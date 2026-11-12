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ChatGPT va-t-il bientôt vendre des voyages ?

OpenAI vient de mettre la main sur Odessia


ChatGPT avait déjà identifié le voyage comme un axe de développement privilégié. Sa maison mère vient de passer la seconde. En effet, OpenAI a annoncé l'acquisition d'Odessia. Accréditée auprès de l'IATA en tant qu'agent de voyages, la start-up a aussi accès à des tarifs préférentiels dans l'hôtellerie et se présente comme "le meilleur agent de voyage IA du marché". Est-ce un tournant pour l'industrie touristique ?


Rédigé par le Jeudi 12 Novembre 2026 à 11:08

OpenAI vient de mettre la main sur Odessia, une start-up spécialisée sur le voyage - Depositphotos
OpenAI vient de mettre la main sur Odessia, une start-up spécialisée sur le voyage - Depositphotos
Marriott Mauritius
Il y a un an, en juillet 2025, OpenAI faisait craindre aux agents de voyages que ChatGPT ne devienne un véritable concurrent.

Finalement, la bascule n'a pas eu lieu, mais l'IA est devenue un outil de conception de voyages.

En l'espace de quelques années seulement, "plus d'un tiers des voyageurs" utiliserait désormais les agents IA "d'une manière ou d'une autre, pour leurs déplacements", selon Mike Coletta, directeur principal de la recherche et de l'innovation chez Phocuswright.

Et malgré cette adoption rapide, OpenAI n'entend pas s'arrêter là, à en croire sa dernière acquisition.

En effet, la start-up Odessia annonce son rachat par le géant américain dirigé par Sam Altman.

Odessia : "le meilleur agent de voyage IA du marché"

C'est Francis Davidson, son PDG, qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux.

"Je suis ravi d’annoncer qu’Odessia a été rachetée par OpenAI, et que je rejoindrai l’équipe (d'OpenAI, ndlr) pour me concentrer sur l’avenir du voyage.

J’ai fondé Odessia il y a moins d’un an dans le but de proposer le meilleur agent de voyage IA du marché, et je crois que nous y sommes parvenus", a-t-il commenté.

Il est compliqué d'en savoir plus sur Odessia, puisque ses services ne sont plus accessibles depuis l'annonce.

Malgré tout, son fondateur affirme qu'elle a permis de planifier des voyages pour plus de 60 millions de dollars au cours de l'été dernier, grâce aux primo-adoptants. Le tout en moins d'un an d'existence.

A lire : Muse, Instinct, OpenClaw... : les agents IA personnels vont-ils devenir les nouveaux agents de voyage ?

En juin dernier, la jeune pousse avait levé 6 millions de dollars en phase d'amorçage.

Selon Skift, la plateforme n'a ouvert au grand public que le 14 octobre 2026.

Les premiers utilisateurs avaient donc déjà pu la tester et y planifier ces voyages, avant même que la solution ne devienne publique. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers, d'après son fondateur.

Elle prenait la forme d'une conciergerie basée sur l'IA, offrant la possibilité de planifier et de réserver des vols, des hôtels et des itinéraires au cours d'une seule conversation.

ChatGPT : se concentrer sur l'avenir du voyage !

Il faut bien voir qu'Odessia ne serait pas seulement un bot chargé de conseiller les voyageurs. Son rôle irait bien au-delà.

En effet, l'entreprise était accréditée auprès de l'IATA en tant qu'agent de voyages. Elle avait aussi accès à des tarifs hôteliers préférentiels ainsi qu'à d'autres avantages.

Elle avait évalué plusieurs centaines de milliers d'hôtels pour en sélectionner 40 000 à travers le monde, selon différents critères comme le bruit dans les environs ou la qualité des équipements de la salle de sport.

Toujours selon Skift, tout cela a été rendu possible grâce à Nuitée, une entreprise technologique spécialisée dans les infrastructures de réservation hôtelière fondées sur l'intelligence artificielle.

C'est cette dernière qui donnait accès à "la recherche d’hôtels, aux tarifs en temps réel, les réservations et le service client", finalement Nuitée fournissait "l’infrastructure technologique sous-jacente nécessaire à la commercialisation de voyages," sur Odessia, d'après Mohamed Benmansour, cofondateur et PDG de Nuitée.

Nul ne sait ce qu'OpenAI pourra réellement intégrer grâce à ce rachat. Par contre, la firme pourrait très bien, à l'avenir, être en mesure de commercialiser des chambres d'hôtel et des billets d'avion.

Pour l'heure, la seule certitude est que Francis Davidson va intégrer la maison mère de ChatGPT afin de se "concentrer sur l’avenir du voyage".

Francis Davidson : le fondateur du concurrent déchu d'Airbnb

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De son côté, l'entreprise de Sam Altman s'est félicitée d'accueillir le créateur d'Odessia.

Elle a salué l'arrivée d'un entrepreneur dont les entreprises ont contribué à "faciliter les voyages", avant d'ajouter "nous sommes enthousiasmés qu'il ait choisi de collaborer avec nous."

Malgré tout, le laboratoire OpenAI n'aurait pas prévu de lancer de nouveau produit ni projet spécifique au voyage, comme le rapporte le site TechCrunch.

A lire : Mindtrip : les folles ambitions du futur super-agent de voyages dopé à l'IA ?

Le média précise que le voyage n'en demeure pas moins l'un des sujets les plus fréquemment abordés par les 1,2 milliard d'utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT.

Et si nous n'en savons pas plus sur ce projet, Francis Davidson n'est pas un inconnu outre-Atlantique dans le secteur du tourisme.

En 2014, alors qu'il est encore étudiant, il fonde Sonder.

Au démarrage, il entre en concurrence frontale avec Airbnb en proposant de sous-louer des appartements. Puis il pivote pour se concentrer sur la location de courte durée d'appartements haut de gamme dans les grandes villes du monde entier.

La jeune pousse devient une licorne américaine et réalise jusqu'à 600 millions de dollars de chiffre d'affaires. L'entreprise ressort très affaiblie de la crise sanitaire. Malgré une entrée en Bourse qui la valorise à plus de 2 milliards de dollars, son activité se dégrade lentement, jusqu'à son arrêt définitif en novembre 2025.

Entre-temps, 9 000 chambres de Sonder avaient été intégrées au programme Marriott Bonvoy et Francis Davidson avait quitté ses fonctions de PDG et d'administrateur.

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Tags : chatgpt, openai
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