L'ATPE prépare un dossier à soumettre à la DGE afin d'obtenir une interprétation administrative du statut de travel planner - DepositPhotos.com, JoPanuwatD
TourMaG - Comment est née l'Association des Travel Planners Engagés (ATPE) ?
Clément Le Tétour : Nous nous étions déjà fédérés entre travel planners pour élaborer, en 2024, une charte éthique, mais sans structuration légale.
L’association a été officiellement créée en juillet 2025. Elle est ouverte à tous les travel planners, contre une adhésion modique, car il s’agit vraiment d’un groupe de travail bénévole.
Nous comptons aujourd’hui une trentaine d’adhérents. Depuis sa création, nous avons mené différentes actions, principalement autour de la reconnaissance du métier de travel planner, dans le cas où celui-ci ne gère que la partie conseil.
TourMaG - C'est important pour vous d’insister sur cette activité de « conseil » ?
Clément Le Tétour : Oui, notamment pour les gens qui se lancent et ne comprennent pas bien les tenants et aboutissants du métier, ou encore les limites entre le travel planner qui ne fait que du conseil - pas de ventes et pas de fonds encaissés - et le travel planner qui va tisser des partenariats ou être intermédiaire pour une agence de voyages.
Pour dire les choses très honnêtement, certains acteurs du tourisme nous ont reproché notre modèle car pour eux, il ne doit pas exister.
TourMaG - Quels arguments vous opposent-ils exactement ?
Clément Le Tétour : En premier lieu, le manque de contrôle sur cette activité. En effet, pour l’heure, il y a un véritable flou juridique autour de la définition du métier de travel planner. D’ailleurs, l’un des objectifs de l’ATPE, c’est de contribuer à élaborer un cadre légal.
Nos détracteurs - je précise qu’il ne s’agit pas de tous les agents de voyages - estiment aussi que le modèle de pur conseil ne peut pas vraiment exister et que, si l’on veut être travel planner, il faut tendre vers un modèle d’apporteur d'affaires pour une agence ou s’immatriculer, car ils considèrent que l’élaboration d’un itinéraire ou la création d’un carnet de voyage s’apparentent déjà au métier d’agent de voyages.
Clément Le Tétour : Nous nous étions déjà fédérés entre travel planners pour élaborer, en 2024, une charte éthique, mais sans structuration légale.
L’association a été officiellement créée en juillet 2025. Elle est ouverte à tous les travel planners, contre une adhésion modique, car il s’agit vraiment d’un groupe de travail bénévole.
Nous comptons aujourd’hui une trentaine d’adhérents. Depuis sa création, nous avons mené différentes actions, principalement autour de la reconnaissance du métier de travel planner, dans le cas où celui-ci ne gère que la partie conseil.
TourMaG - C'est important pour vous d’insister sur cette activité de « conseil » ?
Clément Le Tétour : Oui, notamment pour les gens qui se lancent et ne comprennent pas bien les tenants et aboutissants du métier, ou encore les limites entre le travel planner qui ne fait que du conseil - pas de ventes et pas de fonds encaissés - et le travel planner qui va tisser des partenariats ou être intermédiaire pour une agence de voyages.
Pour dire les choses très honnêtement, certains acteurs du tourisme nous ont reproché notre modèle car pour eux, il ne doit pas exister.
TourMaG - Quels arguments vous opposent-ils exactement ?
Clément Le Tétour : En premier lieu, le manque de contrôle sur cette activité. En effet, pour l’heure, il y a un véritable flou juridique autour de la définition du métier de travel planner. D’ailleurs, l’un des objectifs de l’ATPE, c’est de contribuer à élaborer un cadre légal.
Nos détracteurs - je précise qu’il ne s’agit pas de tous les agents de voyages - estiment aussi que le modèle de pur conseil ne peut pas vraiment exister et que, si l’on veut être travel planner, il faut tendre vers un modèle d’apporteur d'affaires pour une agence ou s’immatriculer, car ils considèrent que l’élaboration d’un itinéraire ou la création d’un carnet de voyage s’apparentent déjà au métier d’agent de voyages.
