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Bhoutan : le projet de nouvelle ville de Gelephu séduit des partenaires internationaux

Gelephu Mindfulness City a déjà trouvé ses trois partenaires


Aman Group, Patience Capital Group et GDL-Raven ont signé un protocole d'accord autour de Gelephu Mindfulness City, le projet de nouvelle ville lancé par le roi du Bhoutan.


Rédigé par le Lundi 2 Novembre 2026 à 12:31

Bhoutan : le projet de nouvelle ville de Gelephu séduit des partenaires internationaux
Attitude Hotels
Le développement de Gelephu Mindfulness City se dessine progressivement. Le 1er novembre 2026, Aman Group, Patience Capital Group (PCG) et GDL-Raven, filiale de Green Digital Limited, ont officialisé la signature d'un protocole d'accord portant sur leur future coopération autour de ce projet urbain situé dans le sud du Bhoutan.

Le groupe Aman pourrait ainsi participer au développement de l'offre hôtelière de Gelephu. La marque est implantée dans le royaume depuis plus de vingt ans et y exploite des établissements sous sa marque Amankora.

Patience Capital Group, spécialisé dans la gestion d'investissements, notamment dans le secteur touristique, doit apporter son expertise financière et immobilière.

GDL-Raven intervient dans le cadre du développement de Gelephu Mindfulness City.

Un projet encore en phase de structuration

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Lancée à l'initiative du roi du Bhoutan, Gelephu Mindfulness City constitue un projet majeur pour le pays.

Cette nouvelle ville doit contribuer à diversifier son économie et à attirer des investissements internationaux, tout en s'inscrivant dans le modèle de développement bhoutanais fondé sur le Bonheur National Brut.

Le protocole signé entre les trois parties ne constitue en effet qu'une première étape. La création du fonds d'investissement envisagé et les conditions précises du partenariat doivent encore être discutées et faire l'objet des validations nécessaires.

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Tags : Aman Group, bhoutan, Gelephu Mindfulness City
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