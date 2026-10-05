São Paulo, l’autre visage du Brésil qu’on ne soupçonne pas

1. Découvrir São Paulo à travers ses quartiers
L’une des meilleures façons de comprendre São Paulo est d’explorer ses quartiers et leurs différentes identités.
Les Jardins séduisent par leurs boutiques, galeries, restaurants et adresses haut de gamme. Pinheiros et Vila Madalena offrent une atmosphère plus créative, entre design, cafés indépendants, galeries et street art. À Liberdade, l’influence japonaise est omniprésente : lanternes, commerces, marchés et restaurants témoignent de l’histoire de l’immigration japonaise à São Paulo et de la manière dont cette culture s’est intégrée à l’identité paulistana.
Le quartier de Bixiga, historiquement marqué par l’immigration italienne, constitue une autre étape intéressante. Ses cantines, pizzerias et restaurants perpétuent une tradition culinaire qui s’est progressivement mêlée aux habitudes et aux produits brésiliens.
Une visite privée accompagnée d’un guide local permet de relier ces différents univers et de comprendre comment les différentes vagues d’immigration ont contribué à façonner l’identité de São Paulo.
2. Art, architecture, design et street art
São Paulo possède une scène artistique foisonnante, où musées, architecture, design et art urbain se rencontrent.
Le MASP, conçu par Lina Bo Bardi, est l’un des grands symboles architecturaux de la ville. Mais l’expérience artistique ne s’arrête pas aux musées. Le graffiti et le street art occupent une place essentielle dans l’identité visuelle de São Paulo, notamment à Vila Madalena, où les murs et façades deviennent de véritables supports d’expression.
Une promenade accompagnée permet de découvrir les œuvres tout en comprenant leur contexte et leur place dans la culture paulistana. Le parcours peut également intégrer des galeries privées, des studios de designers ou une découverte de l’architecture moderniste.
Le MASP, conçu par Lina Bo Bardi, est l’un des grands symboles architecturaux de la ville. Mais l’expérience artistique ne s’arrête pas aux musées. Le graffiti et le street art occupent une place essentielle dans l’identité visuelle de São Paulo, notamment à Vila Madalena, où les murs et façades deviennent de véritables supports d’expression.
Une promenade accompagnée permet de découvrir les œuvres tout en comprenant leur contexte et leur place dans la culture paulistana. Le parcours peut également intégrer des galeries privées, des studios de designers ou une découverte de l’architecture moderniste.
3. Une scène gastronomique qui raconte le Brésil
À São Paulo, la gastronomie raconte l’histoire d’une ville façonnée par les migrations. Véritable mosaïque culturelle, la métropole rassemble les influences de communautés italiennes, japonaises, libanaises, portugaises, arabes et de nombreuses autres origines, qui ont contribué à construire l’identité paulistana. Cette diversité se retrouve aussi bien dans les restaurants traditionnels que dans la haute gastronomie contemporaine.
Le quartier de Liberdade constitue l’un des exemples les plus emblématiques de cette richesse culturelle. Marqué par une forte influence japonaise depuis l’arrivée des premiers immigrants au début du XXe siècle, le quartier est aujourd’hui connu pour ses lanternes, ses commerces, ses marchés et ses restaurants japonais. On y découvre notamment les grands classiques de la cuisine japonaise, mais aussi la manière dont cette culture s’est adaptée à la vie brésilienne.
L’influence italienne est tout aussi présente dans la ville. Dans des quartiers historiques comme Bixiga, les traditions culinaires italiennes ont profondément marqué la culture paulistana. Pizzerias, cantines, pâtes fraîches et recettes transmises de génération en génération font partie du paysage gastronomique de São Paulo.
La présence de la communauté syro-libanaise constitue une autre facette de cette histoire migratoire. São Paulo abrite une importante communauté d’origine libanaise et syrienne, dont l’héritage se retrouve dans les restaurants, les pâtisseries et les épiceries spécialisées. Une expérience gastronomique peut ainsi être l’occasion de découvrir des spécialités comme le houmous, le taboulé, le kibe, les esfihas ou les desserts à base de pistache et de pâte filo, tout en abordant l’histoire de cette immigration.
