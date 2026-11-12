Baie de Somme : une résidence Pierre & Vacances Premium prévue pour 2029

VINCI Immobilier annonce la signature de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) du projet Belle Dune, à Quend, dans la Somme.
Menée avec le Syndicat mixte de la Baie de Somme, HPC, la Banque des Territoires et Batixia, l’opération prévoit la construction d’une résidence de tourisme exploitée par Pierre & Vacances sous son enseigne Premium.
Le programme comprendra 112 cottages de deux à quatre pièces, répartis sur une surface totale de 8 280 m². Il prévoit également une piscine intérieure, un espace bien-être avec des équipements extérieurs, une aire de jeux et un parcours pédagogique.
Menée avec le Syndicat mixte de la Baie de Somme, HPC, la Banque des Territoires et Batixia, l’opération prévoit la construction d’une résidence de tourisme exploitée par Pierre & Vacances sous son enseigne Premium.
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Des travaux prévus dès novembre 2026
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Le projet s’inscrit dans le prolongement du Village Pierre & Vacances Belle Dune historique et de ses équipements, notamment le golf, l’Aqua club et les infrastructures sportives. Il prévoit la conservation de boisements et de zones naturelles protégées, ainsi que des cheminements doux et des plantations d’essences locales.
Le programme vise une certification BREEAM « Very Good » et le label BiodiverCity « Performant ». Le permis de construire a été obtenu en septembre 2025. Le démarrage des travaux est prévu en novembre 2026, pour une livraison en 2029
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