Clubs de vacances : quel modèle pour les hôteliers de demain ? [ABO]

La chronique de Kostas Falangas, hôtelier et consultant en management hôtelier et touristique

Sur TourMaG, nous évoquons souvent les clubs de vacances à travers le prisme des tour-opérateurs. Aujourd'hui, c'est le point de vue d'un hôtelier que nous vous proposons de découvrir. Dans cette chronique, Kostas Falangas rappelle que si les clubs restent un moteur de remplissage et d’allongement de saison, les hôteliers doivent avant tout veiller à la rentabilité de leurs contrats avec les voyagistes. Maîtrise des coûts, négociation des conditions commerciales et adaptation aux nouvelles attentes des clients sont autant de leviers pour préserver la qualité des prestations et faire évoluer le modèle.

Rédigé par Kostas FALANGAS le Mardi 3 Novembre 2026 à 07:46

Lu 580 fois