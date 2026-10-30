Maurice : le destin exceptionnel de Patrice Landrein, directeur du Royal Palm Beachcomber

Rien, a priori, ne prédestinait Patrice Landrein à diriger l’un des plus beaux Resorts étoilés de l’Océan indien.



« Je suis né, à Lorient, en Bretagne, dans un milieu ouvrier, je suis le dernier d’une fratrie de quatre garçons... ». C'est sur ces mots qu'il commence notre entretien dans un grand hôtel parisien.



N’empêche, depuis deux, ans, Patrice Landrein est à la tête du Royal Palm Beachcomber Luxury, à Grand Baie, sur l’île Maurice.



Le serait-il s’il n’avait pas vécu en 1982 un drame familial et personnel, alors qu’il avait douze ans ? Nul ne le sait. En tous cas, ce drame paraît avoir joué un rôle essentiel dans son histoire, même si Patrice Landrein a « toujours eu des valeurs » et le goût du travail bien fait.



« Ce drame a bouleversé ma vie , reprend-il. Et de raconter : c’était un accident de la route terrible, un carambolage qui a impliqué 40 voitures. J’y ai perdu ma mère, ma belle-sœur et ma nièce. In extremis, une force m’a poussé à sortir de la voiture. Il était temps : 20 secondes plus tard, la voiture a explosé ».