Le Mercado Municipal de São Paulo, connu sous le nom de Mercadão, constitue une autre porte d’entrée privilégiée sur la culture gastronomique de la ville. Ses étals réunissent fruits tropicaux, épices, produits régionaux, fromages, charcuteries et spécialités venues des différentes régions du Brésil. Accompagnée d’un guide local, la visite permet de comprendre les produits et les habitudes alimentaires qui font partie de l’identité paulistana.
Le quartier de Liberdade constitue l’un des exemples les plus emblématiques de cette richesse culturelle. Marqué par une forte influence japonaise depuis l’arrivée des premiers immigrants au début du XXe siècle, le quartier est aujourd’hui connu pour ses lanternes, ses commerces, ses marchés et ses restaurants japonais. On y découvre notamment les grands classiques de la cuisine japonaise, mais aussi la manière dont cette culture s’est adaptée à la vie brésilienne.
L’influence italienne est tout aussi présente dans la ville. Dans des quartiers historiques comme Bixiga, les traditions culinaires italiennes ont profondément marqué la culture paulistana. Pizzerias, cantines, pâtes fraîches et recettes transmises de génération en génération font partie du paysage gastronomique de São Paulo.
La présence de la communauté syro-libanaise constitue une autre facette de cette histoire migratoire. São Paulo abrite une importante communauté d’origine libanaise et syrienne, dont l’héritage se retrouve dans les restaurants, les pâtisseries et les épiceries spécialisées. Une expérience gastronomique peut ainsi être l’occasion de découvrir des spécialités comme le houmous, le taboulé, le kibe, les esfihas ou les desserts à base de pistache et de pâte filo, tout en abordant l’histoire de cette immigration.
Le Mercado Municipal de São Paulo, connu sous le nom de Mercadão, constitue une autre porte d’entrée privilégiée sur la culture gastronomique de la ville. Ses étals réunissent fruits tropicaux, épices, produits régionaux, fromages, charcuteries et spécialités venues des différentes régions du Brésil. Accompagnée d’un guide local, la visite permet de comprendre les produits et les habitudes alimentaires qui font partie de l’identité paulistana.
Cette diversité culturelle nourrit également une scène de haute gastronomie reconnue internationalement. Au D.O.M., le chef brésilien Alex Atala explore la biodiversité du pays à travers une cuisine d’auteur qui met notamment en valeur des ingrédients amazoniens et brésiliens comme le jambu, le tucupi, le bacuri ou l’açaí. Son travail a contribué à faire connaître les produits et les traditions culinaires brésiliennes sur la scène gastronomique internationale.
Au Banzeiro, le chef brésilien Felipe Schaedler propose quant à lui une immersion dans la cuisine amazonienne. Ses plats mettent en avant les poissons, les fruits, les épices et les ingrédients de la région, avec une approche contemporaine qui permet de découvrir l’Amazonie autrement.
À São Paulo, il est donc possible de voyager à travers le Brésil et le monde sans quitter la ville : cuisine italienne, japonaise, syro-libanaise, française, brésilienne ou amazonienne se côtoient et se réinventent dans une même métropole. C’est précisément cette diversité qui fait de la gastronomie paulistana une véritable expérience culturelle.
Au Banzeiro, le chef brésilien Felipe Schaedler propose quant à lui une immersion dans la cuisine amazonienne. Ses plats mettent en avant les poissons, les fruits, les épices et les ingrédients de la région, avec une approche contemporaine qui permet de découvrir l’Amazonie autrement.
À São Paulo, il est donc possible de voyager à travers le Brésil et le monde sans quitter la ville : cuisine italienne, japonaise, syro-libanaise, française, brésilienne ou amazonienne se côtoient et se réinventent dans une même métropole. C’est précisément cette diversité qui fait de la gastronomie paulistana une véritable expérience culturelle.
