TourMaG - Revenons un instant sur le modèle de rémunération que vous avez évoqué un peu plus tôt, et notamment sur la rémunération par rétrocommissions. C’est aussi l’un des reproches adressés aux travel planners par les agences.



Clément Le Tétour : Dire que les travel planners se rémunèrent en grande partie grâce à des liens d’affiliation relève du fantasme.

Tous les travel planners qui font partie de notre association ne gagnent quasiment rien sur de l'affiliation.



Alors, bien sûr, nous sommes conscients qu’il existe des dérives. C’est pour cela qu’il faut préciser dans la doctrine ce que veut dire « rémunération minoritaire ». Est-ce que c'est, par exemple, 10% du revenu provenant des rétrocommissions ?



Pour nous, le modèle économique d'un travel planner doit être basé sur les honoraires de conseils versés par le client directement, indépendamment des prestations qui seront finalement réservées par le client, puisque ce dernier peut très bien ne suivre aucun conseil donné.



Par contre, comme sur un blog, il peut y avoir des liens affiliés vers certains prestataires, qui comptent pour une partie du chiffre d'affaires, mais une partie mineure.



TourMaG - Y’a-t-il un autre point important dans ce courrier adressé à la DGE et au Medef que vous aimeriez souligner ?



Clément Le Tétour : Oui, c'est la liberté de choix : nous devons présenter plusieurs options à chaque étape du voyage avec des prix indicatifs.



Un travel planner qui, par exemple, ne propose qu'un hébergement et une activité et, à la fin, présente un devis à l'euro près à son client, ça s'apparente à une vente de package. C'est important aussi de mentionner cet aspect dans le cadre légal.



TourMaG - Avez-vous obtenu une réponse de la part du Medef ou de la DGE suite à votre courrier ?



Clément Le Tétour : Non, pas pour le moment.