"Tant qu'on se limite au conseil, il n'y a aucune raison de demander une immatriculation"
TourMaG - Quelles réponses leur apportez-vous pour votre défense ?
Clément Le Tétour : Depuis la création de l’association, nous avons obtenu deux réponses du gouvernement (réponses du 5 mai et du 9 juin 2026 aux questions écrites n°10480 et n°14184) qui précisent que l'activité des travel planners « ne relève pas systématiquement des dispositions du Code du tourisme » et que, tant qu'on se limite au conseil, il n'y a aucune raison de demander une garantie financière ou une immatriculation.
TourMaG - Si l’on résume, il ne faut donc pas faire l'amalgame entre les travel planners qui apportent seulement du conseil, ceux qui se rattachent à une agence de voyages, et ceux qui se permettent d’autres libertés moins légales ?
Clément Le Tétour : Ce n'est pas honnête de dire que tous les travel planners sont dans l'illégalité. Tout mélanger apporte de la confusion et crée une tension entre agences et travel planners qui ne devrait pas exister parce que nous ne nous adressons pas du tout au même type de clientèle.
Nos clients préparent généralement tout seuls leur voyage et passent très rarement par une agence. Ils recherchent juste des conseils sur une destination, sur les activités à faire, les meilleurs hébergements.
Encore une fois, ce n'est pas le même métier. Nos clients « travaillent », c'est-à-dire qu’on leur fait des propositions, mais ils font leurs choix et réservent. Ils sont pleinement acteurs de leur voyage.
Alors que, quand un client se rend dans une agence, il ne veut pas penser à tout ça. Il se dit, « je veux mon voyage clé en main », qu'il soit sur-mesure ou pas d'ailleurs. Ce n'est pas du tout la même façon d'appréhender le projet.
Nos clients savent qu'ils ne vont pas avoir un accompagnement H24, et qu'effectivement, notre conseil s'arrête au moment où nous livrons notre carnet de voyage et qu’ils ne sont pas censés, s’il leur arrive quoi que ce soit durant le séjour, nous contacter en mode SAV.
Clément Le Tétour : Depuis la création de l’association, nous avons obtenu deux réponses du gouvernement (réponses du 5 mai et du 9 juin 2026 aux questions écrites n°10480 et n°14184) qui précisent que l'activité des travel planners « ne relève pas systématiquement des dispositions du Code du tourisme » et que, tant qu'on se limite au conseil, il n'y a aucune raison de demander une garantie financière ou une immatriculation.
TourMaG - Si l’on résume, il ne faut donc pas faire l'amalgame entre les travel planners qui apportent seulement du conseil, ceux qui se rattachent à une agence de voyages, et ceux qui se permettent d’autres libertés moins légales ?
Clément Le Tétour : Ce n'est pas honnête de dire que tous les travel planners sont dans l'illégalité. Tout mélanger apporte de la confusion et crée une tension entre agences et travel planners qui ne devrait pas exister parce que nous ne nous adressons pas du tout au même type de clientèle.
Nos clients préparent généralement tout seuls leur voyage et passent très rarement par une agence. Ils recherchent juste des conseils sur une destination, sur les activités à faire, les meilleurs hébergements.
Encore une fois, ce n'est pas le même métier. Nos clients « travaillent », c'est-à-dire qu’on leur fait des propositions, mais ils font leurs choix et réservent. Ils sont pleinement acteurs de leur voyage.
Alors que, quand un client se rend dans une agence, il ne veut pas penser à tout ça. Il se dit, « je veux mon voyage clé en main », qu'il soit sur-mesure ou pas d'ailleurs. Ce n'est pas du tout la même façon d'appréhender le projet.
Nos clients savent qu'ils ne vont pas avoir un accompagnement H24, et qu'effectivement, notre conseil s'arrête au moment où nous livrons notre carnet de voyage et qu’ils ne sont pas censés, s’il leur arrive quoi que ce soit durant le séjour, nous contacter en mode SAV.
