Hier, le groupe Accor tenait une conférence téléphonique sur une augmentation de sa participation au capital d’Ennismore.
"Nous souhaitions prendre un instant pour vous annoncer ce soir une nouvelle cruciale pour l'avenir d'Accor", a déclaré en ouverture Sébastien Bazin, le président-directeur général d'Accor.
Cela permet de situer un peu l'importance de l'opération.
Ainsi, le géant français de l'hôtellerie prévoit de racheter en plusieurs tranches les parts des actionnaires minoritaires d'Ennismore, dont son fondateur, Sharan Pasricha, et Q Lifestyle Company Ltd.
L'opération, qui devrait s'étendre jusqu'en janvier 2028, lui permettra de récupérer 44,3 % du capital dilué d’Ennismore pour, à terme, en posséder 100 %.
Et Accor de rappeler qu'en l'espace de cinq ans et à travers Ennismore, il a bâti un leader mondial de l’hôtellerie lifestyle, doté d’un portefeuille de marques d’hôtels et de restaurants comprenant notamment Mama Shelter, The Hoxton, SLS, Mondrian, Rixos, Faena et Paris Society.
L'entreprise comprend près de 200 hôtels et plus de 800 restaurants et bars dans 40 pays.
"Nous souhaitions prendre un instant pour vous annoncer ce soir une nouvelle cruciale pour l'avenir d'Accor", a déclaré en ouverture Sébastien Bazin, le président-directeur général d'Accor.
Cela permet de situer un peu l'importance de l'opération.
Ainsi, le géant français de l'hôtellerie prévoit de racheter en plusieurs tranches les parts des actionnaires minoritaires d'Ennismore, dont son fondateur, Sharan Pasricha, et Q Lifestyle Company Ltd.
L'opération, qui devrait s'étendre jusqu'en janvier 2028, lui permettra de récupérer 44,3 % du capital dilué d’Ennismore pour, à terme, en posséder 100 %.
Et Accor de rappeler qu'en l'espace de cinq ans et à travers Ennismore, il a bâti un leader mondial de l’hôtellerie lifestyle, doté d’un portefeuille de marques d’hôtels et de restaurants comprenant notamment Mama Shelter, The Hoxton, SLS, Mondrian, Rixos, Faena et Paris Society.
L'entreprise comprend près de 200 hôtels et plus de 800 restaurants et bars dans 40 pays.
Ennismore : un leader mondial de l’hôtellerie lifestyle
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Surtout, Ennismore participe grandement aux résultats positifs du géant français.
S'il ne représente que 5 % du portefeuille de chambres du groupe Accor, il contribue à hauteur de 20 % à l’excédent brut d’exploitation (EBE) courant du groupe et a généré 40 % de la croissance de cet indicateur au cours des trois dernières années.
A lire : Accor revoit ses objectif à la hausse pour 2026
L'opération devrait coûter 1,6 milliard d’euros. Elle correspond à un multiple EV/EBITDA d’environ 18 fois pour 2027.
Accor financera l'opération par la vente d’actifs non stratégiques, pour un montant d’au moins 500 millions d’euros, ainsi que par la mise en place d’une ligne de crédit additionnelle, avec une option de paiement partiel en actions.
"En cinq ans, nous avons bâti un leader mondial de l’hôtellerie lifestyle porté par des expériences, des marques créatives et fortes et une culture entrepreneuriale, qui a démontré sa capacité à se déployer à l’échelle mondiale.
Ennismore est aujourd’hui un pilier stratégique du Groupe.
Notre ambition est de lui donner les moyens de se développer sur de nouveaux marchés, de continuer à déployer l’ensemble de ses savoir-faire et d’en faire un levier de création de valeur pour le Groupe", a déclaré Sébastien Bazin.
S'il ne représente que 5 % du portefeuille de chambres du groupe Accor, il contribue à hauteur de 20 % à l’excédent brut d’exploitation (EBE) courant du groupe et a généré 40 % de la croissance de cet indicateur au cours des trois dernières années.
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L'opération devrait coûter 1,6 milliard d’euros. Elle correspond à un multiple EV/EBITDA d’environ 18 fois pour 2027.
Accor financera l'opération par la vente d’actifs non stratégiques, pour un montant d’au moins 500 millions d’euros, ainsi que par la mise en place d’une ligne de crédit additionnelle, avec une option de paiement partiel en actions.
"En cinq ans, nous avons bâti un leader mondial de l’hôtellerie lifestyle porté par des expériences, des marques créatives et fortes et une culture entrepreneuriale, qui a démontré sa capacité à se déployer à l’échelle mondiale.
Ennismore est aujourd’hui un pilier stratégique du Groupe.
Notre ambition est de lui donner les moyens de se développer sur de nouveaux marchés, de continuer à déployer l’ensemble de ses savoir-faire et d’en faire un levier de création de valeur pour le Groupe", a déclaré Sébastien Bazin.