Les fameux Réceptifs Leaders viennent en région

Vos Réceptifs Leaders présents au Roadshow (nous indiquons seulement les destinations principales) :

1 ACQUAFORTE – Italie : Claudio

2 ARCHIPEL CONTACT – Indonésie : Sylvie

3 AU FIL DU JAPON - Gilles et Thierry

4 BWT - Beautiful World of Travel – Emirats Arabes Unis : Mohamad

5 BLEU MARINE – Cuba, Caraïbes : Alexandre et Pierre

6 CAP COREE - Gilles et Thierry

7 CREATIVE TOURS CHYPRE – Chypre : Christophe & son Équipe

8 CREATIVE TOURS GRECE – Grèce : Christophe & son Équipe

9 DESTINATION EUROPE – Hollande : Myriam

10 EASTERN EUROPEAN EXPERIENCE – Roumanie : Stefan

11 EASTWIND HOLIDAYS – Inde : Ashok

12 EVASION ALBANIE : Alban & son Equipe

13 FRANCE ANGLETERRE – Angleterre, Irlande : Claude & son équipe

14 GEOTOURS – Canada, USA : Gilles

15 GET YOUR GROUP – Allemagne : Eva

16 ICELAND ESCAPE – Karim & Guillaume

17 IDEAL OPERATING CORSE - Joel

18 KER Maroc - Stéphane

19 KMP GROUP – Ouzbékistan, Arménie : Christian

20 MAGIC SENEGAL - Fabienne

21 MEKONG TOUCH - Vietnam, Laos, Cambodge : Catia

22 MIRACLE OMAN TRAVEL – Malik & Christian

23 NOVAWAY – Thailande : Dorian & son équipe

24 PACHA TOURS – Turquie : Berhan

25 PMA TRAVEL – Portugal : Filipe & Joel

26 PRAHA TOURS – République Tchèque : Majka & Kristof

27 PROMENADA – Pologne : Jurek

28 QUIMBAYA LATIN AMERICA : Raphael & Romain

29 SALMA TOURS – Jordanie : Khaled

30 TAROT TOURS – GARRANAH – Egypte : Pascal

31 TRAVEL SENSE – Tunisie : Anis & Farhat

32 TRITRAVEL – Espagne : Laurent

33 VERDE SICILIA – Sicile, Italie du Sud : Francesco



34 ASSISTANCE VISA : Bertrand

35 PASSAGERS ASSISTANCES SERVICES/SKY PREMIER : Pascal & Romain



ET



36 AIR ARABIA – Alexandre & Yassine

37 APG plus de 25 compagnies aériennes - Catherine & Sevinç

38 ETHIOPIAN AIRLINES - Kheira

39 LOT POLISH AIRLINES – Yann & Alexandra

40 OFFICE DE TOURISME DE LA POLOGNE – Katia



Les Réceptifs Leaders, ce sont désormais 34 DMC et 2 sociétés de service (assurances, assistance aéroport et société de visas), maitrisant près de 100 destinations. Plusieurs « nouveaux » Réceptifs ont déposé leur candidature. Leurs dossiers sont en cours d’instruction.



Fondé il y a 20 ans, ce groupement est une référence sur le marché francophone !



Nous avons hâte de vous retrouver,



Christian Loth



Président des Réceptifs Leaders