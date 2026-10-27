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Tourisme en Europe : la demande d’hébergement devrait bondir de 32 % d’ici 2036

rapport publié par Accor "The Changing Face of Europe's Tourism Map to 2036"


Selon une étude commandée par Accor à Tourism Economics, l'Europe devrait enregistrer plus de 1,6 milliard de nuitées supplémentaires par an au cours de la prochaine décennie.


Rédigé par le Lundi 26 Octobre 2026 à 12:50

Tourisme en Europe : la demande d’hébergement devrait bondir de 32 % d’ici 2036 - Depositphotos.com Auteur xbrchx
Tourisme en Europe : la demande d’hébergement devrait bondir de 32 % d’ici 2036 - Depositphotos.com Auteur xbrchx
PONANT
Le tourisme européen s’apprête à changer d’échelle. Selon un rapport publié par Accor et basé sur des données commandées auprès de Tourism Economics, la demande d’hébergement touristique devrait progresser de 32 % entre 2026 et 2036, représentant plus de 1,6 milliard de nuitées supplémentaires par an.

Les voyages internationaux constitueront le principal moteur de cette croissance. Le nombre de nuitées réalisées par les visiteurs étrangers devrait augmenter de 42 % sur la période, contre 24 % pour le tourisme domestique.

En 2036, 77 % des arrivées internationales en Europe devraient toutefois toujours provenir du continent.

Les marchés émetteurs devraient évoluer

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Les marchés émetteurs devraient évoluer. Les arrivées en provenance du Moyen-Orient pourraient augmenter de 93 % d’ici 2036, et celles d’Asie-Pacifique de 88 %. La Chine (+138 %) et la Corée du Sud (+121 %) figurent parmi les pays affichant les plus fortes progressions attendues hors Europe.

Au sein du continent, les marchés européens émergents devraient également gagner du terrain. Les arrivées issues de ces pays progresseraient de 52 %, avec notamment la Géorgie (+123 %), la Moldavie (+107 %) et l’Arménie (+76 %).

Si l’Espagne, la France et le Royaume-Uni devraient conserver leur attractivité, l’Europe centrale et orientale, les États baltes et certaines régions des Balkans pourraient connaître une croissance supérieure à la moyenne. Une meilleure connectivité et la recherche d’un bon rapport qualité-prix soutiennent leur développement, indique Accor dans son communiqué.

Les dépenses des visiteurs internationaux devraient, elles aussi, augmenter fortement, passant de 825 milliards d’euros en 2026 à plus de 1 300 milliards en 2036 (+64 %). Le tourisme d’affaires devrait progresser de 50 % en nombre d’arrivées, contre 39 % pour les voyages de loisirs.

Pour Accor, ces évolutions ouvrent des perspectives notamment pour l’hôtellerie économique.

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Tags : accor
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