluca Nurchis à sa direction, de nouveaux menus et un week-end événement du 20 au 22 novembre.


Rédigé par le Vendredi 13 Novembre 2026 à 11:23

Situé sur la péninsule de Samaná, en République dominicaine, le Sublime Samana Hotel & Residences a rouvert ses portes le 8 octobre 2026 - DepositPhotos.com, fotocat10
Situé sur la péninsule de Samaná, en République dominicaine, le Sublime Samana Hotel & Residences a rouvert ses portes le 8 octobre 2026 - DepositPhotos.com, fotocat10
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Situé sur la péninsule de Samaná, le Sublime Samana Hotel & Residences a rouvert ses portes le 8 octobre 2026.

Cet établissement cinq étoiles, membre de Small Luxury Hotels of the World, compte 40 suites et casitas.

Il est désormais dirigé par Gianluca Nurchis, qui a notamment travaillé pour Meliá Hotels International à Cuba et Viva Resorts by Wyndham au Mexique, aux Bahamas et en République dominicaine.

Le chef exécutif Patricio Mardones propose de nouveaux menus dans les restaurants La Palapa et Le Bistro.

De nouveaux menus et un week-end événement

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Sa cuisine met notamment en avant les produits de la pêche locale et ceux du potager biologique de l’hôtel. Il a auparavant travaillé au Mandarin Oriental à Santiago, New York et Miami.

L’établissement organisera également le week-end « Sublime Redefined » du 20 au 22 novembre.

Le programme prévoit un cocktail sur la plage, un dîner « Taste of Sublime » en partenariat avec The Macallan, une séance de yoga face à la mer et un brunch. Les tarifs annoncés sont de 200 dollars pour le week-end complet, 125 dollars pour le dîner et 60 dollars pour le « Mindful Morning ». Une formule séjour avec expérience est proposée à partir de 400 dollars par personne.

A lire aussi : République dominicaine : Sublime Samana rouvrira le 8 octobre 2026 après rénovation

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Tags : republique dominicaine, samana
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