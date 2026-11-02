TourMaG - Vous travaillez sur l’intelligence artificielle depuis plusieurs années. Quels usages avez-vous identifiés et comment accompagnez-vous vos équipes dans cette transformation ?



Rose-Marie Farrugia : Nous travaillons sur le sujet depuis trois ans. Nous avons cartographié une cinquantaine de cas d’usage pour identifier les tâches répétitives sur lesquelles l’IA peut nous faire gagner du temps. Cela concerne notamment la production de contenus marketing, l’analyse des données clients et notre visibilité sur les moteurs de recherche et les outils d’IA générative, que les voyageurs utilisent de plus en plus pour préparer leurs séjours.



Nous avons désigné un référent IA et mis en place une charte. Il faut former les équipes, mais aussi respecter le cadre juridique et le RGPD. L’enjeu est de choisir les usages utiles, pas d’utiliser l’IA pour elle-même.



Nous avons également réalisé un important travail pour améliorer notre présence dans les grands modèles de langage (LLM). Lorsqu’un voyageur prépare un séjour au Canada avec une IA et lui demande comment organiser son voyage ou quelle agence lui conseiller, nous voulons que Cercle des Voyages apparaisse dans les réponses.



Nous devons donc adapter notre référencement à ces nouveaux usages, en complément des moteurs de recherche traditionnels, pour que les clients puissent ensuite bénéficier de l’expertise de nos conseillers.



TourMaG - Comment le conseiller peut-il conserver sa valeur ajoutée face à des clients qui arrivent parfois en agence avec un itinéraire conçu par une IA ?



Rose-Marie Farrugia : Le conseiller doit alors vérifier les propositions, les confronter à la réalité et repérer les contraintes qui auraient pu être oubliées. Un itinéraire peut sembler cohérent, mais ne pas convenir à une personne âgée qui marche difficilement ou à une famille avec de jeunes enfants.



Le métier évolue : il ne s’agit plus seulement de construire un voyage à partir d’une page blanche, mais aussi d’arbitrer, de conseiller, d’adapter et d’organiser les prestations. L’IA peut nous aider à mieux analyser les besoins et à gagner du temps, mais elle ne remplace ni l’expérience ni la relation humaine. L’IA doit augmenter l’humain, et non le remplacer.



Nous devons également nous assurer que nos offres restent visibles dans les réponses des outils d’IA, comme nous avons appris à travailler notre référencement sur les moteurs de recherche. En parallèle, nous souhaitons renforcer l’accompagnement des clients pendant leur séjour, notamment grâce à WhatsApp et à des outils numériques plus personnalisés.