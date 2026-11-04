BCD Travel et Mobilexpense renforcent leur partenariat

Partenaire de BCD Marketplace depuis 2022, Mobilexpense apporte son expertise de la gestion des dépenses professionnelles. Les nouvelles fonctionnalités comprennent la création en temps réel des notes de frais, le transfert automatisé des factures et une authentification unique (SSO) entre Tripsource et Mobilexpense.



Les entreprises pourront ainsi mieux suivre le coût total des déplacements, tandis que les voyageurs auront moins de saisies à effectuer. Les deux groupes prévoient d'approfondir la connectivité entre leurs plateformes en 2027.



Ils présenteront cette solution lors du salon GBTA Europe, organisé à Vienne du 2 au 4 novembre 2026.