TourMaG - Savez-vous combien de travel planners exercent en France, sur le même modèle que les membres de l'ATPE ?
Clément Le Tétour : C'est une autre action que nous menons avec l'association : élaborer une cartographie du métier. Nous avons compté 89 répondants dans 42 départements à notre recensement 2026.
Laëtitia Véqueau : Néanmoins, nous ne parvenons pas à obtenir un compte hyper précis. Ce qui ressort de notre recensement, c’est qu’il y a quand même une grande partie des travel planners qui ne le sont pas à temps plein, qui jonglent avec plusieurs activités.
Il y a aussi ceux qui sont dans une réflexion de s'installer, ceux qui ne l'ont pas encore fait, ceux qui ne le sont plus vraiment.
Nous nous sommes rapprochés de formatrices de travel planners, ou encore de Chapka Assurances qui propose une RC Pro spécifique, pour croiser nos chiffres. Cela ne nous apporte pas un éclairage précis sur combien de travel planners sont en activité, mais cela nous donne quelques indices sur le fait qu'a priori, il y en a quand même une centaine, voire plus.
Clément Le Tétour : Je précise que sur notre compte Instagram, nous sommes suivis par une communauté de 400 travel planners.
TourMaG - Vous évoquiez votre envie de faire évoluer le cadre légal des travel planners. Quelles seront vos prochaines actions ?
Clément Le Tétour : Notre objectif est d'avoir une doctrine claire qui vienne soit d'un ministère, soit de la Direction générale des entreprises (DGE).
Pour cela, nous avons soumis l'exercice du métier à l'analyse d'un cabinet d'avocats spécialisé en droit du tourisme, qui nous a conseillé de commencer par élaborer un dossier complet des pratiques, qui doit contenir un rappel des textes applicables, des scénarios concrets d'exercice du métier ainsi que des données sur la profession, issues de notre recensement national 2026. Cette démarche s’apparente à celle réalisée en 2018 par les offices de tourisme.
Ce dossier devrait être soumis à la DGE et à la DGCCRF dans quelques mois.
Si le dossier est validé par la DGE, cette reconnaissance apportera de la légitimité au métier, parce qu'elle sera « tamponnée » par un ministère.
Il s’agit du premier pas vers un très long processus d'inscription dans la loi. En effet, une inscription du métier dans le Code du tourisme n'est pas envisageable à court terme. La nouvelle directive européenne sur les voyages à forfait, dont la transposition en droit français est attendue vers 2028, ne traite même pas des travel planners.
Clément Le Tétour : C'est une autre action que nous menons avec l'association : élaborer une cartographie du métier. Nous avons compté 89 répondants dans 42 départements à notre recensement 2026.
Laëtitia Véqueau : Néanmoins, nous ne parvenons pas à obtenir un compte hyper précis. Ce qui ressort de notre recensement, c’est qu’il y a quand même une grande partie des travel planners qui ne le sont pas à temps plein, qui jonglent avec plusieurs activités.
Il y a aussi ceux qui sont dans une réflexion de s'installer, ceux qui ne l'ont pas encore fait, ceux qui ne le sont plus vraiment.
Nous nous sommes rapprochés de formatrices de travel planners, ou encore de Chapka Assurances qui propose une RC Pro spécifique, pour croiser nos chiffres. Cela ne nous apporte pas un éclairage précis sur combien de travel planners sont en activité, mais cela nous donne quelques indices sur le fait qu'a priori, il y en a quand même une centaine, voire plus.
Clément Le Tétour : Je précise que sur notre compte Instagram, nous sommes suivis par une communauté de 400 travel planners.
TourMaG - Vous évoquiez votre envie de faire évoluer le cadre légal des travel planners. Quelles seront vos prochaines actions ?
Clément Le Tétour : Notre objectif est d'avoir une doctrine claire qui vienne soit d'un ministère, soit de la Direction générale des entreprises (DGE).
