Les fameux Réceptifs Leaders viennent en région

© Réceptif Leaders
INSCRIPTIONS EN LIGNE AUX WORKSHOPS : C’est ici
• LYON, mardi 01 Décembre 2026
Restaurant Vatel
8 Rue Duhamel, 69002 Lyon
De 18h à 22h, workshop et cocktail dinatoire
• ANNECY, mercredi 02 Décembre 2026
Hôtel Le Pelican
20, rue des Marquisats
de 09 à 16h, workshop, petit déjeuner et cocktail déjeunatoire
• DIJON, jeudi 03 Décembre 2026
Restaurant l’Épicerie
5, Place Emile Zola
de 09h à 15h30 workshop, petit déjeuner et cocktail déjeunatoire
Avec la présence de nos partenaires VIP :
• LYON, mardi 01 Décembre 2026
Restaurant Vatel
8 Rue Duhamel, 69002 Lyon
De 18h à 22h, workshop et cocktail dinatoire
• ANNECY, mercredi 02 Décembre 2026
Hôtel Le Pelican
20, rue des Marquisats
de 09 à 16h, workshop, petit déjeuner et cocktail déjeunatoire
• DIJON, jeudi 03 Décembre 2026
Restaurant l’Épicerie
5, Place Emile Zola
de 09h à 15h30 workshop, petit déjeuner et cocktail déjeunatoire
Avec la présence de nos partenaires VIP :
Vos Réceptifs Leaders présents au Roadshow (nous indiquons seulement les destinations principales) :
1 ACQUAFORTE – Italie : Claudio
2 ARCHIPEL CONTACT – Indonésie : Sylvie
3 AU FIL DU JAPON - Gilles et Thierry
4 BWT - Beautiful World of Travel – Emirats Arabes Unis : Mohamad
5 BLEU MARINE – Cuba, Caraïbes : Alexandre et Pierre
6 CAP COREE - Gilles et Thierry
7 CREATIVE TOURS CHYPRE – Chypre : Christophe & son Équipe
8 CREATIVE TOURS GRECE – Grèce : Christophe & son Équipe
9 DESTINATION EUROPE – Hollande : Myriam
10 EASTERN EUROPEAN EXPERIENCE – Roumanie : Stefan
11 EASTWIND HOLIDAYS – Inde : Ashok
12 EVASION ALBANIE : Alban & son Equipe
13 FRANCE ANGLETERRE – Angleterre, Irlande : Claude & son équipe
14 GEOTOURS – Canada, USA : Gilles
15 GET YOUR GROUP – Allemagne : Eva
16 ICELAND ESCAPE – Karim & Guillaume
17 IDEAL OPERATING CORSE - Joel
18 KER Maroc - Stéphane
19 KMP GROUP – Ouzbékistan, Arménie : Christian
20 MAGIC SENEGAL - Fabienne
21 MEKONG TOUCH - Vietnam, Laos, Cambodge : Catia
22 MIRACLE OMAN TRAVEL – Malik & Christian
23 NOVAWAY – Thailande : Dorian & son équipe
24 PACHA TOURS – Turquie : Berhan
25 PMA TRAVEL – Portugal : Filipe & Joel
26 PRAHA TOURS – République Tchèque : Majka & Kristof
27 PROMENADA – Pologne : Jurek
28 QUIMBAYA LATIN AMERICA : Raphael & Romain
29 SALMA TOURS – Jordanie : Khaled
30 TAROT TOURS – GARRANAH – Egypte : Pascal
31 TRAVEL SENSE – Tunisie : Anis & Farhat
32 TRITRAVEL – Espagne : Laurent
33 VERDE SICILIA – Sicile, Italie du Sud : Francesco
34 ASSISTANCE VISA : Bertrand
35 PASSAGERS ASSISTANCES SERVICES/SKY PREMIER : Pascal & Romain
ET
36 AIR ARABIA – Alexandre & Yassine
37 APG plus de 25 compagnies aériennes - Catherine & Sevinç
38 ETHIOPIAN AIRLINES - Kheira
39 LOT POLISH AIRLINES – Yann & Alexandra
40 OFFICE DE TOURISME DE LA POLOGNE – Katia
Les Réceptifs Leaders, ce sont désormais 34 DMC et 2 sociétés de service (assurances, assistance aéroport et société de visas), maitrisant près de 100 destinations. Plusieurs « nouveaux » Réceptifs ont déposé leur candidature. Leurs dossiers sont en cours d’instruction.
