Baie de Somme : une résidence Pierre & Vacances Premium prévue pour 2029

Le projet s’inscrit dans le prolongement duBelle Dune historique et de ses équipements, notamment le, l’et les infrastructures sportives. Il prévoit la conservation de boisements et de zones naturelles protégées, ainsi que des cheminements doux et des plantations d’essences locales.Le programme vise une certification« Very Good » et le label« Performant ». Le permis de construire a été obtenu en. Le démarrage des travaux est prévu en novembre, pour une