République dominicaine : "avec Arajet, nous allons voler en Europe" [ABO]

TourMaG – Vous avez souvent souligné l’importance stratégique des liaisons aériennes directes entre la France et votre pays. Cependant les compagnies aériennes françaises semblent avoir été dissuadées de venir par le prix du carburant. Air Caraïbes est là et Air France* revient timidement. Vous avez un peu exagéré sur les prix, non ?



Jacqueline Mora : C’est intéressant. Air France était un transporteur qui allait au-delà de la France et qui nous apportait tout le nord de l’Europe.



Le prix du kérosène est un sujet qui est là depuis de nombreuses années dans mon pays. Il y a une fiscalité, une imposition d'une taxe locale sur le kérosène, comme dans tous les pays.



Cependant il y a eu une réforme fiscale afin de réduire ces taxes sur le carburant, mais uniquement pour l’aviation. Cette réforme n’a pas encore été mise en vigueur, mais nous travaillons avec notre congrès.



Nous travaillons main dans la main pour faire en sorte que pour le carburant aérien, les taxes soient enlevées. Nous exportons le kérosène des compagnies. Ce n’est pas pour une consommation locale.



Les autorités sont conscientes de cela et je crois sincèrement que dans les deux prochaines années ou peut-être même avant, le kérosène d’avion ne sera plus taxé comme en ce moment.