Fondé il y a 20 ans, ce groupement est une référence sur le marché francophone !
Nous avons hâte de vous retrouver,
Christian Loth
Président des Réceptifs Leaders
1 ACQUAFORTE – Italie : Claudio
2 ARCHIPEL CONTACT – Indonésie : Sylvie
3 AU FIL DU JAPON - Gilles et Thierry
4 BWT - Beautiful World of Travel – Emirats Arabes Unis : Mohamad
5 BLEU MARINE – Cuba, Caraïbes : Alexandre et Pierre
6 CAP COREE - Gilles et Thierry
7 CREATIVE TOURS CHYPRE – Chypre : Christophe & son Équipe
8 CREATIVE TOURS GRECE – Grèce : Christophe & son Équipe
9 DESTINATION EUROPE – Hollande : Myriam
10 EASTERN EUROPEAN EXPERIENCE – Roumanie : Stefan
11 EASTWIND HOLIDAYS – Inde : Ashok
12 EVASION ALBANIE : Alban & son Equipe
13 FRANCE ANGLETERRE – Angleterre, Irlande : Claude & son équipe
14 GEOTOURS – Canada, USA : Gilles
15 GET YOUR GROUP – Allemagne : Eva
16 ICELAND ESCAPE – Karim & Guillaume
17 IDEAL OPERATING CORSE - Joel
18 KER Maroc - Stéphane
19 KMP GROUP – Ouzbékistan, Arménie : Christian
20 MAGIC SENEGAL - Fabienne
21 MEKONG TOUCH - Vietnam, Laos, Cambodge : Catia
22 MIRACLE OMAN TRAVEL – Malik & Christian
23 NOVAWAY – Thailande : Dorian & son équipe
24 PACHA TOURS – Turquie : Berhan
25 PMA TRAVEL – Portugal : Filipe & Joel
26 PRAHA TOURS – République Tchèque : Majka & Kristof
27 PROMENADA – Pologne : Jurek
28 QUIMBAYA LATIN AMERICA : Raphael & Romain
29 SALMA TOURS – Jordanie : Khaled
30 TAROT TOURS – GARRANAH – Egypte : Pascal
31 TRAVEL SENSE – Tunisie : Anis & Farhat
32 TRITRAVEL – Espagne : Laurent
33 VERDE SICILIA – Sicile, Italie du Sud : Francesco
34 ASSISTANCE VISA : Bertrand
35 PASSAGERS ASSISTANCES SERVICES/SKY PREMIER : Pascal & Romain
ET
36 AIR ARABIA – Alexandre & Yassine
37 APG plus de 25 compagnies aériennes - Catherine & Sevinç
38 ETHIOPIAN AIRLINES - Kheira
39 LOT POLISH AIRLINES – Yann & Alexandra
40 OFFICE DE TOURISME DE LA POLOGNE – Katia
Les Réceptifs Leaders, ce sont désormais 34 DMC et 2 sociétés de service (assurances, assistance aéroport et société de visas), maitrisant près de 100 destinations. Plusieurs « nouveaux » Réceptifs ont déposé leur candidature. Leurs dossiers sont en cours d’instruction.
Fondé il y a 20 ans, ce groupement est une référence sur le marché francophone !
Nous avons hâte de vous retrouver,
Christian Loth
Président des Réceptifs Leaders
Aujourd’hui nous vous présentons notre membre AU FIL DU JAPON et CAP COREE :
Depuis 2015 au cœur de Tokyo Au Fil du Japon imagine des voyages sur mesure en individuel comme en groupe.
© Au Fil du Japon
Mangas, gastronomie d’exception, esthétique unique : jamais le Japon n’a autant fait rêver.
Chaque année, un nombre record de voyageurs francophones succombent à ce contraste saisissant entre traditions millénaires et modernité fulgurante, de la sérénité des sanctuaires à l’énergie électrisante des mégapoles.
Mais derrière la fascination, il y a le terrain : langue hermétique, alphabet inconnu, codes culturels déroutants. Autant d’obstacles à l’organisation d’un séjour réussi.
C’est là qu’Au fil du Japon change la donne. Spécialiste francophone de référence sur l’archipel, notre équipe devient le partenaire local qui garantit à vos clients un voyage sans fausse note.
