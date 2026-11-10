Club deal hôtelier : quand immobilier et private equity se rencontrent

Un hôtel ne fonctionne pas comme un immeuble loué à une entreprise dans le cadre d’un bail ferme. La performance de l’exploitation peut avoir un effet direct sur sa valorisation.



Une montée en gamme, la rénovation des chambres ou des espaces communs ou encore un nouveau positionnement commercial peuvent soutenir le prix moyen et le taux d’occupation. À l’inverse, une fréquentation inférieure aux prévisions, une hausse des coûts d’exploitation ou un retard dans les travaux peuvent peser sur la rentabilité.



La valeur de l’actif peut donc aussi progresser grâce aux améliorations mises en œuvre pendant la détention.



L’opération menée par MAGELLIM REIM place Saint-Michel, à Paris, s’inscrit dans cette logique. Le projet porte sur la transformation d’un immeuble résidentiel haussmanien en hôtel 5 étoiles à deux pas de Notre-Dame. La création de valeur repose donc à la fois sur les murs et le fonds de commerce : sur la transformation de l’immeuble et sur la création l’activité hôtelière. Le projet vise un TRI net supérieur à 9 %, non garanti.