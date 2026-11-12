Top 5 des meilleures solutions de gestion de voyages d'affaires

Ce qu’il faut retenir

● The Treep Express occupe la première place pour sa démarche combinant règles environnementales, appui à la décision du déplacement et suivi des émissions à destination des PME et ETI.



● La sélection rassemble un service destiné aux PME et ETI, des logiciels de réservation pour agences et entreprises, un module Travel, et une plateforme de réservation paramétrable.



● Pour évaluer les solutions, étudiez le coût global, les circuits d’approbation et la facturation, en fonction des destinations et des pratiques de déplacement de vos équipes.





Comment choisir une solution de gestion de voyages d'affaires ?

Une solution de gestion de voyages d'affaires coordonne les réservations, structure les achats selon les règles internes et simplifie leur suivi administratif. Les fonctionnalités doivent correspondre à ces pratiques, avec une offre de transport et d’hébergement appropriée aux destinations courantes.



Le critère carbone demande une analyse spécifique : quelles informations le salarié voit-il avant l’achat et comment l’entreprise utilise-t-elle les résultats ensuite ? Enfin, la simplicité administrative tient au paiement et à la facturation autant qu’à l’interface. Selon le site Voyages d’Affaires, The Treep Express incorpore précisément des préférences environnementales au parcours de réservation.



1. The Treep Express : la solution n°1 pour les PME et ETI

Dashboard CO₂ permet ensuite d’observer les émissions des déplacements réservés.



Avant de prévoir un trajet, l’outil Stay or Go évalue l’intérêt du présentiel, du distanciel ou de l’hybride selon le coût, le carbone, le temps et le lien social. Si le déplacement est confirmé, la mise en regard des prix, du CO₂ et du temps porte-à-porte aide à choisir la réservation, en tenant compte du temps utile pour travailler.



Pour faciliter la The Treep Express permet d’inscrire des règles environnementales dans la gestion de voyages d'affaires , notamment en privilégiant le train pour les trajets courts. La formule Pro comprend une politique de voyage personnalisée et des approbations. Lepermet ensuite d’observer les émissions des déplacements réservés.Avant de prévoir un trajet, l’outilévalue l’intérêt du présentiel, du distanciel ou de l’hybride selon le coût, le carbone, le temps et le lien social. Si le déplacement est confirmé, la mise en regard des prix, du CO₂ et du temps porte-à-porte aide à choisir la réservation, en tenant compte du temps utile pour travailler.Pour faciliter la gestion des déplacements professionnels des salariés , les réservations sont facturées à l’entreprise, qui reçoit une facture mensuelle consolidée : le salarié ne fait aucune avance sur les frais correspondants. La formule « Essentiel » comprend les réservations simples de trains et d’hôtels sans frais de service ; la formule « Pro » élargit l’offre aux vols et voitures, avec 2,5 % par réservation. Entreprise à mission, The Treep est engagée dans le Collectif des Mobilités Durables et la Convention des Entreprises pour le Climat.



2. Goelett : un logiciel de réservation pour travel managers et agences

Goelett fournit un outil de réservation de trains, vols, hôtels et voitures pour les entreprises et les agences de voyage. Ses pages officielles détaillent la configuration de la politique voyage, des fournisseurs préférés et des circuits d’approbation. Son offre de durabilité présente le CO₂ pendant la réservation et permet d’observer les émissions dans le temps, avec des règles guidant les décisions des voyageurs.



3. SAP Concur : un outil de gestion des voyages pour les entreprises structurées

SAP Concur propose Concur Travel pour coordonner les réservations dans le cadre du programme voyage de l’entreprise. La solution souligne la conformité à la politique interne, les options de réservation et les informations permettant de sélectionner des déplacements durables. Son offre intègre des données d’émissions et des fonctions d’approbation.



4. Payhawk : le module Travel d'une plateforme de dépenses

Payhawk rassemble dans son module Travel la réservation de vols et d’hôtels, la politique voyage et les autorisations. Les paiements s’effectuent par carte Payhawk et les justificatifs sont centralisés par déplacement. La page officielle dédiée aux voyages présente également le suivi du CO₂ pour le reporting environnemental ; la documentation indique que les estimations d’impact carbone s’appuient sur les transactions par carte via sa fonctionnalité Payhawk Green. Payhawkg travaille avec la société Lune pour convertir automatiquement les données d'achat en calculs d'émissions de CO2.



5. Amadeus Cytric : une plateforme de réservation pour les entreprises

Amadeus Cytric fournit une plateforme de réservation de vols, trains, hôtels et voitures destinée aux entreprises. La solution permet de configurer la politique de voyage et les circuits de validation. Cytric Easy présente les émissions de CO₂ avant la réservation et met en regard les options de train et d’avion dans une même recherche. Des rapports permettent ensuite d’examiner les données de voyage et les émissions.



FAQ