Vos spécialistes groupe à Tokyo
Sur place, notre cellule commerciale dédiée aux groupes, prennent en charge la conception et le suivi de vos dossiers groupes. Leur connaissance terrain et leur maîtrise de la destination vous garantissent des propositions adaptées, réalistes et compétitives. Dorian sera présent cette année à l’IFTM Top Résa 2026 Paris pour vous rencontrer en personne.
Depuis 2011 l’agence Cap Corée basée au cœur de Séoul se spécialise dans l’organisation de voyages sur mesure individuels et groupes.
Chaque année, un nombre record de voyageurs francophones succombent à ce contraste saisissant entre traditions millénaires et modernité fulgurante, de la sérénité des sanctuaires à l’énergie électrisante des mégapoles.
Mais derrière la fascination, il y a le terrain : langue hermétique, alphabet inconnu, codes culturels déroutants. Autant d’obstacles à l’organisation d’un séjour réussi.
C’est là qu’Au fil du Japon change la donne. Spécialiste francophone de référence sur l’archipel, notre équipe devient le partenaire local qui garantit à vos clients un voyage sans fausse note.
Vos spécialistes groupe à Tokyo
Sur place, notre cellule commerciale dédiée aux groupes, prennent en charge la conception et le suivi de vos dossiers groupes. Leur connaissance terrain et leur maîtrise de la destination vous garantissent des propositions adaptées, réalistes et compétitives. Dorian sera présent cette année à l’IFTM Top Résa 2026 Paris pour vous rencontrer en personne.
Depuis 2011 l’agence Cap Corée basée au cœur de Séoul se spécialise dans l’organisation de voyages sur mesure individuels et groupes.
© Au Fil du Japon
Porté par la vague Hallyu, le succès des K-dramas, de la K-pop et de ses cosmétiques, le « Pays du matin calme » attire des millions de voyageurs chaque année et les séduit par son contraste fascinant entre richesse culturelle et technologie de pointe.
Longtemps qualifié de « pays ermite » en raison de sa culture unique et singulière, la Corée offre une expérience de voyage unique et dépaysante où il est parfois complexe pour les touristes de trouver leurs repères, notamment à cause de la barrière de la langue et du manque d’indications en anglais.
Une équipe de passionnés au cœur de Séoul
Notre équipe d’experts, composée de francophones et de coréens, a à cœur de mettre sa passion et sa connaissance du pays au service des voyageurs du monde entier, afin de faciliter l’organisation de leur séjour et de leur offrir la meilleure expérience possible sur place.
Environnement & Tourisme responsable
Première entreprise certifiée Travelife au Japon, nous sommes activement engagés dans la promotion d’un tourisme responsable et durable, respectueux de l’environnement et des communautés locales. Nous nous engageons à réduire notre empreinte écologique tout en offrant des expériences de voyage authentiques et enrichissantes au pays du soleil levant.
Longtemps qualifié de « pays ermite » en raison de sa culture unique et singulière, la Corée offre une expérience de voyage unique et dépaysante où il est parfois complexe pour les touristes de trouver leurs repères, notamment à cause de la barrière de la langue et du manque d’indications en anglais.
Une équipe de passionnés au cœur de Séoul
Notre équipe d’experts, composée de francophones et de coréens, a à cœur de mettre sa passion et sa connaissance du pays au service des voyageurs du monde entier, afin de faciliter l’organisation de leur séjour et de leur offrir la meilleure expérience possible sur place.
Environnement & Tourisme responsable
Première entreprise certifiée Travelife au Japon, nous sommes activement engagés dans la promotion d’un tourisme responsable et durable, respectueux de l’environnement et des communautés locales. Nous nous engageons à réduire notre empreinte écologique tout en offrant des expériences de voyage authentiques et enrichissantes au pays du soleil levant.
AU FIL DU JAPON et CAP COREE, pilotés par Charles NOVAC et représenté en France par l’excellent Gilles LACAPE (Sud de la France) et l’expert Thierry HENRY (Nord de la France)
Vos contacts de proximité en France
Avec près de 50 ans d’expérience combinée, Gilles et Thierry, nos représentants en France, apportent une connaissance pointue du marché francophone. Présents sur les salons majeurs du secteur, ils sont à votre disposition tout au long de l’année pour écouter vos besoins et vous accompagner dans vos projets.
Contacts
Gilles LACAPE : 06.16.46.24.31 & gilles@agencelocale.com
Contacts
Gilles LACAPE : 06.16.46.24.31 & gilles@agencelocale.com
© Réceptifs leaders
Thierry HENRY : 06.81.00.84.30 & thierry@agencelocale.com
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