Cayo Levantado, le luxe 5* version République dominicaine 218 chambres, 6 restaurants, 8 bars-coffee shops, un studio d'entraînement, un Spa, deux piscines

Avec son resort 5* sur l'île de Cayo Levantado, le groupe familial espagnol Piñero fait tout à la fois le pari du bien-être, du besoin de reconnexion personnelle et du tourisme durable.



Rédigé par PAULA BOYER le Mercredi 11 Octobre 2023

annonce une année "très réussie" (10 millions de visiteurs espérés sur l'ensemble de 2023), malgré



Pour renforcer encore sa position, cette destination très prisée annonce vouloir miser davantage sur le "tourisme de luxe durable" que les touristes nord-américains viennent déjà chercher sur son territoire.



Pour honorer cette tendance, le pays vise à aller plus loin en promouvant de nouveaux projets touristiques dans plusieurs régions : Pedernales (à l'extrême sud-ouest du pays) par exemple, mais aussi Miches (au nord de la Cordillère Orientale et au sud-est de la baie de Samaná) et, plus largement, la région de Samaná.



Cayo Levantado Resort 5*, rouvert depuis juin dernier, s'inscrit évidement dans cette tendance puisqu'il propose une expérience de reconnexion personnelle, tout en s'engageant en faveur de la durabilité, en contribuant à l'amélioration de la biodiversité et en soutenant la culture locale.



Bien entendu, c'est aussi et peut-être d'abord une expérience de luxe, que ce Resort 5* du groupe familial Piñero, l'une des plus importantes entreprises espagnoles du secteur touristique, résidentiel et immobilier à l'international.



Après trente ans d'activité, l'opérateur a décidé de franchir une nouvelle étape en lançant une marque de luxe sous le nom de Cayo Levantado.



Pour l'heure, la marque compte une seule adresse, ce Resort 5* installé sur la petite île pittoresque du même nom, également connue sous le nom d'île Bacardi et située à seulement 5 kilomètres de la baie de Samaná, au nord-est de la République dominicaine.



"Cette île compte une partie publique et une partie privée" , explique Hervé Blondel, le directeur de Cayo Levantado Resort 5*.



"Ce Resort vient de bénéficier de 50 millions de dollars de rénovation. C'est un nouveau produit , reconnaît-il, mais b[nous espérons rejoindre prochainement le réseau The Leading Hotels of the World "]b.



" Ce serait alors, en République dominicaine, le second hôtel de ce prestigieux réseau ", insiste Hervé Blondel qui a pris la direction du Resort après une belle expérience dans plusieurs grandes chaînes hôtelières internationales.

Yubarta, une invite à la "découverte de soi" Outre une belle plage, le Resort 5* Cayo Levantado compte pas moins de six restaurants, 8 bars-coffee-shop, un studio d'entraînement, un Spa, deux piscines et bien sûr 218 chambres de dix catégories différentes (villas de une ou deux chambres, villas signature, suites junior, etc.).



"Nous visons tout particulièrement les clients en quête de bien-être. C'est cela le vecteur de la vente" , poursuit Hervé Blondel. Le Resort est donc équipé de tout le nécessaire pour "plonger dans un univers de bien -être et sublimer l’expérience grâce à quatre programmes et itinéraires de wellness : Refresh, Restore, Relax, Renew".



En témoigne aussi, plus particulièrement, la zone baptisée Yubarta, véritable cœur du Resort. "Celui qui entre dans cette zone se sent complètement déconnecté du monde" , assure le directeur.



Yubarta se veut en effet une expérience qui invite à la croissance personnelle et à la découverte de soi. "Elle invite les hôtes à entrer dans une nouvelle dimension de croissance et de prise de conscience" , souligne Hervé Blondel.



L'offre est développée dans des jardins tropicaux, derrière un portail un peu mystérieux où ont été installés des "ateliers dédiés à la créativité personnelle comme moyen de se connecter à nos talents et au moment présent" . S'y trouve aussi un "temple de méditation avec des espaces ouverts luxueux " ainsi qu'un spa innovant en plein cœur de la jungle afin de "favoriser l’union avec l’environnement naturel" .



Yubarta inclut un hall d’entrée exclusif, deux salles d’activités encadrées (25 personnes maximum), une salle de méditation (8 personnes maximum), un circuit paysager, une boutique et un studio de nutrition.



A l'avenir, l'accès à ce lieu sera en partie payante, "proposée en complément de l’offre tout compris" qui caractérise le reste du Resort, insiste Hervé Blondel.



Toutefois, jusqu'au 24 décembre 2024, dans le cadre du lancement, son accès est inclus dans l'offre all inclusive qui, elle, comprend la chambre, les repas dans quatre (des six) restaurants, le bar et une partie des propositions de fitness.

Le point de départ d'une nouvelle aventure "La nécessité d'une offre bien-être et déconnexion s'est accrue ans la période qui a suivi le Covid , reprend Hervé Blondel. Moi, par exemple , dit-il, je fais de la céramique comme méditation. Nous allons d'ailleurs introduire des ateliers de céramique.



L'offre Yubarta est différente. C'est un profil d'hospitalité qui se trouve de plus en plus nécessaire. Le besoin d'une offre bien-être et déconnexion s'est accru dans la période qui a suivi le Covid" , reprend Hervé Blondel.



A l'écouter, on comprend que l'attention portée à la nourriture fait partie de la réflexion sur le bien-être : un restaurant sera carrément dédié à la "slow food" et les cuisiniers pourront s'approvisionner dans deux potagers bios cultivés sur place.



b[La "durabilité" fait également partie de cette réflexion.]b D'ailleurs, l'eau contenue dans l'air est d'ores et déjà récupérée et utilisée par le Resort ; les eaux usées sont également récupérées et recyclées ; et des panneaux solaires fournissent l'essentiel de l'électricité. Logiquement, les clients seront aussi invités à porter une attention particulière aux écosystèmes locaux dont un biologiste vient expliquer le fonctionnement.



C'est dans le même esprit que sont mis en avant des produits faits par des artistes locaux et qu'est proposée une sensibilisation à la culture du peuple Taïno qui habitait dans les Caraïbes, avant l'arrivée des Espagnols.



Bien sûr, admet le directeur de Cayo Levantado Resort 5*, c'est un pari que fait la famille Piñero en axant le développement de ce resort sur le bien-être et la durabilité.



C'est le point de départ d'une nouvelle aventure du groupe. "Si ça marche, d'autres resorts seront développés dans le même esprit".

