TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TravelManagerMaG  
Recherche avancée

BCD Travel et Mobilexpense renforcent leur partenariat

Les deux groupes développent la gestion intégrée des dépenses


BCD Travel et Mobilexpense renforcent leur alliance pour connecter la gestion des voyages et des dépenses des entreprises en Europe. De nouvelles intégrations doivent automatiser le traitement des notes de frais et améliorer le suivi des coûts, avec de nouvelles évolutions prévues en 2027.


Rédigé par le Mercredi 4 Novembre 2026 à 11:00

BCD Travel et Mobilexpense renforcent leur partenariat autour de la gestion des voyages et des dépenses. DepositPhotos.com/depositedhar
BCD Travel et Mobilexpense renforcent leur partenariat autour de la gestion des voyages et des dépenses. DepositPhotos.com/depositedhar
Attitude Hotels
BCD Travel et Mobilexpense annoncent le renforcement de leur partenariat stratégique autour de la gestion des voyages et des dépenses professionnelles.

Cette collaboration vise à mieux connecter les réservations effectuées via la plateforme Tripsource de BCD et les dépenses associées, grâce à un partage automatisé des données.

Les deux entreprises souhaitent notamment réduire les saisies manuelles et améliorer la visibilité des équipes voyages et finance sur les coûts des déplacements.

De nouvelles fonctionnalités sont déployées, tandis qu'une connectivité bidirectionnelle plus poussée est annoncée pour 2027.

De nouvelles intégrations pour automatiser les notes de frais

Autres articles
Partenaire de BCD Marketplace depuis 2022, Mobilexpense apporte son expertise de la gestion des dépenses professionnelles. Les nouvelles fonctionnalités comprennent la création en temps réel des notes de frais, le transfert automatisé des factures et une authentification unique (SSO) entre Tripsource et Mobilexpense.

Les entreprises pourront ainsi mieux suivre le coût total des déplacements, tandis que les voyageurs auront moins de saisies à effectuer. Les deux groupes prévoient d'approfondir la connectivité entre leurs plateformes en 2027.

Ils présenteront cette solution lors du salon GBTA Europe, organisé à Vienne du 2 au 4 novembre 2026.


Lu 211 fois

Tags : bcd travel
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme
Dernière heure

Celebrity Cruises ouvre les réservations pour la première saison du Celebrity Xcite

BCD Travel et Mobilexpense renforcent leur partenariat

CHRISTOPHE BUVOT

IA : les hôteliers français plus prudents que leurs voisins

Ambassador Cruise Line : le Renaissance se prépare au branchement électrique à quai

Brand News

La Compagnie : une Business Class pensée pour faire gagner du temps aux voyageurs

La Compagnie : une Business Class pensée pour faire gagner du temps aux voyageurs
Accès prioritaires, embarquement en 15 minutes, débarquement rapide et services premium inclus : La...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages basée dans l'Aveyron (12)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

E-LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Strasbourg (67))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

GROUPE SALAÜN - Conseiller voyages H/F - CDD - (Guingamp (22))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor

PROTEXIA SANTÉ : Assurever bouscule les codes de l'assurance voyage avec une offre exclusive !

PROTEXIA SANTÉ : Assurever bouscule les codes de l'assurance voyage avec une offre exclusive !
Distribution

Distribution

Baromètre EDV - Orchestra : coup de frein sur les réservations en octobre (Infographie)

Baromètre EDV - Orchestra : coup de frein sur les réservations en octobre (Infographie)
Partez en France

Partez en France

Paris : une fréquentation touristique soutenue en septembre

Paris : une fréquentation touristique soutenue en septembre
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Dubaï : les demandes de visa touristique bientôt possibles sur Visit Dubai

Dubaï : les demandes de visa touristique bientôt possibles sur Visit Dubai
Production

Production

Zanzibar : découvrez l’Anaya Club Jet tours et le Kappa Senses (vidéo)

Zanzibar : découvrez l’Anaya Club Jet tours et le Kappa Senses (vidéo)
AirMaG

AirMaG

TAP Air Portugal : Lufthansa et Lisbonne officialisent l’accord à 1,025 milliard d’euros

TAP Air Portugal : Lufthansa et Lisbonne officialisent l’accord à 1,025 milliard d’euros
Transport

Transport

Grève 5 novembre : SNCF, aérien, RATP... quelles perturbations dans les transports ?

Grève 5 novembre : SNCF, aérien, RATP... quelles perturbations dans les transports ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Booking Holdings : un dossier de la Federal Trade Commission ampute le chiffre d’affaires de 900 millions de dollars

Booking Holdings : un dossier de la Federal Trade Commission ampute le chiffre d’affaires de 900 millions de dollars
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Nîmes : à Maison Albar-L’Imperator, les femmes de chambre en grève pour 87 centimes de l’heure

Nîmes : à Maison Albar-L’Imperator, les femmes de chambre en grève pour 87 centimes de l’heure
HotelMaG

Hébergement

IA : les hôteliers français plus prudents que leurs voisins

IA : les hôteliers français plus prudents que leurs voisins
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme bien-être : et pourquoi pas la Bulgarie ? [ABO]

Tourisme bien-être : et pourquoi pas la Bulgarie ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
CruiseMaG

CruiseMaG

Celebrity Cruises ouvre les réservations pour la première saison du Celebrity Xcite

Celebrity Cruises ouvre les réservations pour la première saison du Celebrity Xcite
TravelJobs

Emploi & Formation

Amplitudes recrute 100 CDI et vise plus du double de son volume d’affaires en 2028

Amplitudes recrute 100 CDI et vise plus du double de son volume d’affaires en 2028
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

BCD Travel et Mobilexpense renforcent leur partenariat

BCD Travel et Mobilexpense renforcent leur partenariat
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias