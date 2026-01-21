MSC Croisières lance des départs toute l’année depuis La Romana

C'est au Fitur, à Madrid, que MSC a annoncé posiionner toute l'année un bateau en République dominicaine, à La Romana @MSC
MSC Croisières franchit une nouvelle étape dans sa stratégie caribéenne.
À compter du 16 novembre 2026, la compagnie proposera des croisières toute l’année au départ de La Romana, dans le sud de la République dominicaine, et ce jusqu’en 2028.
Une première dans les Caraïbes du Sud pour l’armateur, jusqu’ici positionné de manière plus saisonnière dans la région.
Le MSC Opera sera dédié à ce nouveau port d’attache, avec des départs hebdomadaires et deux formats proposés : des croisières de 7 nuits ou des itinéraires « papillon » de 14 nuits combinant deux parcours.
MSC Croisières : un itinéraire pensé pour la différenciation
Parmi les escales mises en avant figure l’île Catalina, réserve naturelle située au large des côtes dominicaines, proposée comme une expérience exclusive autour du snorkeling et de la détente. L’itinéraire inclut également Fort-de-France, les Îles Vierges britanniques, Antigua-et-Barbuda, mêlant plages, nature et découvertes culturelles.
Avec cette programmation, MSC Croisières entend renforcer son positionnement sur des destinations plus intimistes, rendues accessibles par la taille du MSC Opera, navire de la classe Lirica.
Un impact économique assumé pour la destination
Selon la compagnie, ce nouveau déploiement devrait générer environ 120 000 visiteurs internationaux par an à La Romana, contribuant directement à l’activité aérienne, hôtelière et commerciale locale.
Présent lors de l’annonce, le ministre dominicain du Tourisme, David Collado, a salué une initiative qui permet d’étendre la saison touristique sur l’ensemble de l’année.
Pour accompagner ce lancement, MSC Croisières proposera des forfaits Fly & Cruise, intégrant vols, transferts et croisière, ainsi que des formules Stay & Cruise combinant séjour hôtelier et embarquement.
Des produits clés en main destinés à faciliter la distribution et à renforcer l’attractivité de La Romana auprès des marchés internationaux.