Pour cela, nous avons soumis l'exercice du métier à l'analyse d'un cabinet d'avocats spécialisé en droit du tourisme, qui nous a conseillé de commencer par élaborer un dossier complet des pratiques, qui doit contenir un rappel des textes applicables, des scénarios concrets d'exercice du métier ainsi que des données sur la profession, issues de notre recensement national 2026. Cette démarche s’apparente à celle réalisée en 2018 par les offices de tourisme.
Ce dossier devrait être soumis à la DGE et à la DGCCRF dans quelques mois.
Si le dossier est validé par la DGE, cette reconnaissance apportera de la légitimité au métier, parce qu'elle sera « tamponnée » par un ministère.
Il s’agit du premier pas vers un très long processus d'inscription dans la loi. En effet, une inscription du métier dans le Code du tourisme n'est pas envisageable à court terme. La nouvelle directive européenne sur les voyages à forfait, dont la transposition en droit français est attendue vers 2028, ne traite même pas des travel planners.
DGE : "Nous demandons la clarification du métier"
TourMaG - Récemment, vous avez adressé un courrier à la DGE, ainsi qu’au MEDEF, en réponse à la demande de la commission tourisme du Medef auprès de Serge Papin de clarifier, par voie administrative et réglementaire, le statut des "travel planners". Dans ce courrier, vous soulignez votre crainte de voir supprimer les carnets de voyages…
Clément Le Tétour : Nous partageons l’objectif de clarification du métier demandé par le Medef. L’absence de cadre explicite fragilise d’abord les travel planners eux-mêmes : aujourd’hui, n’importe qui peut se revendiquer de ce titre, y compris des acteurs dont l’activité relève en réalité de l’intermédiation.
Nous partageons également le constat que certaines pratiques posent problème. Deux modèles ne relèvent pas du conseil indépendant : se rémunérer principalement par rétrocommissions sur les prestations réservées par le client, et orienter les voyageurs, contre commission, vers des opérateurs étrangers qui n’offrent pas les garanties exigées par le droit français.
Ces pratiques exposent le consommateur et entretiennent une confusion préjudiciable à toute la profession. Nous ne les défendons pas.
En revanche, nous avons souhaité alerter le Medef, ainsi que la DGE, sur une dérive possible de cette clarification.
Nous serions préoccupés si elle conduisait à interdire aux travel planners de recommander nommément un hébergement ou un moyen de transport, voire de remettre à leurs clients un carnet de voyage personnalisé. Une telle restriction reviendrait à interdire le métier lui-même et nous paraîtrait juridiquement infondée.
TourMaG - Pour quelles raisons ?
Clément Le Tétour : D’abord parce que recommander n’est pas vendre. Guides de voyage, presse, blogs et offices de tourisme recommandent chaque jour des adresses sans être regardés comme des agents de voyages.
Le Gouvernement a d’ailleurs rappelé, dans sa réponse du 21 mai 2019 à la question écrite n°12502, que les sites qui se bornent à comparer des offres sans les vendre ne sont pas soumis à l’obligation d’immatriculation prévue à l’article L211-18 du Code du tourisme.
Mais aussi parce que le carnet de voyage personnalisé fait partie des prestations du travel planner. C’est aussi ce travail intellectuel que le client rémunère. Interdire ce livrable porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, sans bénéfice pour le consommateur.
Clément Le Tétour : Nous partageons l’objectif de clarification du métier demandé par le Medef. L’absence de cadre explicite fragilise d’abord les travel planners eux-mêmes : aujourd’hui, n’importe qui peut se revendiquer de ce titre, y compris des acteurs dont l’activité relève en réalité de l’intermédiation.
Nous partageons également le constat que certaines pratiques posent problème. Deux modèles ne relèvent pas du conseil indépendant : se rémunérer principalement par rétrocommissions sur les prestations réservées par le client, et orienter les voyageurs, contre commission, vers des opérateurs étrangers qui n’offrent pas les garanties exigées par le droit français.
Ces pratiques exposent le consommateur et entretiennent une confusion préjudiciable à toute la profession. Nous ne les défendons pas.
En revanche, nous avons souhaité alerter le Medef, ainsi que la DGE, sur une dérive possible de cette clarification.
