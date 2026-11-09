Groupes 2027 : Rosas, Andorre, Espagne du Nord… des idées prêtes à proposer

Rosas, Andorre ou l’Espagne verte peuvent donc répondre à des envies très différentes, y compris auprès d’une même clientèle senior.



Ces programmes existent déjà comme bases de travail, mais ils ne sont pas figés. Durée, rythme, hôtels, visites ou temps libres peuvent évoluer selon les habitudes de vos clients.



C’est également là que la gamme Únia Signature apporte une autre dimension : partir d’une destination connue et lui donner un fil conducteur suffisamment fort pour créer une nouvelle envie de voyage. Un événement comme le Temps des Fleurs, une thématique, une randonnée ou une découverte plus confidentielle peuvent changer complètement la perception d’un séjour.



Et ce n’est qu’une première étape.



Les Immersions & Découvertes permettent d’aller encore plus loin : rencontres, métiers, savoir-faire, traditions, gastronomie ou nature peuvent s’intégrer dans un programme pour donner accès à une autre facette de la destination.



Une piste que nous développerons prochainement : comment transformer un circuit classique en un voyage plus personnel et plus différenciant.



En attendant, si l’une de ces idées correspond à une demande ou à votre programmation 2027, Únia Travel peut vous transmettre une base de programme et l’adapter à vos dates, à votre budget et à votre clientèle.



L’objectif est simple : vous donner une base claire, déjà pensée, que vous pouvez facilement proposer à vos clients sans repartir de zéro.



Parlons-en !