© Rubens Kato-Banzeiro
4. Une offre hôtelière adaptée au luxe
São Paulo dispose d’une offre hôtelière particulièrement riche, allant des grandes adresses brésiliennes historiques aux nouveaux hôtels de luxe qui associent architecture, art, design et gastronomie.
Notre coup de cœur : le Fasano São Paulo. Plus qu’un hôtel, le Fasano est une véritable marque brésilienne de l’hospitalité haut de gamme. L’histoire de la famille Fasano au Brésil remonte à 1902, lorsque Vittorio Fasano, originaire de Milan, ouvrit la Brasserie Paulista à São Paulo. Plus d’un siècle plus tard, cette tradition familiale demeure au cœur de l’identité du groupe.
Installé dans les Jardins, l’un des quartiers les plus élégants de São Paulo, le Fasano São Paulo associe une architecture contemporaine à des références classiques et à l’héritage italien de la maison. Conçu par les architectes Isay Weinfeld et Márcio Kogan, l’hôtel compte 60 chambres et suites, dans une atmosphère sobre où le bois, le cuir, la pierre naturelle, les tapis persans et les pièces en verre de Murano font écho à l’histoire de la famille. Le Restaurant Fasano, le Baretto et le Spa complètent l’expérience.
Autre adresse emblématique, l’Hotel Unique est reconnaissable entre toutes grâce à son architecture en forme d’arche inversée, imaginée par l’architecte brésilien d’origine japonaise Ruy Ohtake. Inauguré en 2002, l’hôtel est devenu un véritable repère architectural de São Paulo. Situé dans le quartier de Jardins, à proximité du parc Ibirapuera, il propose une expérience où architecture, design, gastronomie et art contemporain se rencontrent. Son rooftop Skye, avec sa piscine emblématique, offre une vue panoramique sur la ville.
Le Rosewood São Paulo apporte quant à lui une approche différente du luxe, profondément liée à l’histoire et au patrimoine de la ville. Situé à proximité de l’Avenida Paulista, au cœur de la Cidade Matarazzo, le complexe associe des bâtiments historiques du début du XXe siècle, dont l’ancienne Maternité Matarazzo, à une nouvelle tour végétalisée imaginée par l’architecte Jean Nouvel.
Le projet transforme ainsi un ensemble patrimonial en une destination contemporaine réunissant hôtel, restaurants, culture, art et bien-être. Le Rosewood São Paulo s’inscrit également dans une approche très liée à l’art et à la culture brésilienne, avec une importante collection artistique et un environnement végétalisé qui crée une véritable oasis urbaine au cœur de la métropole.
Pour une approche plus contemporaine au cœur du quartier d’Itaim Bibi, le Fasano São Paulo Itaim complète cette offre avec une atmosphère plus urbaine, à proximité des principaux pôles d’affaires, de loisirs et de divertissement.
Ces différentes adresses permettent d’adapter le séjour au profil du voyageur : élégance classique et héritage brésilien au Fasano, architecture et design au Unique, ou expérience culturelle et contemporaine au Rosewood.
Notre coup de cœur : le Fasano São Paulo. Plus qu’un hôtel, le Fasano est une véritable marque brésilienne de l’hospitalité haut de gamme. L’histoire de la famille Fasano au Brésil remonte à 1902, lorsque Vittorio Fasano, originaire de Milan, ouvrit la Brasserie Paulista à São Paulo. Plus d’un siècle plus tard, cette tradition familiale demeure au cœur de l’identité du groupe.
Installé dans les Jardins, l’un des quartiers les plus élégants de São Paulo, le Fasano São Paulo associe une architecture contemporaine à des références classiques et à l’héritage italien de la maison. Conçu par les architectes Isay Weinfeld et Márcio Kogan, l’hôtel compte 60 chambres et suites, dans une atmosphère sobre où le bois, le cuir, la pierre naturelle, les tapis persans et les pièces en verre de Murano font écho à l’histoire de la famille. Le Restaurant Fasano, le Baretto et le Spa complètent l’expérience.
