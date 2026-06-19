Incendie au Viva Wyndham Dominicus Beach : les clients de TUI France "relogés en sécurité"

De leur côté, les autorités locales insistent sur la nature isolée de cet événement.



Le Ministère du Tourisme et les services de secours maintiennent un accompagnement constant auprès des 1 690 personnes évacuées.



Des solutions de relogement ont été immédiatement déployées, l'ensemble des résidents ont été relogés soit au sein du Viva Wyndham Dominicus Palace ou dans d'autres établissements partenaires.



Par ailleurs, une assistance logistique est fournie aux sinistrés pour garantir leur prise en charge globale et leur confort durant cette phase de transition.



C'est le cas des clients de TUI France. " L’ensemble de nos clients présents sur place ont été relogés en sécurité. Ils ont bénéficié d’un accompagnement permanent de la part de nos équipes locales et de nos équipes en France , précise un porte-parole du groupe.



Dès le déclenchement de l’incendie, un dispositif d’assistance a été mis en place afin de prendre en charge nos clients, répondre à leurs besoins et assurer leur confort dans les meilleures conditions possibles. Nous tenons à saluer la réactivité et le professionnalisme de l’ensemble des équipes mobilisées sur place, ainsi que la coopération des autorités et partenaires locaux.

La sécurité, le bien-être et l’accompagnement de nos clients demeurent notre priorité absolue ".



Le gouvernement dominicain précise que cet incident n'impacte pas le reste du territoire. L'ensemble des infrastructures nationales (hôtels, réseaux aéroportuaires et sites d'excursions) fonctionnent de manière totalement normale.



Les activités économiques et touristiques se poursuivent sans interruption dans les zones de Bayahíbe, La Romana, Punta Cana, Samaná et Puerto Plata.