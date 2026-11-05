Tourisme : l'Union européenne fixe ses nouvelles priorités

"Notre secteur a fait preuve d'une grande résilience ces dernières années, mais nous ne pouvons pas considérer cela comme acquis. Les entreprises font face à une hausse des coûts et à des incertitudes croissantes, tandis que la concurrence reste forte"

"une occasion d'accorder au tourisme l'attention et le soutien qu'il mérite"

"Les agences de voyages et les tour-opérateurs sont prêts à agir comme un catalyseur de cette transformation, en orientant les voyageurs vers des destinations authentiques et moins connues"