Autre adresse emblématique, l’Hotel Unique est reconnaissable entre toutes grâce à son architecture en forme d’arche inversée, imaginée par l’architecte brésilien d’origine japonaise Ruy Ohtake. Inauguré en 2002, l’hôtel est devenu un véritable repère architectural de São Paulo. Situé dans le quartier de Jardins, à proximité du parc Ibirapuera, il propose une expérience où architecture, design, gastronomie et art contemporain se rencontrent. Son rooftop Skye, avec sa piscine emblématique, offre une vue panoramique sur la ville.
Le Rosewood São Paulo apporte quant à lui une approche différente du luxe, profondément liée à l’histoire et au patrimoine de la ville. Situé à proximité de l’Avenida Paulista, au cœur de la Cidade Matarazzo, le complexe associe des bâtiments historiques du début du XXe siècle, dont l’ancienne Maternité Matarazzo, à une nouvelle tour végétalisée imaginée par l’architecte Jean Nouvel.
Le projet transforme ainsi un ensemble patrimonial en une destination contemporaine réunissant hôtel, restaurants, culture, art et bien-être. Le Rosewood São Paulo s’inscrit également dans une approche très liée à l’art et à la culture brésilienne, avec une importante collection artistique et un environnement végétalisé qui crée une véritable oasis urbaine au cœur de la métropole.
Pour une approche plus contemporaine au cœur du quartier d’Itaim Bibi, le Fasano São Paulo Itaim complète cette offre avec une atmosphère plus urbaine, à proximité des principaux pôles d’affaires, de loisirs et de divertissement.
Ces différentes adresses permettent d’adapter le séjour au profil du voyageur : élégance classique et héritage brésilien au Fasano, architecture et design au Unique, ou expérience culturelle et contemporaine au Rosewood.
5. Une ville habituée aux grands événements
São Paulo possède également une véritable culture des grands événements internationaux. Parmi les rendez-vous les plus emblématiques figure le Grand Prix de São Paulo de Formule 1, organisé sur le mythique circuit d’Interlagos.
Pendant le week-end du Grand Prix, la ville se transforme en véritable destination internationale pour les passionnés de sport automobile, les équipes, les médias et une clientèle venue du monde entier. Pour une clientèle premium ou corporate, l’événement peut être associé à des expériences d’hospitalité, des restaurants gastronomiques, des rencontres privées ou des programmes sur mesure, selon les possibilités d’accès et les disponibilités.
Au-delà de la Formule 1, São Paulo accueille tout au long de l’année de nombreux événements sportifs, culturels, professionnels et internationaux. Cette capacité à recevoir de grands rendez-vous, combinée à son importante offre hôtelière et gastronomique, renforce naturellement son potentiel pour les voyages MICE et les séjours premium.
Pendant le week-end du Grand Prix, la ville se transforme en véritable destination internationale pour les passionnés de sport automobile, les équipes, les médias et une clientèle venue du monde entier. Pour une clientèle premium ou corporate, l’événement peut être associé à des expériences d’hospitalité, des restaurants gastronomiques, des rencontres privées ou des programmes sur mesure, selon les possibilités d’accès et les disponibilités.
Au-delà de la Formule 1, São Paulo accueille tout au long de l’année de nombreux événements sportifs, culturels, professionnels et internationaux. Cette capacité à recevoir de grands rendez-vous, combinée à son importante offre hôtelière et gastronomique, renforce naturellement son potentiel pour les voyages MICE et les séjours premium.
6. Une destination MICE naturellement connectée
Grâce à sa connectivité aérienne nationale et internationale, São Paulo constitue un hub majeur pour les déplacements professionnels et les événements.
La ville offre une importante capacité hôtelière ainsi qu’une grande diversité de lieux adaptés aux réunions, congrès et événements corporate. Elle accueille également les sièges de nombreuses grandes entreprises internationales.
