Comment se déplacer en Martinique ?

Pour la grande majorité des voyageurs, la location de voiture reste la solution la plus adaptée. Elle permet de se déplacer librement, de partir tôt pour profiter d’une plage encore calme, de rejoindre le départ d’une randonnée dans le nord ou de s’arrêter au gré des points de vue le long de la côte caraïbe.



La conduite ne pose pas de difficulté particulière pour un conducteur habitué : on roule à droite, le code de la route est le même qu’en métropole et le permis français suffit. Quelques précautions s’imposent néanmoins :



● réserver à l’avance, surtout pendant les vacances scolaires et la haute saison, de décembre à avril ;

● choisir un véhicule adapté à son programme, une citadine suffisant pour la plupart des routes ;

● éviter si possible les heures de pointe autour de Fort-de-France ;

● rester prudent dans les routes de montagne, notamment la route de la Trace, et après les fortes pluies ;

● prévoir un peu de monnaie ou une carte pour le stationnement dans les bourgs.



Récupérer son véhicule directement à l’aéroport à l’arrivée permet en outre de rejoindre son hébergement sans attendre de transfert.

