logo DestiMaG  
Recherche avancée

La baie de Samaná, nouveau spot touristique de la République dominicaine

Atout de Samaná : sa belle offre hôtelière


Grâce au lancement, l'hiver dernier, par Air Caraïbes, d'un vol direct Paris Orly-Samaná, la République dominicaine espère voir se développer davantage cette nouvelle destination en République dominicaine.


Rédigé par le Mercredi 1 Juillet 2026 à 09:00

Carmen Willig, directrice adjointe de l'OT de la République domincaine à Paris Photo : PB
Carmen Willig, directrice adjointe de l'OT de la République domincaine à Paris Photo : PB
CroisiEurope
Les magnifiques plages de sable blanc et les Resorts XXL de Punta Cana ne sont plus les seuls joyaux touristiques de la République dominicaine.

En sus de sa capitale, Santo Domingo (Saint-Domingue) et des belles plages bordées de palmiers de Michès (au nord-est de l'île), ce pays des Caraïbes entend de plus en plus mieux valoriser Samaná.

Cette péninsule, sa nature préservée, sa magnifique baie où l'on peut observer des baleines à bosse ont été les stars de soirée organisée, le 30 juin, à l'ambassade de la République dominicaine à Paris, en présence de nombreux professionnels.

Selon Carmen Willig, directrice adjointe de l'Office de tourisme de la République dominicaine à Paris, le lancement l'hiver dernier par Air Caraïbes d'un vol direct Paris Orly -Samaná est un atout décisif pour le développement de cette nouvelle destination.

Ce vol a aussi été une nouvelle étape stratégique pour Air Caraïbes qui est seule compagnie française à proposer trois escales en République dominicaine : Punta Cana, Saint-Domingue et Samaná.

A lire aussi : Air Caraïbes s'envole vers Samaná

L'autre atout de Samaná, insistait Carmen Willig, "c'est l'offre hôtelière qui ne cesse de s'étoffer". La soirée était justement destinée à mieux faire connaître cette offre qui, soulignait Carmen Willig, "est très variée : elle va du très haut de gamme à des hôtels plus classiques et all inclusive".

Sublime Samana Hotel & Residences, membre de SLH

De janvier à mars, Samaná permet d'admirer le ballet des baleines © Office de tourisme de la République dominicaine
De janvier à mars, Samaná permet d'admirer le ballet des baleines © Office de tourisme de la République dominicaine
Autres articles
Parmi les établissements présentés lors de cette soirée, se distinguait le bien nommé Sublime Samana Hotel & Residences. Il se trouve à environ 30 minutes de l'aéroport El Catey de Samaná et à 2 heures de l'aéroport international Las Américas de Saint-Domingue.

Ce boutique-hôtel 5* membre du réseau Small Luxury Hotels of the World (SLH) bénéficie d'un emplacement idyllique à Playa Coson, entre les collines luxuriantes et verdoyantes, bordées de plages de sable fin. Dans ce cadre naturel d’exception, il propose seulement 40 suites et casitas privées, au design moderne et minimaliste.

La présence de plusieurs chambres dans les casitas en fait un produit bien adapté pour les familles, à l'intention desquelles a été imaginé le programme spécial Nido Azul pour transformer chaque séjour en aventure éducative et ludique.

Au delà de ces activités familiales, cet hôtel de luxe entend incarner une approche expérientielle du voyage en République Dominicaine. En saison, les hôtes ont, par exemple, l'occasion unique de partir en bateau pour observer les baleines ou de faire des excursions au parc national Los Haïtises.

Les deux restaurants du Sublime Samana Hotel & Residences célèbrent la richesse du terroir dominicain grâce au Chef Patricio Mardones, un ancien de Mandarin Oriental.

Quant au Coconut Whispers Spa (500 m²), il propose un vaste éventail de soins.

Sur place, d'autres adresses du groupe hôtelier Wyndham

Viva V Samaná by Wyndham © Viva Resorts by Wyndham
Viva V Samaná by Wyndham © Viva Resorts by Wyndham
Refuge tropical au luxe discret, Sublime Samana Hotel & Residences est sans doute l'un des plus beaux boutiques hôtels de République Dominicaine. Il appartient au même propriétaire que le Viva V Samana by Wyndham.

Cet établissement-là est un complexe all-inclusive de 286 chambres spacieuses et modernes avec vue sur jardin ou mer. Il propose, en sus, 40 bungalows, chacun doté de sa propre piscine et de son propre jardin. Avec un service de butler à la journée. Et lui aussi, une belle offre gastronomique.

