MSC Croisières lance des départs toute l’année depuis La Romana

Parmi les escales mises en avant figure l’île Catalina, réserve naturelle située au large des côtes dominicaines, proposée comme une expérience exclusive autour du snorkeling et de la détente. L’itinéraire inclut également Fort-de-France, les Îles Vierges britanniques, Antigua-et-Barbuda, mêlant plages, nature et découvertes culturelles.



Avec cette programmation, MSC Croisières entend renforcer son positionnement sur des destinations plus intimistes, rendues accessibles par la taille du MSC Opera, navire de la classe Lirica.