Nous serions préoccupés si elle conduisait à interdire aux travel planners de recommander nommément un hébergement ou un moyen de transport, voire de remettre à leurs clients un carnet de voyage personnalisé. Une telle restriction reviendrait à interdire le métier lui-même et nous paraîtrait juridiquement infondée.
TourMaG - Pour quelles raisons ?
Clément Le Tétour : D’abord parce que recommander n’est pas vendre. Guides de voyage, presse, blogs et offices de tourisme recommandent chaque jour des adresses sans être regardés comme des agents de voyages.
Le Gouvernement a d’ailleurs rappelé, dans sa réponse du 21 mai 2019 à la question écrite n°12502, que les sites qui se bornent à comparer des offres sans les vendre ne sont pas soumis à l’obligation d’immatriculation prévue à l’article L211-18 du Code du tourisme.
Mais aussi parce que le carnet de voyage personnalisé fait partie des prestations du travel planner. C’est aussi ce travail intellectuel que le client rémunère. Interdire ce livrable porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, sans bénéfice pour le consommateur.
TourMaG - Revenons un instant sur le modèle de rémunération que vous avez évoqué un peu plus tôt, et notamment sur la rémunération par rétrocommissions. C’est aussi l’un des reproches adressés aux travel planners par les agences.
Clément Le Tétour : Dire que les travel planners se rémunèrent en grande partie grâce à des liens d’affiliation relève du fantasme.
Tous les travel planners qui font partie de notre association ne gagnent quasiment rien sur de l'affiliation.
Alors, bien sûr, nous sommes conscients qu’il existe des dérives. C’est pour cela qu’il faut préciser dans la doctrine ce que veut dire « rémunération minoritaire ». Est-ce que c'est, par exemple, 10% du revenu provenant des rétrocommissions ?
Pour nous, le modèle économique d'un travel planner doit être basé sur les honoraires de conseils versés par le client directement, indépendamment des prestations qui seront finalement réservées par le client, puisque ce dernier peut très bien ne suivre aucun conseil donné.
Par contre, comme sur un blog, il peut y avoir des liens affiliés vers certains prestataires, qui comptent pour une partie du chiffre d'affaires, mais une partie mineure.
TourMaG - Y’a-t-il un autre point important dans ce courrier adressé à la DGE et au Medef que vous aimeriez souligner ?
Clément Le Tétour : Oui, c'est la liberté de choix : nous devons présenter plusieurs options à chaque étape du voyage avec des prix indicatifs.
Un travel planner qui, par exemple, ne propose qu'un hébergement et une activité et, à la fin, présente un devis à l'euro près à son client, ça s'apparente à une vente de package. C'est important aussi de mentionner cet aspect dans le cadre légal.
TourMaG - Avez-vous obtenu une réponse de la part du Medef ou de la DGE suite à votre courrier ?
Clément Le Tétour : Non, pas pour le moment.
Clément Le Tétour : Dire que les travel planners se rémunèrent en grande partie grâce à des liens d’affiliation relève du fantasme.
Tous les travel planners qui font partie de notre association ne gagnent quasiment rien sur de l'affiliation.
Alors, bien sûr, nous sommes conscients qu’il existe des dérives. C’est pour cela qu’il faut préciser dans la doctrine ce que veut dire « rémunération minoritaire ». Est-ce que c'est, par exemple, 10% du revenu provenant des rétrocommissions ?
Pour nous, le modèle économique d'un travel planner doit être basé sur les honoraires de conseils versés par le client directement, indépendamment des prestations qui seront finalement réservées par le client, puisque ce dernier peut très bien ne suivre aucun conseil donné.
Par contre, comme sur un blog, il peut y avoir des liens affiliés vers certains prestataires, qui comptent pour une partie du chiffre d'affaires, mais une partie mineure.
TourMaG - Y’a-t-il un autre point important dans ce courrier adressé à la DGE et au Medef que vous aimeriez souligner ?
Clément Le Tétour : Oui, c'est la liberté de choix : nous devons présenter plusieurs options à chaque étape du voyage avec des prix indicatifs.
