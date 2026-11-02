Brazil Sensations, quatre distinctions internationales et une opération incentive inédite en 2026

Parmi les projets qui illustrent le mieux ce savoir-faire, Brazil Sensations a récemment réalisé une opération incentive sans précédent : une flottille de 11 catamarans naviguant pendant trois jours et deux nuits en pleine mer sur la Costa Verde, entre Angra dos Reis, Ilha Grande et Paraty, pour un groupe de plus de 45 participants.



Pendant ces trois jours, les invités ont vécu au rythme de la mer. Ils ont passé deux nuits à bord, au mouillage dans les baies préservées de la baie d’Ilha Grande, loin de toute agitation. Sur chaque bateau, un chef préparait les repas à partir de produits frais et locaux, transformant chaque déjeuner et chaque dîner en un moment de partage. La navigation était ponctuée d’escales dans des restaurants installés au bord de l’eau, nichés entre forêt atlantique, îles et plages accessibles uniquement par la mer, d’Angra dos Reis aux eaux turquoise d’Ilha Grande, jusqu’au centre historique de Paraty.



Coordonner simultanément 11 catamarans, leurs équipages, les chefs, l’approvisionnement, la sécurité en mer et les escales a représenté un véritable défi logistique. C’est précisément ce type de projet, à la fois ambitieux et sur mesure, qui fait la différence dans un programme d’incentive : une expérience que les participants n’auraient jamais pu vivre par eux-mêmes et dont ils se souviendront longtemps.



L’opération a suscité un très fort enthousiasme de la part des participants et de nombreux éloges du client, qui a salué l’originalité du concept, la fluidité de l’organisation et la qualité de l’accompagnement tout au long du voyage. Une belle démonstration de ce que la Costa Verde peut offrir à une clientèle corporate à la recherche d’une expérience réellement exclusive.