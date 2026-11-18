En cinq ans, nous avons bâti un leader mondial de l’hôtellerie lifestyle porté par des expériences, des marques créatives et fortes et une culture entrepreneuriale, qui a démontré sa capacité à se déployer à l’échelle mondiale.



Ennismore est aujourd’hui un pilier stratégique du Groupe.



Notre ambition est de lui donner les moyens de se développer sur de nouveaux marchés, de continuer à déployer l’ensemble de ses savoir-faire et d’en faire un levier de création de valeur pour le Groupe

Surtout, Ennismore participe grandement aux résultats positifs du géant français.L'opération devrait coûter 1,6 milliard d’euros. Elle correspond à un multiple EV/EBITDA d’environ 18 fois pour 2027.Accor financera l'opération par la vente d’actifs non stratégiques, pour un montant d’au moins 500 millions d’euros, ainsi que par la mise en place d’une ligne de crédit additionnelle, avec une option de paiement partiel en actions.", a déclaré Sébastien Bazin.