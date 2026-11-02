Bhoutan : le projet de nouvelle ville de Gelephu séduit des partenaires internationaux

Lancée à l'initiative du roi du Bhoutan, Gelephu Mindfulness City constitue un projet majeur pour le pays.



Cette nouvelle ville doit contribuer à diversifier son économie et à attirer des investissements internationaux, tout en s'inscrivant dans le modèle de développement bhoutanais fondé sur le Bonheur National Brut.



Le protocole signé entre les trois parties ne constitue en effet qu'une première étape. La création du fonds d'investissement envisagé et les conditions précises du partenariat doivent encore être discutées et faire l'objet des validations nécessaires.