Un travel planner qui, par exemple, ne propose qu'un hébergement et une activité et, à la fin, présente un devis à l'euro près à son client, ça s'apparente à une vente de package. C'est important aussi de mentionner cet aspect dans le cadre légal.
TourMaG - Avez-vous obtenu une réponse de la part du Medef ou de la DGE suite à votre courrier ?
Clément Le Tétour : Non, pas pour le moment.
"Avec cette association, nous voulons montrer que nos intentions sont bienveillantes"
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TourMaG - Quel message souhaitez-vous adresser aux professionnels du tourisme, notamment aux agences de voyages ?
Laëtitia Véqueau : Avec cette association, nous voulons montrer que nos intentions sont bienveillantes et ouvertes, avec une volonté de co-travailler et d’établir un cadre et des pratiques.
Nous les premiers souhaitons identifier les mauvaises pratiques de travel planners et pouvoir les rappeler à l’ordre.
Nous cherchons à travailler en bonne intelligence avec tous les acteurs du marché du tourisme. Et nous voyons bien que certaines agences commencent sérieusement à prendre contact avec des travel planners indépendants parce qu'elles voient bien qu'il y a un intérêt à collaborer, même si c'est malheureusement souvent le format d'apporteur d'affaires qui est présenté et moins une collaboration où le travel planner pourrait venir travailler sur des dossiers avec l'agence.
TourMaG - C’est-à-dire ? Effectuer un travail de responsable de production en freelance ?
Laëtitia Véqueau : Oui, ou alors, dans des moments de forte demande, venir prêter main forte sur la conception de certains séjours.
Alors, évidemment, au vu du contexte actuel, c’est un peu plus compliqué, mais peut-être que lorsque les beaux jours vont revenir, il y aura effectivement d'autres collaborations qui pourront être envisagées ou imaginées.
TourMaG - Justement, comment se porte l’activité ces derniers mois ?
Laëtitia Véqueau : Ce n'est pas bon du tout, notamment en termes de réservations.
Après, cela varie en fonction des travel planners, des clientèles, des niches et du secteur géographique, mais la tendance générale est effectivement morose. Les clients sont touchés, comme tout le monde, par la baisse de leur pouvoir d'achat et le voyage fait partie des premières choses qu'ils reportent.
Laëtitia Véqueau : Avec cette association, nous voulons montrer que nos intentions sont bienveillantes et ouvertes, avec une volonté de co-travailler et d’établir un cadre et des pratiques.
Nous les premiers souhaitons identifier les mauvaises pratiques de travel planners et pouvoir les rappeler à l’ordre.
Nous cherchons à travailler en bonne intelligence avec tous les acteurs du marché du tourisme. Et nous voyons bien que certaines agences commencent sérieusement à prendre contact avec des travel planners indépendants parce qu'elles voient bien qu'il y a un intérêt à collaborer, même si c'est malheureusement souvent le format d'apporteur d'affaires qui est présenté et moins une collaboration où le travel planner pourrait venir travailler sur des dossiers avec l'agence.
TourMaG - C’est-à-dire ? Effectuer un travail de responsable de production en freelance ?
Laëtitia Véqueau : Oui, ou alors, dans des moments de forte demande, venir prêter main forte sur la conception de certains séjours.
Alors, évidemment, au vu du contexte actuel, c’est un peu plus compliqué, mais peut-être que lorsque les beaux jours vont revenir, il y aura effectivement d'autres collaborations qui pourront être envisagées ou imaginées.
TourMaG - Justement, comment se porte l’activité ces derniers mois ?
Laëtitia Véqueau : Ce n'est pas bon du tout, notamment en termes de réservations.
Après, cela varie en fonction des travel planners, des clientèles, des niches et du secteur géographique, mais la tendance générale est effectivement morose. Les clients sont touchés, comme tout le monde, par la baisse de leur pouvoir d'achat et le voyage fait partie des premières choses qu'ils reportent.
Publié par Anaïs Borios Journaliste - TourMaG.com
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