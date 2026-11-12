interCaribbean Airways va relier la Barbade à Fort-de-France dès le 25 janvier 2027 - Logo interCaribbean Airways
interCaribbean Airways ajoute la Martinique à son réseau.
La compagnie régionale lancera, à compter du lundi 25 janvier 2027, des vols directs entre l’aéroport international Grantley Adams (BGI), à la Barbade, et l’aéroport international Martinique Aimé Césaire (FDF), indique un communiqué de presse.
La ligne reliera Fort-de-France au hub de la compagnie à la Barbade. Les horaires ont été conçus pour faciliter les correspondances vers le reste du réseau régional, notamment le Guyana, Trinité-et-Tobago, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
La liaison doit aussi faciliter l’accès à la Martinique pour les passagers en provenance des Caraïbes et des destinations internationales desservies via la Barbade.
« L’ajout de la Martinique à notre réseau constitue une étape importante, qui contribue à rapprocher les communautés des Caraïbes », a déclaré Trevor Sadler, PDG d’interCaribbean Airways, dans le communiqué.
Enregistrée au Royaume-Uni, la compagnie privée a son siège aux îles Turques-et-Caïques. Elle exploite une flotte de jets régionaux et de turbopropulseurs.
La compagnie régionale lancera, à compter du lundi 25 janvier 2027, des vols directs entre l’aéroport international Grantley Adams (BGI), à la Barbade, et l’aéroport international Martinique Aimé Césaire (FDF), indique un communiqué de presse.
La ligne reliera Fort-de-France au hub de la compagnie à la Barbade. Les horaires ont été conçus pour faciliter les correspondances vers le reste du réseau régional, notamment le Guyana, Trinité-et-Tobago, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
La liaison doit aussi faciliter l’accès à la Martinique pour les passagers en provenance des Caraïbes et des destinations internationales desservies via la Barbade.
« L’ajout de la Martinique à notre réseau constitue une étape importante, qui contribue à rapprocher les communautés des Caraïbes », a déclaré Trevor Sadler, PDG d’interCaribbean Airways, dans le communiqué.
Enregistrée au Royaume-Uni, la compagnie privée a son siège aux îles Turques-et-Caïques. Elle exploite une flotte de jets régionaux et de turbopropulseurs.
Trois vols par semaine en ATR
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La liaison sera opérée les lundis, mercredis et vendredis en ATR, pour un temps de vol d’environ 55 minutes.
Le vol JY722 quittera la Barbade à 10 h 55 pour arriver en Martinique à 11 h 50. Le retour, JY723, décollera de Fort-de-France à 12 h 20 pour atterrir à la Barbade à 13 h 15. Les horaires sont indiqués en heure locale et restent susceptibles d’être modifiés.
Les vols sont ouverts à la réservation sur GDS. interCaribbean Airways est membre du BSP France. La promotion des ventes et le support aux agences de voyages sont assurés par AirlinePros.
A lire aussi : AirlinePros : un important GSA américain représenté en France par... Frédéric d’Hauthuille (Vidéo)
Le vol JY722 quittera la Barbade à 10 h 55 pour arriver en Martinique à 11 h 50. Le retour, JY723, décollera de Fort-de-France à 12 h 20 pour atterrir à la Barbade à 13 h 15. Les horaires sont indiqués en heure locale et restent susceptibles d’être modifiés.
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