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À Sète, le Tunoscope mise sur les croisiéristes

Un lieu ouvert au public depuis la mi-juin 2026


Consacré au thon rouge de Méditerranée, le Tunoscope, porté par le groupe de pêcheurs Lubrano, prépare une offre mêlant patrimoine maritime et dégustation pour les passagers de croisières.


Rédigé par le Lundi 9 Novembre 2026 à 10:05

Sur 285 m², le Tunoscope retrace l’histoire du groupe Lubrano issu de plusieurs générations de pêcheurs de thon rouge de Méditerranée @Tunoscope
Sur 285 m², le Tunoscope retrace l’histoire du groupe Lubrano issu de plusieurs générations de pêcheurs de thon rouge de Méditerranée @Tunoscope
Marriott Mauritius
À Sète, les passagers des navires de croisières débarquent tout près du Tunoscope Situé, quai Commandant-Samary, ce nouvel espace consacré au thon rouge de Méditerranée, cherche à les faire pousser la porte d’entrée.

Premier atout, donc, et non des moindres : selon le quai d’amarrage, le trajet à pied prend de deux à dix minutes.

« Nous sommes en train de réfléchir à une offre forfait pour les croisiéristes », indique Florence Latapie, qui élabore cette proposition avec l’Office de tourisme de l’archipel de Thau.

« J’ai déjà contacté certaines compagnies qui sont intéressées également et avec qui je vais avoir des échanges pour présenter cette possibilité d’excursion », précise-t-elle.


L'appui du Club Sète Croisières

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Le Tunoscope s’est rapproché du Club Sète Croisières pour présenter son projet aux tour-opérateurs et aux compagnies lors du prochain workshop Sete Cruise Dating.

L’offre envisagée associe patrimoine maritime et gastronomie : environ une heure et demie comprenant le documentaire Pêcheurs 2.0 de 35 minutes, une visite guidée de même durée et une dégustation de thon rouge de Méditerranée. A découvrir une variation de la tielle sétoise, sans les morceaux de poule mais avec du thon.

Le Tunoscope souhaite aussi prendre part aux animations prévues par le Club Sète Croisières dans la gare d’arrivée des bateaux. Des producteurs du bassin de Thau y proposent leurs produits, les proposer à la dégustation et à la vente

Un récit familial ancré dans la pêche

La criée de Sète située à une quinzaine de minutes à pied, pourrait compléter cette découverte de la ville par le biais de son histoire maritime

Sur 285 m², le Tunoscope retrace l’histoire du groupe Lubrano issu de plusieurs générations de pêcheurs de thon rouge de Méditerranée. Jean-Gérald et Martial Lubrano y partagent leur expérience et les évolutions de la filière. « Une histoire authentique, intime, familiale », souligne Florence Latapie.

Inauguré le 31 mars 2026 lors d’Escale à Sète et ouvert au public à la mi-juin, le site, en plus du documentaire Pêcheurs 2.0, propose notamment une immersion dans les fonds marins grâce à 27 m² d’écrans LED.

Il insiste aussi sur les efforts de la filière pour reconstituer les stocks de thon rouge, en voie de disparition au début des années 2000 et sur les strictes règles qui encadrent leur métier.

Des escales tout au long de l’année

Des bornes interactives sont en préparation. Une exposition photographique sur les marins pêcheurs doit remplacer celle consacrée aux artisans du projet. Une démarche de labellisation Destination d’Excellence est également engagée. Le lieu peut aussi être privatisé pour tous types d’événements.

Le port de Sète aura accueilli en 2026, de janvier à décembre, quelque 80 escales.

Les navires accueillent rarement plus de 600 passagers, ce qui facilite, pour les compagnies, l’organisation d’excursions dans des lieux privilégiant les petits groupes.

Laurent Guéna Publié par Laurent Guéna Rédacteur CruiseMaG - TourMaG.com
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Tags : croisieres, Sète, tunuscope
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