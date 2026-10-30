Maurice : le destin exceptionnel de Patrice Landrein, directeur du Royal Palm Beachcomber

Rien, a priori, ne prédestinait Patrice Landrein à diriger l’un des plus beaux Resorts étoilés de l’Océan indien.
« Je suis né, à Lorient, en Bretagne, dans un milieu ouvrier, je suis le dernier d’une fratrie de quatre garçons... ». C'est sur ces mots qu'il commence notre entretien dans un grand hôtel parisien.
N’empêche, depuis deux, ans, Patrice Landrein est à la tête du Royal Palm Beachcomber Luxury, à Grand Baie, sur l’île Maurice.
Le serait-il s’il n’avait pas vécu en 1982 un drame familial et personnel, alors qu’il avait douze ans ? Nul ne le sait. En tous cas, ce drame paraît avoir joué un rôle essentiel dans son histoire, même si Patrice Landrein a « toujours eu des valeurs » et le goût du travail bien fait.
« Ce drame a bouleversé ma vie, reprend-il. Et de raconter : c’était un accident de la route terrible, un carambolage qui a impliqué 40 voitures. J’y ai perdu ma mère, ma belle-sœur et ma nièce. In extremis, une force m’a poussé à sortir de la voiture. Il était temps : 20 secondes plus tard, la voiture a explosé ».
« Je suis né, à Lorient, en Bretagne, dans un milieu ouvrier, je suis le dernier d’une fratrie de quatre garçons... ». C'est sur ces mots qu'il commence notre entretien dans un grand hôtel parisien.
N’empêche, depuis deux, ans, Patrice Landrein est à la tête du Royal Palm Beachcomber Luxury, à Grand Baie, sur l’île Maurice.
Le serait-il s’il n’avait pas vécu en 1982 un drame familial et personnel, alors qu’il avait douze ans ? Nul ne le sait. En tous cas, ce drame paraît avoir joué un rôle essentiel dans son histoire, même si Patrice Landrein a « toujours eu des valeurs » et le goût du travail bien fait.
« Ce drame a bouleversé ma vie, reprend-il. Et de raconter : c’était un accident de la route terrible, un carambolage qui a impliqué 40 voitures. J’y ai perdu ma mère, ma belle-sœur et ma nièce. In extremis, une force m’a poussé à sortir de la voiture. Il était temps : 20 secondes plus tard, la voiture a explosé ».
« Tout de suite, j’ai adoré le luxe car rien n’y semble impossible »
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Gravement brûlé, Il est resté six mois à l’hôpital. « Je n’ai même pas pu aller à l’enterrement », se souvient-il. Par chance, le petit Patrice ne s’effondre pas. Son adolescence se poursuit cahin-caha, au côté de ses frères et de son père dont il est très proche.
Puis, vers 16 ans, il se décide pour des études d’hôtellerie. « Je voulais surtout partir de la maison », avoue-t-il. Cap donc sur Saint-Nazaire pour un BEP, puis vers Nantes, pour un stage dans un 2 étoiles Michelin qui lui donne envie de s’investir davantage à l’école.
Dans la foulée, Patrice Landrein décrochera un Bac en hôtellerie, puis un BTS. Ses frères habitant Paris, il y vient et fait le tour des Palaces. Le Ritz lui donne sa chance. Suivra le George V...
Puis, vers 16 ans, il se décide pour des études d’hôtellerie. « Je voulais surtout partir de la maison », avoue-t-il. Cap donc sur Saint-Nazaire pour un BEP, puis vers Nantes, pour un stage dans un 2 étoiles Michelin qui lui donne envie de s’investir davantage à l’école.
Dans la foulée, Patrice Landrein décrochera un Bac en hôtellerie, puis un BTS. Ses frères habitant Paris, il y vient et fait le tour des Palaces. Le Ritz lui donne sa chance. Suivra le George V...
« Dans le luxe, rien ne semble impossible »
Dès lors, Patrice Landrein a trouvé sa voie : il n'a plus quitté l’hôtellerie de luxe, ce monde où « rien ne semble impossible ». Après le George V, il a, très vite, intégré le Savoy à Londres, puis, quelque temps plus tard, le Plaza Athénée New York qu’il quittera pour l’hôtel Manapany, un cinq étoiles de Saint-Barthélémy.
« J’y suis resté deux ans. A 28 ans, j’étais numéro 2 », dit-il, modestement.
