La baie de Samaná, nouveau spot touristique de la République dominicaine

Les magnifiques plages de sable blanc et les Resorts XXL de Punta Cana ne sont plus les seuls joyaux touristiques de la République dominicaine.
En sus de sa capitale, Santo Domingo (Saint-Domingue) et des belles plages bordées de palmiers de Michès (au nord-est de l'île), ce pays des Caraïbes entend de plus en plus mieux valoriser Samaná.
Cette péninsule, sa nature préservée, sa magnifique baie où l'on peut observer des baleines à bosse ont été les stars de soirée organisée, le 30 juin, à l'ambassade de la République dominicaine à Paris, en présence de nombreux professionnels.
Selon Carmen Willig, directrice adjointe de l'Office de tourisme de la République dominicaine à Paris, le lancement l'hiver dernier par Air Caraïbes d'un vol direct Paris Orly -Samaná est un atout décisif pour le développement de cette nouvelle destination.
Ce vol a aussi été une nouvelle étape stratégique pour Air Caraïbes qui est seule compagnie française à proposer trois escales en République dominicaine : Punta Cana, Saint-Domingue et Samaná.
A lire aussi : Air Caraïbes s'envole vers Samaná
L'autre atout de Samaná, insistait Carmen Willig, "c'est l'offre hôtelière qui ne cesse de s'étoffer". La soirée était justement destinée à mieux faire connaître cette offre qui, soulignait Carmen Willig, "est très variée : elle va du très haut de gamme à des hôtels plus classiques et all inclusive".
En sus de sa capitale, Santo Domingo (Saint-Domingue) et des belles plages bordées de palmiers de Michès (au nord-est de l'île), ce pays des Caraïbes entend de plus en plus mieux valoriser Samaná.
Cette péninsule, sa nature préservée, sa magnifique baie où l'on peut observer des baleines à bosse ont été les stars de soirée organisée, le 30 juin, à l'ambassade de la République dominicaine à Paris, en présence de nombreux professionnels.
Selon Carmen Willig, directrice adjointe de l'Office de tourisme de la République dominicaine à Paris, le lancement l'hiver dernier par Air Caraïbes d'un vol direct Paris Orly -Samaná est un atout décisif pour le développement de cette nouvelle destination.
Ce vol a aussi été une nouvelle étape stratégique pour Air Caraïbes qui est seule compagnie française à proposer trois escales en République dominicaine : Punta Cana, Saint-Domingue et Samaná.
A lire aussi : Air Caraïbes s'envole vers Samaná
L'autre atout de Samaná, insistait Carmen Willig, "c'est l'offre hôtelière qui ne cesse de s'étoffer". La soirée était justement destinée à mieux faire connaître cette offre qui, soulignait Carmen Willig, "est très variée : elle va du très haut de gamme à des hôtels plus classiques et all inclusive".
Sublime Samana Hotel & Residences, membre de SLH
De janvier à mars, Samaná permet d'admirer le ballet des baleines © Office de tourisme de la République dominicaine
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Parmi les établissements présentés lors de cette soirée, se distinguait le bien nommé Sublime Samana Hotel & Residences. Il se trouve à environ 30 minutes de l'aéroport El Catey de Samaná et à 2 heures de l'aéroport international Las Américas de Saint-Domingue.
Ce boutique-hôtel 5* membre du réseau Small Luxury Hotels of the World (SLH) bénéficie d'un emplacement idyllique à Playa Coson, entre les collines luxuriantes et verdoyantes, bordées de plages de sable fin. Dans ce cadre naturel d’exception, il propose seulement 40 suites et casitas privées, au design moderne et minimaliste.
La présence de plusieurs chambres dans les casitas en fait un produit bien adapté pour les familles, à l'intention desquelles a été imaginé le programme spécial Nido Azul pour transformer chaque séjour en aventure éducative et ludique.
Au delà de ces activités familiales, cet hôtel de luxe entend incarner une approche expérientielle du voyage en République Dominicaine. En saison, les hôtes ont, par exemple, l'occasion unique de partir en bateau pour observer les baleines ou de faire des excursions au parc national Los Haïtises.
