Eurostar : Christophe Fanichet succède à Gwendoline Cazenave

Eurostar change de direction.
Christophe Fanichet a été nommé directeur général à compter du 1er décembre 2026, indique un communiqué de presse. Il succède à Gwendoline Cazenave, qui quitte ses fonctions après quatre années à la tête de l’entreprise.
D’ici là, Matthieu Quyollet, directeur financier, de la stratégie et de la transformation et directeur général adjoint d’Eurostar, assure la direction générale par intérim.
Christophe Fanichet a exercé des responsabilités pendant près de vingt ans au sein du groupe SNCF. Il a été président-directeur général de SNCF Voyageurs de janvier 2020 à juillet 2026. Il siégeait au conseil d’administration d’Eurostar Group depuis 2022.
Christophe Fanichet a été nommé directeur général à compter du 1er décembre 2026, indique un communiqué de presse. Il succède à Gwendoline Cazenave, qui quitte ses fonctions après quatre années à la tête de l’entreprise.
D’ici là, Matthieu Quyollet, directeur financier, de la stratégie et de la transformation et directeur général adjoint d’Eurostar, assure la direction générale par intérim.
Christophe Fanichet a exercé des responsabilités pendant près de vingt ans au sein du groupe SNCF. Il a été président-directeur général de SNCF Voyageurs de janvier 2020 à juillet 2026. Il siégeait au conseil d’administration d’Eurostar Group depuis 2022.
Le cap des 20 millions de voyageurs annuels franchi
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Selon le communiqué, le mandat de Gwendoline Cazenave a été marqué par l’intégration d’Eurostar et de Thalys sous une marque unique et par le franchissement du cap de 20 millions de voyageurs annuels.
« Le chiffre d’affaires a progressé de plus de 30 % depuis 2022, avec une marge d’EBITDA de 18 % », déclare-t-elle dans le communiqué. L’entreprise a engagé 2 milliards d’euros dans Eurostar Celestia, sa nouvelle flotte de trains à grande vitesse à deux niveaux.
Le nouveau directeur général aura à mettre en œuvre les projets déjà engagés, dont l’acquisition de cette flotte et le lancement de nouvelles liaisons.
« Nous aurons à déployer les investissements et les transformations nécessaires pour assurer l’essor d’Eurostar dans un environnement concurrentiel », déclare Christophe Fanichet dans le communiqué. Il sera à la tête de 2 500 collaborateurs.
« Le chiffre d’affaires a progressé de plus de 30 % depuis 2022, avec une marge d’EBITDA de 18 % », déclare-t-elle dans le communiqué. L’entreprise a engagé 2 milliards d’euros dans Eurostar Celestia, sa nouvelle flotte de trains à grande vitesse à deux niveaux.
Le nouveau directeur général aura à mettre en œuvre les projets déjà engagés, dont l’acquisition de cette flotte et le lancement de nouvelles liaisons.
« Nous aurons à déployer les investissements et les transformations nécessaires pour assurer l’essor d’Eurostar dans un environnement concurrentiel », déclare Christophe Fanichet dans le communiqué. Il sera à la tête de 2 500 collaborateurs.