Revenu en France pour prendre un poste dans l’équipe de direction du Vallon de Valrugues, à Saint-Rémy-de-Provence, il oblique ensuite, vers Paris, et intègre, cette fois-ci, l’Hôtel de Vendôme. Ce sera son premier poste de directeur général.
« Dès lors, je gagne bien ma vie », se souvient-il. Cela ne l’empêche pas d’avoir envie d’autre chose, en l’occurrence de reprendre un hôtel. En visite à Figeac (Lot) chez l’un de ses frères, il découvre Le Manoir de Beaulieu, à Beaulieu-en-Dordogne (Corrèze) qu’il achète, exploite et fait grimper de deux à quatre étoiles.
« J’ai pris mon pied pendant cinq ans », dit-il. Las, viendront la crise de 2008 et « quelques erreurs de trésorerie » qui le mettront en difficulté.
« J’y suis resté deux ans. A 28 ans, j’étais numéro 2 », dit-il, modestement.
Revenu en France pour prendre un poste dans l’équipe de direction du Vallon de Valrugues, à Saint-Rémy-de-Provence, il oblique ensuite, vers Paris, et intègre, cette fois-ci, l’Hôtel de Vendôme. Ce sera son premier poste de directeur général.
« Dès lors, je gagne bien ma vie », se souvient-il. Cela ne l’empêche pas d’avoir envie d’autre chose, en l’occurrence de reprendre un hôtel. En visite à Figeac (Lot) chez l’un de ses frères, il découvre Le Manoir de Beaulieu, à Beaulieu-en-Dordogne (Corrèze) qu’il achète, exploite et fait grimper de deux à quatre étoiles.
« J’ai pris mon pied pendant cinq ans », dit-il. Las, viendront la crise de 2008 et « quelques erreurs de trésorerie » qui le mettront en difficulté.
Aider les gens à avoir une vie meilleure
Finalement, son hôtel de Beaulieu sera vendu en 2013. Patrice Landrein s’installe alors au Vietnam, où son frère s’est reconstruit après son veuvage en adoptant un enfant.
Patrice Landrein, lui aussi, va y « recommencer une vie » même si l’amertume des épreuves traversées continue à le tarauder. Il n’en a d’ailleurs pas fini avec les épreuves puisqu’en 2015, son père meurt. Alors, sur sa tombe - qui est aussi celle de sa mère -, il se promet de devenir le directeur général d’un palace.
Cette promesse qui sonne comme une revanche, il va la tenir. Pour commencer, il saisit l’opportunité du poste de General manager au Amari Vogue Krabi, en Thaïlande. Là aussi, son passé le rattrape. Tous les jours, sur sa route, il voit une église dédiée à la fois à Sainte Agnès et à Saint Joseph. Ce sont les prénoms de sa mère et de son père.
C’est « un choc », pour lui. Sans être mystique, cet homme qui vient d’une famille très catholique y voit « un signe ».
« A partir de là, l’Asie a commencé à me transformer, ma philosophie de vie s’est précisée. Je ne peux être heureux que si je vis dans un environnement heureux, que si j'essaie de faire la vie meilleure aux autres », confie celui qui, pour ouvrir un orphelinat et une école, a créé, avec un ami d'enfance, une Fondation parrainée par les comédiens Stéphane de Groodt, Anne Le Nen et Muriel Robin. Et, cette fondation, il l'a nommée Seaja -un acronyme qui signifie « solidarité enfants Asie avec Joseph et Agnès »...
Patrice Landrein, lui aussi, va y « recommencer une vie » même si l’amertume des épreuves traversées continue à le tarauder. Il n’en a d’ailleurs pas fini avec les épreuves puisqu’en 2015, son père meurt. Alors, sur sa tombe - qui est aussi celle de sa mère -, il se promet de devenir le directeur général d’un palace.
Cette promesse qui sonne comme une revanche, il va la tenir. Pour commencer, il saisit l’opportunité du poste de General manager au Amari Vogue Krabi, en Thaïlande. Là aussi, son passé le rattrape. Tous les jours, sur sa route, il voit une église dédiée à la fois à Sainte Agnès et à Saint Joseph. Ce sont les prénoms de sa mère et de son père.
C’est « un choc », pour lui. Sans être mystique, cet homme qui vient d’une famille très catholique y voit « un signe ».
