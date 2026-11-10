Club Med, Ponant et TUI France s’engagent pour l’océan

Les deux premières publications portent sur l’approvisionnement responsable et la gouvernance locale. La première vise à mieux intégrer les enjeux environnementaux du littoral dans les chaînes d’approvisionnement. La seconde encourage la concertation avec les communautés côtières et insulaires pour les associer aux décisions qui façonnent leur territoire.



Trois autres guides seront diffusés dans les prochains mois. Ils aborderont la sensibilisation et la formation des professionnels aux enjeux océaniques, la prise en compte des écosystèmes marins et côtiers dès la conception des projets, ainsi que l’évolution des récits touristiques associés aux destinations littorales.



Cette démarche s’inscrit dans un manifeste commun fixant dix engagements à l’horizon 2030. Les deux premiers guides sont accessibles gratuitement dans la rubrique dédiée du site de RespectOcean.