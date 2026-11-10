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Dark tourism : phénomène de mode ou véritable enjeu pour les professionnels du tourisme ?

Du voyeurisme au devoir de mémoire


Souvent associé au voyeurisme et à une fascination pour la mort, le tourisme sombre recouvre pourtant des réalités bien plus larges. Des anciens camps de concentration aux sites de catastrophes, en passant par les prisons historiques et les lieux abandonnés, les motivations des visiteurs varient considérablement. Pour les professionnels du voyage, l'enjeu est de comprendre ces différentes pratiques et de trouver la bonne manière de les accompagner.


Rédigé par le Mardi 10 Novembre 2026 à 07:21

La prison d'Alcatraz dans la baie de San Francisco aux Etats-Unis - Depositphotos.com, kropic
La prison d'Alcatraz dans la baie de San Francisco aux Etats-Unis - Depositphotos.com, kropic
Marriott Mauritius
Auschwitz, Tchernobyl, Alcatraz, les plages du Débarquement ou encore les villages abandonnés… Ces lieux, associés à la mort, aux conflits, aux catastrophes ou aux souffrances humaines, attirent des visiteurs dans le monde entier.

Bienvenue dans la part sombre du métier, le dark tourism ! Une pratique souvent réduite à une forme de tourisme « malsain ».

Pourtant, cette définition ne suffit pas à rendre compte de la diversité des lieux concernés et des motivations de ceux qui les visitent.

Si l'expression est récente (1996), les pratiques sont bien plus anciennes et regroupent aujourd'hui plusieurs catégories de visites :

- les lieux de mémoire et les sites liés aux génocides ou aux conflits,

- les lieux de catastrophes et d'accidents,

- les anciennes prisons et lieux d'exécution,

- les sites abandonnés, les villages désertés

- ou les lieux associés à des légendes et à des histoires de fantômes.

Du voyeurisme au devoir de mémoire

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Le tourisme sombre est souvent associé au voyeurisme, voire à une fascination pour la mort et les souffrances humaines. Néanmoins, les motivations des visiteurs sont en réalité bien plus diverses.

« Vous pouvez avoir des gens qui s'intéressent à ce qui s'est passé sur un site d'un point de vue historique, tout simplement. C'est-à-dire apprendre, connaître l'histoire du monde, et donc aussi l'histoire tragique », explique Fabrice Folio, géographe français.

Le chercheur distingue également une démarche de sensibilisation, liée au devoir de mémoire et au principe du « never again ». Apprendre de ces événements pour éviter qu'ils ne se reproduisent.

D'autres visiteurs viennent rechercher un lien avec leur histoire personnelle ou familiale. Sur l'île de Gorée au Sénégal, par exemple, il a observé la présence importante de visiteurs américains et afro-américains. « C’était aussi une forme de reconnexion à l'Afrique, par rapport aux ancêtres, de recherche de ses racines », précise-t-il.

Il évoque enfin le « mea culpa tourism », une démarche par laquelle des visiteurs cherchent à se confronter aux pages sombres de l'histoire de leur propre pays ou de leur culture.

Un enjeu pour les professionnels

L'intérêt pour le tourisme sombre représente aussi un marché en développement.

Selon le cabinet d'études Grand View Research, le marché mondial de ce secteur était estimé à 31,8 milliards de dollars en 2023. Il pourrait atteindre 38,6 milliards de dollars d'ici 2030, avec une croissance annuelle moyenne de 2,9%.

Cette dynamique ouvre des perspectives pour les professionnels du voyage. Agences, tour-opérateurs et réceptifs peuvent intégrer ces lieux à leurs circuits, construire des visites thématiques ou proposer des expériences autour du patrimoine historique et des récits locaux.

Mais leur rôle ne se limite pas à commercialiser une destination. La sélection des sites, le choix des guides et la qualité des informations transmises participent à la manière dont les visiteurs découvrent ces lieux.

Fabrice Folio souligne que « l’enjeu est donc d'éviter de réduire un territoire à son histoire douloureuse. Faire appel à des guides spécialisés, contextualiser les événements et associer les acteurs locaux permet de donner davantage de sens à la visite. »

Une pratique qui évolue

Le tourisme sombre ne se limite plus aux visites de mémoriaux, de champs de bataille ou d'anciens lieux de détention. De nouvelles pratiques émergent.

Fabrice Folio observe notamment une « tiktokisation » des lieux tragiques. Une tendance qui repose sur la mise en scène de soi et la recherche d'images à partager sur les plateformes. « Ces formats favorisent le spectaculaire, et le risque est que le lieu se réduise à une image, voire à un selfie sur un site chargé de mémoire. Notre rôle est de redonner le contexte », souligne, quant à lui, le fondateur du site Voyage Interdit.

L'urbex constitue une autre évolution de ces pratiques, avec des explorations de lieux abandonnés parfois en dehors des circuits touristiques officiels.

Le chercheur évoque également l'apparition de visites liées au changement climatique, « certains voyageurs se rendent sur des fronts glaciaires ou des sites naturels menacés, dans l'idée de les découvrir avant leur transformation ou leur disparition », insiste Fabrice Folio.

Pour les professionnels du voyage, l'enjeu est donc d'accompagner ces nouvelles attentes sans céder à la seule recherche du sensationnel. La médiation, le respect des lieux et la sensibilisation des visiteurs restent essentiels pour donner du sens à ces expériences.

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Tags : auschwitz, dark tourism, tourisme sombre
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