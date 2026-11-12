interCaribbean Airways va relier la Barbade à Fort-de-France

La liaison sera opérée les lundis, mercredis et vendredis en ATR, pour un temps de vol d’environ 55 minutes.Le vol JY722 quittera la Barbade à 10 h 55 pour arriver en Martinique à 11 h 50. Le retour, JY723, décollera de Fort-de-France à 12 h 20 pour atterrir à la Barbade à 13 h 15. Les horaires sont indiqués en heure locale et restent susceptibles d’être modifiés.Les vols sont ouverts à la réservation sur GDS. interCaribbean Airways est membre du BSP France. La promotion des ventes et le support aux agences de voyages sont assurés par