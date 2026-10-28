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Eurostar : Christophe Fanichet succède à Gwendoline Cazenave

prise de fonctions le 1er décembre 2026, intérim assuré par Matthieu Quyollet


Christophe Fanichet, ancien PDG de SNCF Voyageurs, prendra la direction générale d’Eurostar le 1er décembre 2026. Il succède à Gwendoline Cazenave, qui quitte l’entreprise après quatre ans. Matthieu Quyollet, directeur général adjoint, assure l’intérim.


Rédigé par le Lundi 2 Novembre 2026 à 14:27

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Eurostar change de direction.

Christophe Fanichet a été nommé directeur général à compter du 1er décembre 2026, indique un communiqué de presse. Il succède à Gwendoline Cazenave, qui quitte ses fonctions après quatre années à la tête de l’entreprise.

D’ici là, Matthieu Quyollet, directeur financier, de la stratégie et de la transformation et directeur général adjoint d’Eurostar, assure la direction générale par intérim.

Christophe Fanichet a exercé des responsabilités pendant près de vingt ans au sein du groupe SNCF. Il a été président-directeur général de SNCF Voyageurs de janvier 2020 à juillet 2026. Il siégeait au conseil d’administration d’Eurostar Group depuis 2022.

Le cap des 20 millions de voyageurs annuels franchi

Eurostar : Christophe Fanichet succède à Gwendoline Cazenave - Photo Eurostar
Eurostar : Christophe Fanichet succède à Gwendoline Cazenave - Photo Eurostar
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Selon le communiqué, le mandat de Gwendoline Cazenave a été marqué par l’intégration d’Eurostar et de Thalys sous une marque unique et par le franchissement du cap de 20 millions de voyageurs annuels.

« Le chiffre d’affaires a progressé de plus de 30 % depuis 2022, avec une marge d’EBITDA de 18 % », déclare-t-elle dans le communiqué. L’entreprise a engagé 2 milliards d’euros dans Eurostar Celestia, sa nouvelle flotte de trains à grande vitesse à deux niveaux.

Le nouveau directeur général aura à mettre en œuvre les projets déjà engagés, dont l’acquisition de cette flotte et le lancement de nouvelles liaisons.

« Nous aurons à déployer les investissements et les transformations nécessaires pour assurer l’essor d’Eurostar dans un environnement concurrentiel », déclare Christophe Fanichet dans le communiqué. Il sera à la tête de 2 500 collaborateurs.

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Tags : eurostar
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