Cette infrastructure peut être associée à des expériences culturelles et gastronomiques afin de donner une identité au programme : dîner privé, découverte architecturale, street art, expérience gastronomique, visite d’un quartier historique ou événement dans un lieu exclusif.
La ville offre une importante capacité hôtelière ainsi qu’une grande diversité de lieux adaptés aux réunions, congrès et événements corporate. Elle accueille également les sièges de nombreuses grandes entreprises internationales.
Cette infrastructure peut être associée à des expériences culturelles et gastronomiques afin de donner une identité au programme : dîner privé, découverte architecturale, street art, expérience gastronomique, visite d’un quartier historique ou événement dans un lieu exclusif.
Combiner São Paulo avec…
São Paulo fonctionne particulièrement bien avec Rio de Janeiro, pour associer deux visages complémentaires du Brésil, mais également avec Paraty, Iguaçu ou l’Amazonie, selon le profil du voyageur et la durée du séjour.
Pour une clientèle souhaitant prolonger l’expérience culturelle et gastronomique, São Paulo peut également constituer le point de départ d’un itinéraire plus large à travers différentes régions du Brésil.
Pour une clientèle souhaitant prolonger l’expérience culturelle et gastronomique, São Paulo peut également constituer le point de départ d’un itinéraire plus large à travers différentes régions du Brésil.
Les conseils de Brazil Sensations
• Parcours privé autour de l’architecture, de l’art et du street art avec un spécialiste local.
• Découverte des quartiers multiculturels de São Paulo, notamment Liberdade et Bixiga, à travers leur histoire et leur gastronomie.
• Expérience gastronomique autour des différentes influences culinaires de São Paulo, de la cuisine italienne et japonaise aux traditions syro-libanaises et aux saveurs amazoniennes.
• Visite privée du Mercado Municipal accompagnée d’un guide local.
• Dîner dans une adresse gastronomique mettant en valeur les produits et la biodiversité brésilienne.
• Séjour dans une adresse emblématique comme le Fasano São Paulo, notre coup de cœur, ou dans des hôtels de référence comme le Unique et le Rosewood São Paulo.
• Programme autour du Grand Prix de São Paulo de Formule 1, avec des expériences d’hospitalité selon les disponibilités.
• Programme sur mesure combinant São Paulo avec Rio, Paraty, Iguaçu ou l’Amazonie.
São Paulo n’est donc pas seulement une étape de transit. Pour les voyageurs qui souhaitent découvrir un Brésil plus urbain, culturel, créatif, multiculturel et gastronomique, la ville peut devenir un véritable temps fort du voyage.
• Découverte des quartiers multiculturels de São Paulo, notamment Liberdade et Bixiga, à travers leur histoire et leur gastronomie.
• Expérience gastronomique autour des différentes influences culinaires de São Paulo, de la cuisine italienne et japonaise aux traditions syro-libanaises et aux saveurs amazoniennes.
• Visite privée du Mercado Municipal accompagnée d’un guide local.
• Dîner dans une adresse gastronomique mettant en valeur les produits et la biodiversité brésilienne.
• Séjour dans une adresse emblématique comme le Fasano São Paulo, notre coup de cœur, ou dans des hôtels de référence comme le Unique et le Rosewood São Paulo.
• Programme autour du Grand Prix de São Paulo de Formule 1, avec des expériences d’hospitalité selon les disponibilités.
• Programme sur mesure combinant São Paulo avec Rio, Paraty, Iguaçu ou l’Amazonie.
São Paulo n’est donc pas seulement une étape de transit. Pour les voyageurs qui souhaitent découvrir un Brésil plus urbain, culturel, créatif, multiculturel et gastronomique, la ville peut devenir un véritable temps fort du voyage.
Chloé Hathaway
General manager
55 21 32 64 19 02 / 55 21 9 84 94 20 30
chloe.hathaway@brazilsensations.com
https://brazilsensations.com
>> Brazil Sensations dans l'Annuaire DESTIMAG
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