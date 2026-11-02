Brazil Sensations, quatre distinctions internationales et une opération incentive inédite en 2026

Au total, quatre titres qui saluent à la fois l’expertise de l’équipe dans le voyage haut de gamme, dans l’organisation d’événements et dans la gestion de destination à l’échelle du Brésil et de l’Amérique latine.
Pour les agences de voyages et les tour-opérateurs francophones qui programment le Brésil, ces distinctions viennent confirmer une conviction : la réussite d’un voyage sur mesure repose avant tout sur un partenaire local solide, réactif et capable de transformer une demande en expérience mémorable.
1. World Luxury Travel Awards : deux titres pour le voyage d’exception
Lors des World Luxury Travel Awards 2026, Brazil Sensations a remporté deux catégories : Best Destination Management Company – Latin America et Best MICE Operator – Brazil.
Le premier titre place Brazil Sensations parmi les références du réceptif haut de gamme sur l’ensemble du continent latino-américain. Il récompense une approche où chaque détail compte : le choix d’un hôtel de charme à Paraty ou d’un palace à Rio, l’accès à un chef pour un dîner privé, un guide passionné capable de raconter l’histoire d’un quartier, ou encore une logistique fluide entre plusieurs régions d’un pays immense.
Le second titre, Best MICE Operator – Brazil, souligne la capacité de l’équipe à concevoir des voyages de groupes, incentives et séminaires dans un niveau d’exigence comparable à celui du voyage individuel de luxe. Car pour Brazil Sensations, un groupe de cent participants mérite la même attention qu’un couple en voyage de noces.
Le premier titre place Brazil Sensations parmi les références du réceptif haut de gamme sur l’ensemble du continent latino-américain. Il récompense une approche où chaque détail compte : le choix d’un hôtel de charme à Paraty ou d’un palace à Rio, l’accès à un chef pour un dîner privé, un guide passionné capable de raconter l’histoire d’un quartier, ou encore une logistique fluide entre plusieurs régions d’un pays immense.
Le second titre, Best MICE Operator – Brazil, souligne la capacité de l’équipe à concevoir des voyages de groupes, incentives et séminaires dans un niveau d’exigence comparable à celui du voyage individuel de luxe. Car pour Brazil Sensations, un groupe de cent participants mérite la même attention qu’un couple en voyage de noces.
2. World MICE Awards : la confirmation d’un savoir-faire événementiel
Aux World MICE Awards 2026, Brazil Sensations a été élue Best MICE Organiser. Cette nouvelle récompense s’inscrit dans la continuité du titre de Latin America’s Best MICE Organiser obtenu en 2024, et confirme la place de l’agence parmi les organisateurs d’événements de référence au Brésil.
Conventions d’entreprise, voyages de stimulation, lancements de produits, congrès ou soirées de gala : le Brésil offre un terrain de jeu exceptionnel pour les événements professionnels. Encore faut-il savoir orchestrer les transferts, les lieux, les prestataires, la sécurité et les imprévus, tout en donnant une véritable identité au programme. C’est ce travail d’orfèvre, souvent invisible pour les participants, que les World MICE Awards ont souhaité mettre en lumière.
Un dîner privé dans une demeure historique de Santa Teresa, une régate dans la baie de Guanabara, une soirée au cœur de la forêt atlantique ou une activité solidaire auprès d’une communauté locale : chaque programme est pensé pour créer de l’émotion et renforcer la cohésion des équipes.
Conventions d’entreprise, voyages de stimulation, lancements de produits, congrès ou soirées de gala : le Brésil offre un terrain de jeu exceptionnel pour les événements professionnels. Encore faut-il savoir orchestrer les transferts, les lieux, les prestataires, la sécurité et les imprévus, tout en donnant une véritable identité au programme. C’est ce travail d’orfèvre, souvent invisible pour les participants, que les World MICE Awards ont souhaité mettre en lumière.
Un dîner privé dans une demeure historique de Santa Teresa, une régate dans la baie de Guanabara, une soirée au cœur de la forêt atlantique ou une activité solidaire auprès d’une communauté locale : chaque programme est pensé pour créer de l’émotion et renforcer la cohésion des équipes.
3. Une opération incentive inédite : 11 catamarans sur la Costa Verde
Parmi les projets qui illustrent le mieux ce savoir-faire, Brazil Sensations a récemment réalisé une opération incentive sans précédent : une flottille de 11 catamarans naviguant pendant trois jours et deux nuits en pleine mer sur la Costa Verde, entre Angra dos Reis, Ilha Grande et Paraty, pour un groupe de plus de 45 participants.
