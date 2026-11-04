Comment se déplacer en Martinique ?

Une île plus étendue qu’il n’y paraît
Sur la carte, la Martinique semble petite. Pourtant, rejoindre Grand-Rivière, tout au nord, depuis Sainte-Anne, à l’extrême sud, demande facilement plusieurs heures de route.
Le relief est montagneux, les routes sont sinueuses, et la circulation se densifie fortement autour de Fort-de-France et du Lamentin aux heures de pointe. Mieux vaut en tenir compte au moment de planifier ses journées.
Le bus : économique mais peu pratique pour les visiteurs
Le réseau de transports en commun couvre une bonne partie de l’île, avec des lignes urbaines autour de Fort-de-France et des lignes interurbaines qui desservent les communes. Le prix des trajets est modeste, ce qui en fait une option intéressante sur le papier.
Dans la pratique, les choses sont plus compliquées. Les horaires sont parfois irréguliers, la fréquence diminue nettement en fin de journée et le dimanche, et certains sites touristiques, comme les plages isolées ou les départs de randonnée, sont mal desservis. Le réseau connaît aussi régulièrement des perturbations, notamment lors de mouvements sociaux. Pour un visiteur qui dispose de quelques jours seulement, ces aléas peuvent vite faire perdre un temps précieux.
Dans la pratique, les choses sont plus compliquées. Les horaires sont parfois irréguliers, la fréquence diminue nettement en fin de journée et le dimanche, et certains sites touristiques, comme les plages isolées ou les départs de randonnée, sont mal desservis. Le réseau connaît aussi régulièrement des perturbations, notamment lors de mouvements sociaux. Pour un visiteur qui dispose de quelques jours seulement, ces aléas peuvent vite faire perdre un temps précieux.
Les navettes maritimes, une alternative agréable
Entre Fort-de-France et la côte des Trois-Îlets, des navettes maritimes traversent la baie plusieurs fois par jour. Elles desservent notamment la Pointe du Bout, l’Anse Mitan et l’Anse à l’Âne. Pour ceux qui logent dans ce secteur et souhaitent passer une journée dans la capitale, c’est une solution pratique qui évite les embouteillages, avec en prime une belle vue sur la baie.
Ces liaisons restent toutefois limitées à quelques points de la côte et ne permettent pas d’explorer le reste de l’île.
Ces liaisons restent toutefois limitées à quelques points de la côte et ne permettent pas d’explorer le reste de l’île.
Le taxi : pratique ponctuellement, coûteux au quotidien
Les taxis sont présents à l’aéroport Martinique Aimé Césaire, à Fort-de-France et dans les principales zones touristiques. Ils rendent service pour un transfert à l’arrivée ou un trajet ponctuel, par exemple pour rentrer d’un restaurant le soir.
En revanche, leurs tarifs deviennent rapidement élevés dès que les distances s’allongent. Utiliser le taxi comme moyen de transport principal pour visiter l’île représente un budget conséquent, d’autant que la disponibilité est plus limitée dans les communes rurales.
En revanche, leurs tarifs deviennent rapidement élevés dès que les distances s’allongent. Utiliser le taxi comme moyen de transport principal pour visiter l’île représente un budget conséquent, d’autant que la disponibilité est plus limitée dans les communes rurales.
Vélo, scooter et moto : à réserver aux habitués
Le vélo peut sembler tentant sous le soleil des Antilles. Mais la chaleur, l’humidité et le relief rendent les longues distances éprouvantes. Surtout, les routes sont souvent étroites, sans accotement ni piste cyclable, et la circulation est dense sur les grands axes.
Le scooter et la moto posent des difficultés similaires. Virages serrés, chaussée parfois glissante après une averse tropicale et conduite locale assez rapide exposent les deux-roues à des risques réels. Ces modes de déplacement conviennent davantage aux résidents expérimentés qu’aux visiteurs de passage.
Le scooter et la moto posent des difficultés similaires. Virages serrés, chaussée parfois glissante après une averse tropicale et conduite locale assez rapide exposent les deux-roues à des risques réels. Ces modes de déplacement conviennent davantage aux résidents expérimentés qu’aux visiteurs de passage.
La voiture de location, le choix le plus répandu
Pour la grande majorité des voyageurs, la location de voiture reste la solution la plus adaptée. Elle permet de se déplacer librement, de partir tôt pour profiter d’une plage encore calme, de rejoindre le départ d’une randonnée dans le nord ou de s’arrêter au gré des points de vue le long de la côte caraïbe.
La conduite ne pose pas de difficulté particulière pour un conducteur habitué : on roule à droite, le code de la route est le même qu’en métropole et le permis français suffit. Quelques précautions s’imposent néanmoins :
● réserver à l’avance, surtout pendant les vacances scolaires et la haute saison, de décembre à avril ;
● choisir un véhicule adapté à son programme, une citadine suffisant pour la plupart des routes ;
● éviter si possible les heures de pointe autour de Fort-de-France ;
● rester prudent dans les routes de montagne, notamment la route de la Trace, et après les fortes pluies ;
● prévoir un peu de monnaie ou une carte pour le stationnement dans les bourgs.
Récupérer son véhicule directement à l’aéroport à l’arrivée permet en outre de rejoindre son hébergement sans attendre de transfert.
La conduite ne pose pas de difficulté particulière pour un conducteur habitué : on roule à droite, le code de la route est le même qu’en métropole et le permis français suffit. Quelques précautions s’imposent néanmoins :
● réserver à l’avance, surtout pendant les vacances scolaires et la haute saison, de décembre à avril ;
● choisir un véhicule adapté à son programme, une citadine suffisant pour la plupart des routes ;
● éviter si possible les heures de pointe autour de Fort-de-France ;
● rester prudent dans les routes de montagne, notamment la route de la Trace, et après les fortes pluies ;
● prévoir un peu de monnaie ou une carte pour le stationnement dans les bourgs.
Récupérer son véhicule directement à l’aéroport à l’arrivée permet en outre de rejoindre son hébergement sans attendre de transfert.
Combiner les solutions
Selon le programme, rien n’empêche de combiner plusieurs modes de transport. Une voiture de location pour les excursions, une navette maritime pour une journée à Fort-de-France sans chercher de stationnement, un taxi pour une soirée : chacun peut composer son séjour selon ses envies.
Bien choisir son moyen de déplacement, c’est se donner les moyens de profiter de la diversité de la Martinique, de ses plages de sable blanc à ses forêts luxuriantes, sans perdre de temps en route.
Bien choisir son moyen de déplacement, c’est se donner les moyens de profiter de la diversité de la Martinique, de ses plages de sable blanc à ses forêts luxuriantes, sans perdre de temps en route.