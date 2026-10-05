São Paulo, l’autre visage du Brésil qu’on ne soupçonne pas

São Paulo dispose d’une offre hôtelière particulièrement riche, allant des grandes adresses brésiliennes historiques aux nouveaux hôtels de luxe qui associent architecture, art, design et gastronomie.



Notre coup de cœur : le Fasano São Paulo. Plus qu’un hôtel, le Fasano est une véritable marque brésilienne de l’hospitalité haut de gamme. L’histoire de la famille Fasano au Brésil remonte à 1902, lorsque Vittorio Fasano, originaire de Milan, ouvrit la Brasserie Paulista à São Paulo. Plus d’un siècle plus tard, cette tradition familiale demeure au cœur de l’identité du groupe.



Installé dans les Jardins, l’un des quartiers les plus élégants de São Paulo, le Fasano São Paulo associe une architecture contemporaine à des références classiques et à l’héritage italien de la maison. Conçu par les architectes Isay Weinfeld et Márcio Kogan, l’hôtel compte 60 chambres et suites, dans une atmosphère sobre où le bois, le cuir, la pierre naturelle, les tapis persans et les pièces en verre de Murano font écho à l’histoire de la famille. Le Restaurant Fasano, le Baretto et le Spa complètent l’expérience.



Autre adresse emblématique, l’Hotel Unique est reconnaissable entre toutes grâce à son architecture en forme d’arche inversée, imaginée par l’architecte brésilien d’origine japonaise Ruy Ohtake. Inauguré en 2002, l’hôtel est devenu un véritable repère architectural de São Paulo. Situé dans le quartier de Jardins, à proximité du parc Ibirapuera, il propose une expérience où architecture, design, gastronomie et art contemporain se rencontrent. Son rooftop Skye, avec sa piscine emblématique, offre une vue panoramique sur la ville.



Le Rosewood São Paulo apporte quant à lui une approche différente du luxe, profondément liée à l’histoire et au patrimoine de la ville. Situé à proximité de l’Avenida Paulista, au cœur de la Cidade Matarazzo, le complexe associe des bâtiments historiques du début du XXe siècle, dont l’ancienne Maternité Matarazzo, à une nouvelle tour végétalisée imaginée par l’architecte Jean Nouvel.



Le projet transforme ainsi un ensemble patrimonial en une destination contemporaine réunissant hôtel, restaurants, culture, art et bien-être. Le Rosewood São Paulo s’inscrit également dans une approche très liée à l’art et à la culture brésilienne, avec une importante collection artistique et un environnement végétalisé qui crée une véritable oasis urbaine au cœur de la métropole.



Pour une approche plus contemporaine au cœur du quartier d’Itaim Bibi, le Fasano São Paulo Itaim complète cette offre avec une atmosphère plus urbaine, à proximité des principaux pôles d’affaires, de loisirs et de divertissement.



Ces différentes adresses permettent d’adapter le séjour au profil du voyageur : élégance classique et héritage brésilien au Fasano, architecture et design au Unique, ou expérience culturelle et contemporaine au Rosewood.