« A partir de là, l’Asie a commencé à me transformer, ma philosophie de vie s’est précisée. Je ne peux être heureux que si je vis dans un environnement heureux, que si j'essaie de faire la vie meilleure aux autres », confie celui qui, pour ouvrir un orphelinat et une école, a créé, avec un ami d'enfance, une Fondation parrainée par les comédiens Stéphane de Groodt, Anne Le Nen et Muriel Robin. Et, cette fondation, il l'a nommée Seaja -un acronyme qui signifie « solidarité enfants Asie avec Joseph et Agnès »...
Le plus important, créer l'esprit d'équipe
Finalement, il a tenu la promesse faite à ses parents. En 2024, enfin apaisé, il est devenu le General Manager du « plus bel hôtel de l’île Maurice », le Royal Palm Beachcomber Luxury (69 suites, 3 restaurants, un Spa by Clarins, 300 collaborateurs)]b.
Un poste qui exige le sens du détail et une disponibilité constante au service de clients dont certains ont séjourné 65 fois dans cet hôtel. « Ils y sont chez eux », assure-t-il.
Si ses maîtres mots restent « rigueur et discipline », il y ajoute «assistance et empathie ». Peu à peu, son management s’est enrichi de « touches sociales ». Il a, par exemple, imaginé un Noël rassemblant les enfants des clients et ceux du personnel, il a aussi ouvert dans l’hôtel une infirmerie qui assure des consultations gratuites.
Patrice Landrein reconnaît avoir été influencé par la lecture de Simon Sinek, un auteur, conférencier et consultant en leadership selon lequel le rôle d’un dirigeant est de donner du sens au travail, de créer de la confiance. « Créer l’esprit d’équipe, j’ai mis quinze ans à comprendre que c’était le plus important », confie-t-il alors.
Pas étonnant que la grande fête organisée pour les 40 ans du Palm Beach à l’automne 2025 ait surtout été, pour lui, une façon de rendre hommage aux équipes, aux clients fidèles et à l'histoire de la maison.
Un poste qui exige le sens du détail et une disponibilité constante au service de clients dont certains ont séjourné 65 fois dans cet hôtel. « Ils y sont chez eux », assure-t-il.
Si ses maîtres mots restent « rigueur et discipline », il y ajoute «assistance et empathie ». Peu à peu, son management s’est enrichi de « touches sociales ». Il a, par exemple, imaginé un Noël rassemblant les enfants des clients et ceux du personnel, il a aussi ouvert dans l’hôtel une infirmerie qui assure des consultations gratuites.
Patrice Landrein reconnaît avoir été influencé par la lecture de Simon Sinek, un auteur, conférencier et consultant en leadership selon lequel le rôle d’un dirigeant est de donner du sens au travail, de créer de la confiance. « Créer l’esprit d’équipe, j’ai mis quinze ans à comprendre que c’était le plus important », confie-t-il alors.
Pas étonnant que la grande fête organisée pour les 40 ans du Palm Beach à l’automne 2025 ait surtout été, pour lui, une façon de rendre hommage aux équipes, aux clients fidèles et à l'histoire de la maison.
"Le Royal Palm Beachcomber Luxury a une âme qui vous prend"
Les suites du Royal Palm Beachcomber privilégient la sobriété d'un luxe moderne et discret © Royal Palm
A 56 ans, Patrice Landrein se sent encore « plein d’énergie ». Tout au long de son parcours, il a rencontré des « gens exceptionnels » et « s’est fait de nombreux amis ». Pour l'instant, son avenir, il l’imagine au Royal Palm Beachcomber Luxury. « Cet hôtel, confie-t-il, a une âme qui vous prend ».
Cet automne, sa préoccupation principale, c’est de réussir le recrutement d’un nouveau chef, de préférence venant d'un restaurant étoilé. « La présence de ce grand chef nous tirera encore plus vers le haut et nous apportera encore davantage de classe », assure-t-il.
A n’en pas douter, ce sera un atout supplémentaire en 2027, lorsque, pour marquer « The year of Asia », sera organisé un défilé de grands chefs dans tous les grands palaces d’Asie.
Cet automne, sa préoccupation principale, c’est de réussir le recrutement d’un nouveau chef, de préférence venant d'un restaurant étoilé. « La présence de ce grand chef nous tirera encore plus vers le haut et nous apportera encore davantage de classe », assure-t-il.
A n’en pas douter, ce sera un atout supplémentaire en 2027, lorsque, pour marquer « The year of Asia », sera organisé un défilé de grands chefs dans tous les grands palaces d’Asie.
Publié par Paula Boyer Journaliste LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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