Pendant ces trois jours, les invités ont vécu au rythme de la mer. Ils ont passé deux nuits à bord, au mouillage dans les baies préservées de la baie d’Ilha Grande, loin de toute agitation. Sur chaque bateau, un chef préparait les repas à partir de produits frais et locaux, transformant chaque déjeuner et chaque dîner en un moment de partage. La navigation était ponctuée d’escales dans des restaurants installés au bord de l’eau, nichés entre forêt atlantique, îles et plages accessibles uniquement par la mer, d’Angra dos Reis aux eaux turquoise d’Ilha Grande, jusqu’au centre historique de Paraty.
Coordonner simultanément 11 catamarans, leurs équipages, les chefs, l’approvisionnement, la sécurité en mer et les escales a représenté un véritable défi logistique. C’est précisément ce type de projet, à la fois ambitieux et sur mesure, qui fait la différence dans un programme d’incentive : une expérience que les participants n’auraient jamais pu vivre par eux-mêmes et dont ils se souviendront longtemps.
L’opération a suscité un très fort enthousiasme de la part des participants et de nombreux éloges du client, qui a salué l’originalité du concept, la fluidité de l’organisation et la qualité de l’accompagnement tout au long du voyage. Une belle démonstration de ce que la Costa Verde peut offrir à une clientèle corporate à la recherche d’une expérience réellement exclusive.
Pendant ces trois jours, les invités ont vécu au rythme de la mer. Ils ont passé deux nuits à bord, au mouillage dans les baies préservées de la baie d’Ilha Grande, loin de toute agitation. Sur chaque bateau, un chef préparait les repas à partir de produits frais et locaux, transformant chaque déjeuner et chaque dîner en un moment de partage. La navigation était ponctuée d’escales dans des restaurants installés au bord de l’eau, nichés entre forêt atlantique, îles et plages accessibles uniquement par la mer, d’Angra dos Reis aux eaux turquoise d’Ilha Grande, jusqu’au centre historique de Paraty.
Coordonner simultanément 11 catamarans, leurs équipages, les chefs, l’approvisionnement, la sécurité en mer et les escales a représenté un véritable défi logistique. C’est précisément ce type de projet, à la fois ambitieux et sur mesure, qui fait la différence dans un programme d’incentive : une expérience que les participants n’auraient jamais pu vivre par eux-mêmes et dont ils se souviendront longtemps.
L’opération a suscité un très fort enthousiasme de la part des participants et de nombreux éloges du client, qui a salué l’originalité du concept, la fluidité de l’organisation et la qualité de l’accompagnement tout au long du voyage. Une belle démonstration de ce que la Costa Verde peut offrir à une clientèle corporate à la recherche d’une expérience réellement exclusive.
4. World Travel Awards : Brazil’s Leading Destination Management Company
Souvent surnommés les « Oscars du tourisme », les World Travel Awards figurent parmi les distinctions les plus reconnues du secteur. En 2026, Brazil Sensations y a obtenu le titre de Brazil’s Leading Destination Management Company, autrement dit meilleur réceptif du Brésil.
Cette récompense a une saveur particulière pour une entreprise créée en 2014 à Rio de Janeiro. En un peu plus de dix ans, Brazil Sensations s’est imposée comme un partenaire de confiance pour les professionnels du voyage, en Europe et au-delà, grâce à une connaissance fine du terrain, du nord au sud du pays : Rio, São Paulo, Paraty, Salvador, Chapada Diamantina, Lençóis Maranhenses, Iguaçu, le Pantanal ou encore l’Amazonie.
Cette récompense a une saveur particulière pour une entreprise créée en 2014 à Rio de Janeiro. En un peu plus de dix ans, Brazil Sensations s’est imposée comme un partenaire de confiance pour les professionnels du voyage, en Europe et au-delà, grâce à une connaissance fine du terrain, du nord au sud du pays : Rio, São Paulo, Paraty, Salvador, Chapada Diamantina, Lençóis Maranhenses, Iguaçu, le Pantanal ou encore l’Amazonie.
5. Ce qui fait la différence
Derrière ces récompenses, il y a avant tout une équipe multiculturelle et passionnée, francophone, qui accompagne les agences partenaires à chaque étape : conception de l’itinéraire, cotation, réservation, suivi des voyageurs sur place et assistance 24 h/24.
