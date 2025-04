BCD Travel a progressivement transformé son application TripSource en véritable OBT (Online Booking Tool).

« Ce n’est pas un changement stratégique, mais une évolution naturelle. TripSource propose aujourd’hui l’hôtel, la voiture, l’avion, et bientôt le train » , commente Valérie Sasset.



L’outil, déjà adopté par plusieurs clients multinationaux, commence à être proposé en France, même si son adoption reste mesurée tant que l’intégration du rail n’est pas complète.



Valérie Sasset est lucide sur les limites des OBT historiques : « Ils sont lourds, difficiles à maintenir. L’intelligence artificielle pourrait les rendre plus agiles, mais pour l’instant, ce sont encore des outils rigides, peu malléables. »



Concernant le rail, la fragmentation reste un défi. « Il y a de vraies difficultés à réserver certaines compagnies ferroviaires dans les OBT. On essaie de développer nos propres solutions en parallèle. »



BCD Travel prévoit de lancer en France sa plateforme GetGoing, une agence 100 % digitale destinée aux PME, ETI, voire à certaines grandes entreprises en quête de simplicité.



« GetGoing s’adresse à ceux qui ne veulent pas passer par un long processus d’implémentation. On y entre sa carte bancaire, quelques données, et on peut tout réserver. C’est simple, rapide, et efficace. »



Le modèle économique (abonnement ou frais à la transaction) reste encore à définir pour le marché français. Un lancement officiel est prévu lors de l’IFTM.