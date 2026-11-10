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Club Med, Ponant et TUI France s’engagent pour l’océan

Cinq guides pratiques pour réduire l’impact du tourisme


Avec RespectOcean et le soutien de l’Office français de la biodiversité, les trois entreprises rejoignent un collectif réunissant professionnels, PME et scientifiques. Cinq guides doivent accompagner le secteur sur des sujets allant des approvisionnements responsables à la préservation des écosystèmes et à la promotion des destinations littorales.


Rédigé par le Mardi 10 Novembre 2026 à 17:24

Un collectif de professionnels du tourisme et d’experts se mobilise pour réduire l’impact des activités touristiques sur les littoraux. DepositPhotos.com/Oldeman
Un collectif de professionnels du tourisme et d’experts se mobilise pour réduire l’impact des activités touristiques sur les littoraux. DepositPhotos.com/Oldeman
Marriott Mauritius
Club Med, Ponant et TUI France s’associent à l’association RespectOcean au sein du groupe de travail « Évasion, Villégiature et Préservation de l’Océan » (EVPO).

Ce collectif, qui rassemble également des PME, des acteurs de terrain et des experts scientifiques, vient de publier les deux premiers guides d’une série de cinq consacrés à la réduction de l’impact du tourisme sur les milieux marins et côtiers.

Soutenue par l’Office français de la biodiversité (OFB), cette initiative vise à proposer des outils pratiques aux professionnels du secteur. Selon les Nations unies, le tourisme côtier et marin représente au moins la moitié du tourisme mondial.

Deux guides déjà disponibles

Les deux premières publications portent sur l’approvisionnement responsable et la gouvernance locale. La première vise à mieux intégrer les enjeux environnementaux du littoral dans les chaînes d’approvisionnement. La seconde encourage la concertation avec les communautés côtières et insulaires pour les associer aux décisions qui façonnent leur territoire.

Trois autres guides seront diffusés dans les prochains mois. Ils aborderont la sensibilisation et la formation des professionnels aux enjeux océaniques, la prise en compte des écosystèmes marins et côtiers dès la conception des projets, ainsi que l’évolution des récits touristiques associés aux destinations littorales.

Cette démarche s’inscrit dans un manifeste commun fixant dix engagements à l’horizon 2030. Les deux premiers guides sont accessibles gratuitement dans la rubrique dédiée du site de RespectOcean.

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