A lire aussi : Viva Resorts by Wyndham, un groupe hôtelier caribeen leader

Viva V Samana est le seul "adults only" du groupe hôtelier Wyndham en République dominicaine : outre le boutique-hôtel Sublime Samana Hotel & Residences, il y compte en effet six resorts.

Au cours de la soirée à l'ambassade, a d'ailleurs également été mise en avant Wyndham Alltra Samana. Ce resort all-inclusive compte 404 chambres face à une baie absolument splendide, à l'extrémité est de la péninsule préservée de Samana, au milieu d'un grand parc naturel de 20 hectares.

Et une poignée d'autres beaux établissements

La soirée a également été l'occasion de découvrir The Bannister Hotel & Yacht Club qui, plus qu'un hôtel, se veut "une porte d'entrée vers l'une des régions les plus exclusives des Caraïbes". Sa quarantaine de suites spacieuses au style caribéen chic donnent presque toutes sur la baie de Samaná. Il est surtout le seul établissement à disposer d'une marina privée dans une partie isolée de la baie de Samaná.

A lire aussi : Cayo Levantado, le luxe 5* version République dominicaine

Ont par ailleurs été présentés le Donoma Las Terrenas Resort & Villas, Autograph Collection, le Bahia Principe Hotels &esorts et enfin le Cayo Levantado Resort.

PAULA BOYER Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
Voir tous les articles de Paula Boyer
  • picto Twitter
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 297 fois

Tags : republique dominicaine, samana
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Le Québec en hiver, la féerie blanche à vivre sur mesure avec Worldia

Le Québec en hiver, la féerie blanche à vivre sur mesure avec Worldia
Il est une saison où le Québec touche au conte. Quand la neige recouvre les toits de tôle, que le...
Sainte-Lucie
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Albanie intérieure : un voyage au cœur de l’Europe oubliée

Albanie intérieure : un voyage au cœur de l’Europe oubliée
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Skyscanner mise sur l'IA pour transformer la préparation des vacances d'été

MEININGER Hotels accélère son expansion et vise 50 établissements d'ici 2030

Nouvelles Frontières relance ses offres PRIMOS

Brittany Ferries vend deux navires et ferme la ligne Le Havre - Portsmouth

Albanie intérieure : un voyage au cœur de l’Europe oubliée

Brand News

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve
Via son hub de Francfort, idéalement connecté à Paris CDG, la compagnie aérienne allemande Condor...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

IFTM : Les nouveautés de la 48e édition

IFTM : Les nouveautés de la 48e édition
AirMaG

AirMaG

SAS commande de nouveaux avions pour étoffer sa flotte long-courrier

SAS commande de nouveaux avions pour étoffer sa flotte long-courrier
CruiseMaG

CruiseMaG

Brittany Ferries vend deux navires et ferme la ligne Le Havre - Portsmouth

Brittany Ferries vend deux navires et ferme la ligne Le Havre - Portsmouth
Distribution

Distribution

Convention EDV Méditerranée : cap sur Shanghai en vol direct au départ de Marseille

Convention EDV Méditerranée : cap sur Shanghai en vol direct au départ de Marseille
Futuroscopie

Futuroscopie

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]
HotelMaG

Hébergement

MEININGER Hotels accélère son expansion et vise 50 établissements d'ici 2030

MEININGER Hotels accélère son expansion et vise 50 établissements d'ici 2030
La Travel Tech

La Travel Tech

Skyscanner mise sur l'IA pour transformer la préparation des vacances d'été

Skyscanner mise sur l'IA pour transformer la préparation des vacances d'été
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Minor Hotels reprend le seul hôtel 5 étoiles d’Innsbruck

Minor Hotels reprend le seul hôtel 5 étoiles d’Innsbruck
Partez en France

Partez en France

Six ans après le Covid, l'hôtellerie face à un défi de transformation

Six ans après le Covid, l'hôtellerie face à un défi de transformation
Production

Production

Nouvelles Frontières relance ses offres PRIMOS

Nouvelles Frontières relance ses offres PRIMOS
Transport

Transport

Le train rencontre un tel succès que l’offre doit augmenter !

Le train rencontre un tel succès que l’offre doit augmenter !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle
Voyages responsables

Voyages Responsables

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"
TravelJobs

Emploi & Formation

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias