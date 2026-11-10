Dark tourism : phénomène de mode ou véritable enjeu pour les professionnels du tourisme ?

« Vous pouvez avoir des gens qui s'intéressent à ce qui s'est passé sur un site d'un point de vue historique, tout simplement. C'est-à-dire apprendre, connaître l'histoire du monde, et donc aussi l'histoire tragique »,

« never again »

« C’était aussi une forme de reconnexion à l'Afrique, par rapport aux ancêtres, de recherche de ses racines »

« mea culpa tourism »