Les deux restaurants du Sublime Samana Hotel & Residences célèbrent la richesse du terroir dominicain grâce au Chef Patricio Mardones, un ancien de Mandarin Oriental.
Quant au Coconut Whispers Spa (500 m²), il propose un vaste éventail de soins.
Ce boutique-hôtel 5* membre du réseau Small Luxury Hotels of the World (SLH) bénéficie d'un emplacement idyllique à Playa Coson, entre les collines luxuriantes et verdoyantes, bordées de plages de sable fin. Dans ce cadre naturel d’exception, il propose seulement 40 suites et casitas privées, au design moderne et minimaliste.
La présence de plusieurs chambres dans les casitas en fait un produit bien adapté pour les familles, à l'intention desquelles a été imaginé le programme spécial Nido Azul pour transformer chaque séjour en aventure éducative et ludique.
Au delà de ces activités familiales, cet hôtel de luxe entend incarner une approche expérientielle du voyage en République Dominicaine. En saison, les hôtes ont, par exemple, l'occasion unique de partir en bateau pour observer les baleines ou de faire des excursions au parc national Los Haïtises.
Les deux restaurants du Sublime Samana Hotel & Residences célèbrent la richesse du terroir dominicain grâce au Chef Patricio Mardones, un ancien de Mandarin Oriental.
Quant au Coconut Whispers Spa (500 m²), il propose un vaste éventail de soins.
Sur place, d'autres adresses du groupe hôtelier Wyndham
Viva V Samaná by Wyndham © Viva Resorts by Wyndham
Refuge tropical au luxe discret, Sublime Samana Hotel & Residences est sans doute l'un des plus beaux boutiques hôtels de République Dominicaine. Il appartient au même propriétaire que le Viva V Samana by Wyndham.
Cet établissement-là est un complexe all-inclusive de 286 chambres spacieuses et modernes avec vue sur jardin ou mer. Il propose, en sus, 40 bungalows, chacun doté de sa propre piscine et de son propre jardin. Avec un service de butler à la journée. Et lui aussi, une belle offre gastronomique.
A lire aussi : Viva Resorts by Wyndham, un groupe hôtelier caribeen leader
Viva V Samana est le seul "adults only" du groupe hôtelier Wyndham en République dominicaine : outre le boutique-hôtel Sublime Samana Hotel & Residences, il y compte en effet six resorts.
Au cours de la soirée à l'ambassade, a d'ailleurs également été mise en avant Wyndham Alltra Samana. Ce resort all-inclusive compte 404 chambres face à une baie absolument splendide, à l'extrémité est de la péninsule préservée de Samana, au milieu d'un grand parc naturel de 20 hectares.
Cet établissement-là est un complexe all-inclusive de 286 chambres spacieuses et modernes avec vue sur jardin ou mer. Il propose, en sus, 40 bungalows, chacun doté de sa propre piscine et de son propre jardin. Avec un service de butler à la journée. Et lui aussi, une belle offre gastronomique.
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Au cours de la soirée à l'ambassade, a d'ailleurs également été mise en avant Wyndham Alltra Samana. Ce resort all-inclusive compte 404 chambres face à une baie absolument splendide, à l'extrémité est de la péninsule préservée de Samana, au milieu d'un grand parc naturel de 20 hectares.
Et une poignée d'autres beaux établissements
La soirée a également été l'occasion de découvrir The Bannister Hotel & Yacht Club qui, plus qu'un hôtel, se veut "une porte d'entrée vers l'une des régions les plus exclusives des Caraïbes". Sa quarantaine de suites spacieuses au style caribéen chic donnent presque toutes sur la baie de Samaná. Il est surtout le seul établissement à disposer d'une marina privée dans une partie isolée de la baie de Samaná.
A lire aussi : Cayo Levantado, le luxe 5* version République dominicaine
Ont par ailleurs été présentés le Donoma Las Terrenas Resort & Villas, Autograph Collection, le Bahia Principe Hotels &esorts et enfin le Cayo Levantado Resort.
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Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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