Brazil Sensations a fait le choix de rester une structure à taille humaine, pour garder la réactivité et la souplesse nécessaires au sur-mesure. Chaque dossier est suivi par un interlocuteur dédié, qui connaît personnellement les hôtels, les guides et les prestataires proposés. Cette proximité permet de recommander la bonne adresse au bon voyageur, et de réagir rapidement lorsqu’un imprévu survient.
Brazil Sensations a fait le choix de rester une structure à taille humaine, pour garder la réactivité et la souplesse nécessaires au sur-mesure. Chaque dossier est suivi par un interlocuteur dédié, qui connaît personnellement les hôtels, les guides et les prestataires proposés. Cette proximité permet de recommander la bonne adresse au bon voyageur, et de réagir rapidement lorsqu’un imprévu survient.
6. Un engagement durable reconnu
Ces prix interviennent quelques mois après une autre étape importante : en juin 2026, Brazil Sensations a obtenu la certification B Corp, qui distingue les entreprises répondant à des exigences élevées en matière d’impact social et environnemental, de transparence et de gouvernance.
Membre actif du réseau brésilien du Pacte mondial des Nations unies, l’agence a également été le premier réceptif brésilien à s’engager à compenser ses émissions de carbone, en soutenant des projets certifiés au Brésil. Elle privilégie les prestataires locaux, les artisans et les communautés, et intègre ces principes dans la conception de ses voyages et de ses événements. Pour Brazil Sensations, luxe et responsabilité ne s’opposent pas : ils se renforcent.
Membre actif du réseau brésilien du Pacte mondial des Nations unies, l’agence a également été le premier réceptif brésilien à s’engager à compenser ses émissions de carbone, en soutenant des projets certifiés au Brésil. Elle privilégie les prestataires locaux, les artisans et les communautés, et intègre ces principes dans la conception de ses voyages et de ses événements. Pour Brazil Sensations, luxe et responsabilité ne s’opposent pas : ils se renforcent.
Le mot de Chloé Hathaway, fondatrice et directrice générale
« Recevoir ces quatre distinctions la même année est une immense fierté pour toute l’équipe. Elles récompensent le travail quotidien de nos collaborateurs, mais aussi la confiance de nos partenaires agences et tour-opérateurs, sans qui rien ne serait possible. Notre ambition reste la même : faire découvrir un Brésil authentique, exigeant et responsable, avec le niveau de service que méritent les voyageurs. »
Les expertises de Brazil Sensations
• Voyages individuels sur mesure et haut de gamme dans tout le Brésil.
• Voyages de noces, séjours famille et circuits en petits groupes.
• Incentives, séminaires, conventions et lancements de produits.
• Expériences incentive en mer : croisières privées en catamaran sur la Costa Verde, avec chef à bord.
• Organisation de congrès, salons et événements d’entreprise.
• Expériences exclusives : dîners privés, accès privilégiés, guides spécialistes.
• Programmes responsables, en lien avec les communautés locales et des prestataires engagés.
• Équipe francophone et interlocuteur dédié pour chaque agence partenaire.
Avec ces quatre récompenses, Brazil Sensations aborde la saison 2027 avec une ambition renouvelée : accompagner toujours mieux les professionnels du voyage qui souhaitent proposer à leurs clients un Brésil d’exception.
• Voyages de noces, séjours famille et circuits en petits groupes.
• Incentives, séminaires, conventions et lancements de produits.
• Expériences incentive en mer : croisières privées en catamaran sur la Costa Verde, avec chef à bord.
• Organisation de congrès, salons et événements d’entreprise.
• Expériences exclusives : dîners privés, accès privilégiés, guides spécialistes.
• Programmes responsables, en lien avec les communautés locales et des prestataires engagés.
• Équipe francophone et interlocuteur dédié pour chaque agence partenaire.
Avec ces quatre récompenses, Brazil Sensations aborde la saison 2027 avec une ambition renouvelée : accompagner toujours mieux les professionnels du voyage qui souhaitent proposer à leurs clients un Brésil d’exception.
Chloé Hathaway
General manager
55 21 32 64 19 02 / 55 21 9 84 94 20 30
chloe.hathaway@brazilsensations.com
https://brazilsensations.com
>> Brazil Sensations dans l'Annuaire DESTIMAG
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