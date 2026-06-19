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Incendie au Viva Wyndham Dominicus Beach : les clients de TUI France "relogés en sécurité"

Une évacuation d'envergure a permis de mettre à l'abri 1 690 personnes


Un incendie s'est déclaré au sein du resort Viva Wyndham Dominicus Beach, situé à Bayahíbe en République Dominicaine, le 19 juin dernier. L'activation immédiate des protocoles d'urgence par la direction de l'établissement et les forces de secours publiques a permis l'évacuation ordonnée de 1 690 personnes, regroupant clients, employés et prestataires extérieurs. Les autorités déplorent le décès d'une personne et confirment que les infrastructures hôtelières ont subi des dégâts matériels.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Lundi 22 Juin 2026 à 13:05

Un incendie s'est déclaré au sein du resort Viva Wyndham Dominicus Beach, situé à Bayahíbe en République Dominicaine, le 19 juin dernier - Photo d'illustration, DepositPhotos.com, Stockr
Un incendie s'est déclaré au sein du resort Viva Wyndham Dominicus Beach, situé à Bayahíbe en République Dominicaine, le 19 juin dernier - Photo d'illustration, DepositPhotos.com, Stockr
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Un impressionnant incendie s'est déclaré vendredi 19 juin 2026, à Bayahibe, en République Dominicaine, au sein de l'hôtel Viva Wyndham Dominicus Beach, près de Punta Cana, en plein cœur du complexe hôtelier.

Si la source exacte du départ du feu demeure inconnue, selon les premières constatations, l'incendie a pris naissance au niveau de la réception de l'établissement avant de se propager rapidement à d'autres structures, causant d'importants dégâts matériels sur les infrastructures hôtelières environnantes.

Le bilan humain fait état du décès d'une ressortissante de nationalité italienne de 46 ans, Francesca Valentino.

Neuf autres personnes ont été blessées dans l'incendie. Trois ont été hospitalisées et six ont reçu des soins sur place.

Au total, 1 690 touristes ont été évacués et ont pu être mis en sécurité par les équipes de secours.

Une évacuation massive face à l'urgence

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Alors que le complexe hôtelier affichait un taux d'occupation de 84%, le déclenchement des procédures de sécurité a permis de vider les lieux de manière efficace.

Cette opération à grande échelle a été menée sous la supervision directe du Centre des opérations d'urgence (COE), en collaboration avec les sapeurs-pompiers, la Défense civile, la Police nationale et le Ministère du Tourisme de la République Dominicaine.

Le directeur du COE, Juan Manuel Méndez, a souligné que "l'interconnexion directe entre le personnel de l'hôtel et les services de secours de l'État a été déterminante pour protéger les vies humaines.

Bien que d'importants dégâts matériels soient à déplorer sur les infrastructures du resort, la gestion opérationnelle de cette crise démontre l'efficacité et la solidité des plans de prévention et de gestion des risques appliqués au secteur touristique dominicain."

Continuité des activités touristiques et prise en charge des clients

De leur côté, les autorités locales insistent sur la nature isolée de cet événement.

Le Ministère du Tourisme et les services de secours maintiennent un accompagnement constant auprès des 1 690 personnes évacuées.

Des solutions de relogement ont été immédiatement déployées, l'ensemble des résidents ont été relogés soit au sein du Viva Wyndham Dominicus Palace ou dans d'autres établissements partenaires.

Par ailleurs, une assistance logistique est fournie aux sinistrés pour garantir leur prise en charge globale et leur confort durant cette phase de transition.

C'est le cas des clients de TUI France. "L’ensemble de nos clients présents sur place ont été relogés en sécurité. Ils ont bénéficié d’un accompagnement permanent de la part de nos équipes locales et de nos équipes en France, précise un porte-parole du groupe.

Dès le déclenchement de l’incendie, un dispositif d’assistance a été mis en place afin de prendre en charge nos clients, répondre à leurs besoins et assurer leur confort dans les meilleures conditions possibles. Nous tenons à saluer la réactivité et le professionnalisme de l’ensemble des équipes mobilisées sur place, ainsi que la coopération des autorités et partenaires locaux.
La sécurité, le bien-être et l’accompagnement de nos clients demeurent notre priorité absolue".

Le gouvernement dominicain précise que cet incident n'impacte pas le reste du territoire. L'ensemble des infrastructures nationales (hôtels, réseaux aéroportuaires et sites d'excursions) fonctionnent de manière totalement normale.

Les activités économiques et touristiques se poursuivent sans interruption dans les zones de Bayahíbe, La Romana, Punta Cana, Samaná et Puerto Plata.

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Tags : republique dominicaine, viva wyndham
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