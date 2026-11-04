BCD Travel et Mobilexpense renforcent leur partenariat autour de la gestion des voyages et des dépenses. DepositPhotos.com/depositedhar
BCD Travel et Mobilexpense annoncent le renforcement de leur partenariat stratégique autour de la gestion des voyages et des dépenses professionnelles.
Cette collaboration vise à mieux connecter les réservations effectuées via la plateforme Tripsource de BCD et les dépenses associées, grâce à un partage automatisé des données.
Les deux entreprises souhaitent notamment réduire les saisies manuelles et améliorer la visibilité des équipes voyages et finance sur les coûts des déplacements.
De nouvelles fonctionnalités sont déployées, tandis qu'une connectivité bidirectionnelle plus poussée est annoncée pour 2027.
Cette collaboration vise à mieux connecter les réservations effectuées via la plateforme Tripsource de BCD et les dépenses associées, grâce à un partage automatisé des données.
Les deux entreprises souhaitent notamment réduire les saisies manuelles et améliorer la visibilité des équipes voyages et finance sur les coûts des déplacements.
De nouvelles fonctionnalités sont déployées, tandis qu'une connectivité bidirectionnelle plus poussée est annoncée pour 2027.
De nouvelles intégrations pour automatiser les notes de frais
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Partenaire de BCD Marketplace depuis 2022, Mobilexpense apporte son expertise de la gestion des dépenses professionnelles. Les nouvelles fonctionnalités comprennent la création en temps réel des notes de frais, le transfert automatisé des factures et une authentification unique (SSO) entre Tripsource et Mobilexpense.
Les entreprises pourront ainsi mieux suivre le coût total des déplacements, tandis que les voyageurs auront moins de saisies à effectuer. Les deux groupes prévoient d'approfondir la connectivité entre leurs plateformes en 2027.
Ils présenteront cette solution lors du salon GBTA Europe, organisé à Vienne du 2 au 4 novembre 2026.
Les entreprises pourront ainsi mieux suivre le coût total des déplacements, tandis que les voyageurs auront moins de saisies à effectuer. Les deux groupes prévoient d'approfondir la connectivité entre leurs plateformes en 2027.
Ils présenteront cette solution lors du salon GBTA Europe, organisé à Vienne du 2 au 4 novembre 2026.