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Tourisme : l'Union européenne fixe ses nouvelles priorités

L'Europe veut sauver son tourisme en misant sur la durabilité


La Commission européenne a adopté sa première stratégie dédiée au tourisme durable. Le plan repose sur plus de compétitivité entre les entreprises, mieux répartir les flux touristiques et consolider la place de l'Europe sur le marché mondial. Parmi les mesures annoncées figurent la création d'une Académie européenne du tourisme.


Rédigé par le Jeudi 5 Novembre 2026 à 12:06

"L’enjeu est maintenant de passer des ambitions aux actes, avec des mesures concrètes qui soutiennent les entreprises et leur capacité à investir", estime Éric Dresin, secrétaire général de l'ECTAA - DepositPhotos.com, Koya979
"L’enjeu est maintenant de passer des ambitions aux actes, avec des mesures concrètes qui soutiennent les entreprises et leur capacité à investir", estime Éric Dresin, secrétaire général de l'ECTAA - DepositPhotos.com, Koya979
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La Commission européenne entend faire évoluer le modèle touristique européen en conciliant développement économique, compétitivité des entreprises et préservation des territoires.

L'objectif est notamment de mieux répartir les retombées du tourisme, de réduire les déséquilibres entre destinations et de préparer le secteur aux défis environnementaux et économiques.

La commission rappelle que le tourisme représente 10% de sa valeur ajoutée brute (VAB), soutient plus de 20 millions d'emplois et concerne environ 5 millions d'entreprises, dont 99% de PME.

Mieux répartir les flux touristiques grâce au tourisme durable

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L'un des principaux axes de cette stratégie concerne la gestion des flux touristiques.

Un déséquilibre persiste entre les destinations européennes. Selon les données présentées par le commissaire européen aux Transports durables et au Tourisme, Apostolos Tzitzikostas, b[13% des régions concentrent à elles seules 50% des nuitées touristiques en Europe].

La Commission souhaite notamment sortir d'une logique fondée uniquement sur l'augmentation du nombre de visiteurs pour privilégier la valeur économique créée par le tourisme et ses retombées pour les populations locales.

Pour y répondre, Bruxelles prévoit de développer un modèle européen de gestion du tourisme durable, ainsi qu'une boîte à outils destinée à accompagner les États membres et les destinations.

L'objectif est notamment de favoriser la fréquentation des territoires moins connus, de développer le tourisme hors saison et de mieux répartir les retombées économiques entre les régions.

La Commission souhaite également créer un prix des Capitales européennes du tourisme afin de distinguer les destinations engagées dans des démarches durables, équilibrées et innovantes.

Une nouvelle Académie européenne

La pénurie de main-d'œuvre et de compétences figure parmi les difficultés également identifiées par la Commission.

Pour y répondre, elle prévoit la création d'une Académie européenne du tourisme. Celle-ci devra proposer des formations et contribuer à rendre les métiers du secteur plus attractifs, notamment en travaillant sur les conditions de travail.

Bruxelles prévoit également de soutenir la transition numérique et écologique des entreprises.

Deux autres dispositifs sont annoncés : un Observatoire européen du tourisme et un Espace commun de données touristiques.

Un réseau européen pour anticiper les crises

Les récents événements géopolitiques, les catastrophes et les conséquences du changement climatique ont mis en évidence la vulnérabilité des activités touristiques.

La Commission souhaite donc mettre en place un réseau européen de coordination des crises.

La stratégie prévoit également de renforcer la connectivité entre les destinations. Parmi les pistes avancées figurent le développement des voyages multimodaux, une meilleure desserte des territoires insulaires et reculés, ainsi que des locations de voitures transfrontalières plus abordables.

La Commission souhaite aussi étudier l'interopérabilité des systèmes de billetterie des transports locaux à l'échelle européenne.

Enfin, Bruxelles entend renforcer la visibilité de l'Europe à l'international à travers une approche commune de promotion de la destination Europe. Des partenariats touristiques avec plusieurs régions du monde, notamment le Japon, l'Inde et les pays du Golfe, sont également prévus.

18 milliards d'euros de financements européens attendus

La mise en œuvre de cette stratégie reposera notamment sur les dispositifs financiers européens.

Selon Apostolos Tzitzikostas, dans le communiqué partagé par la commission européenne, "le tourisme bénéficie actuellement de 15 programmes de financement de l'Union européenne, parmi lesquels la politique de cohésion, le mécanisme pour la reprise et la résilience, Horizon Europe et le programme pour le marché unique".

À l'issue de la période de programmation actuelle, le secteur devrait avoir bénéficié d'environ 18 milliards d'euros de financements européens.

Pour la prochaine période budgétaire, les plans de partenariat nationaux et régionaux doivent notamment orienter les investissements et les réformes dans le secteur touristique.

Des réactions déjà attendues

Du côté des professionnels, l'ECTAA (association européenne des agences de voyages et des tour-opérateurs) accueille favorablement cette nouvelle stratégie.

Dans son communiqué du 4 novembre 2026, l'organisation salue notamment les mesures visant à renforcer les connexions entre les destinations et à moderniser les règles de TVA applicables aux agences de voyages et aux tour-opérateurs.

"Notre secteur a fait preuve d'une grande résilience ces dernières années, mais nous ne pouvons pas considérer cela comme acquis. Les entreprises font face à une hausse des coûts et à des incertitudes croissantes, tandis que la concurrence reste forte", souligne Eric Dresin, secrétaire général de l'ECTAA. Il ajoute que cette stratégie représente "une occasion d'accorder au tourisme l'attention et le soutien qu'il mérite".

L'association insiste également sur le rôle des agences de voyages et des tour-opérateurs dans la répartition des flux touristiques.

"Les agences de voyages et les tour-opérateurs sont prêts à agir comme un catalyseur de cette transformation, en orientant les voyageurs vers des destinations authentiques et moins connues", affirme dans le communiqué, Heli Mäki-Fränti, présidente de l'ECTAA.

Elle estime que des flux touristiques mieux répartis, des connexions fiables et l'accès aux données partagées sont essentiels pour construire un modèle touristique européen plus équilibré et résilient.

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Tags : commission europeene, financements, tourisme durable
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