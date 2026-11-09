Groupes 2027 : Rosas, Andorre, Espagne du Nord… des idées prêtes à proposer

Rosas : le bord de mer et toute une région à découvrir
À une cinquantaine de kilomètres de la frontière française, Rosas cumule les atouts pour un voyage de groupe en autocar : une destination connue, une belle baie méditerranéenne et de nombreuses possibilités de visites à proximité.
Pour une agence, c’est une destination facile à positionner. Elle parle déjà à la clientèle française et permet de proposer un séjour qui associe détente et découvertes, sans multiplier les changements d’hôtel.
Pour les groupes seniors, le séjour en étoile est un vrai avantage : on s’installe une seule fois, on retrouve sa chambre chaque soir et l’on alterne excursions et moments plus tranquilles. Le climat méditerranéen, le cadre maritime et la proximité des sites permettent aussi de construire des journées agréables sans passer des heures dans l’autocar.
Villages de pêcheurs, paysages côtiers, bourgs médiévaux, patrimoine de Gérone ou univers de Dalí à Figueres : les possibilités sont suffisamment nombreuses pour varier le séjour.
Et pour les clients déjà venus, Rosas peut rester au programme sans proposer le même voyage. Les saveurs et traditions de l’Empordà offrent un angle plus gourmand, autour des produits et des savoir-faire locaux. Le Temps des Fleurs de Gérone apporte, lui, une raison bien précise de repartir, en associant patrimoine et créations florales.
Deux idées déjà structurées, à adapter à votre clientèle :
Costa Brava, Rosas : saveurs et traditions ou Le Temps des Fleurs de Gérone.
Rosas est aussi une destination qu’Únia connaît particulièrement bien, avec près d’une centaine de groupes gérés chaque année. Une expérience qui permet de savoir ce qui fonctionne sur le terrain, notamment avec la clientèle senior francophone.
Andorre : nature, patrimoine et bien-être dans un même séjour
Au cœur des Pyrénées, l’Andorre offre un vrai dépaysement tout en restant proche de la France. C’est l’un de ses premiers atouts pour les voyages de groupes.
Pour une agence, la destination est aussi particulièrement souple : patrimoine, nature, gastronomie, shopping, bien-être ou randonnée permettent de construire des séjours très différents selon les attentes des voyageurs.
Le patrimoine roman donne une vraie dimension culturelle au voyage. Les villages, les églises et l’histoire du pays apportent un contenu souvent moins connu que le shopping ou Caldea.
La montagne ouvre encore d’autres possibilités. Certains groupes souhaitent avant tout admirer les paysages ; d’autres viennent spécifiquement pour marcher.
Et la clientèle senior n’est pas incompatible avec un séjour actif. Bien au contraire. Chaque année, Únia accueille en Andorre une vingtaine de groupes autour de la randonnée, avec des parcours adaptés au niveau des participants. Le bon programme n’est pas celui qui fait marcher le plus, mais celui qui propose les bonnes sorties au bon groupe.
Pour les autres, on peut alterner visites, panoramas, détente, gastronomie et moments de convivialité.
Quelques idées à proposer selon les envies :
Andorre, un petit État, un grand pays ; Andorre, l’esprit club ou Andorre, pas à pas : 100 % randonnées.
Pour les clients qui pensent déjà connaître la Principauté, c’est aussi une façon de montrer qu’il n’existe pas un seul voyage en Andorre. On peut y revenir pour une raison complètement différente.
Pour une agence, la destination est aussi particulièrement souple : patrimoine, nature, gastronomie, shopping, bien-être ou randonnée permettent de construire des séjours très différents selon les attentes des voyageurs.
Le patrimoine roman donne une vraie dimension culturelle au voyage. Les villages, les églises et l’histoire du pays apportent un contenu souvent moins connu que le shopping ou Caldea.
La montagne ouvre encore d’autres possibilités. Certains groupes souhaitent avant tout admirer les paysages ; d’autres viennent spécifiquement pour marcher.
Et la clientèle senior n’est pas incompatible avec un séjour actif. Bien au contraire. Chaque année, Únia accueille en Andorre une vingtaine de groupes autour de la randonnée, avec des parcours adaptés au niveau des participants. Le bon programme n’est pas celui qui fait marcher le plus, mais celui qui propose les bonnes sorties au bon groupe.
Pour les autres, on peut alterner visites, panoramas, détente, gastronomie et moments de convivialité.
Quelques idées à proposer selon les envies :
Andorre, un petit État, un grand pays ; Andorre, l’esprit club ou Andorre, pas à pas : 100 % randonnées.
Pour les clients qui pensent déjà connaître la Principauté, c’est aussi une façon de montrer qu’il n’existe pas un seul voyage en Andorre. On peut y revenir pour une raison complètement différente.
Espagne du Nord : l’Espagne verte, entre océan, montagnes et traditions
L’Espagne verte réunit quatre régions complémentaires : la Galice, les Asturies, la Cantabrie et le Pays basque.
Pour une agence, l’argument est particulièrement intéressant : continuer à proposer l’Espagne à des clients qui connaissent déjà l’Andalousie, la Costa Brava ou Madrid, mais avec un voyage qui ne ressemble pas à ce qu’ils ont déjà fait.
La Galice apporte ses rías, son littoral et Saint-Jacques-de-Compostelle. Les Asturies associent Pics d’Europe, vallées verdoyantes et villages de pêcheurs. La Cantabrie réunit côte, reliefs et patrimoine préhistorique. Le Pays basque ajoute ses traditions maritimes et des villes comme Bilbao ou Saint-Sébastien.
Pour une clientèle senior, cette diversité permet de construire des circuits particulièrement équilibrés. Une journée plus culturelle peut succéder à une découverte panoramique, un déjeuner régional ou une promenade dans un village. En prévoyant plusieurs nuits dans certaines étapes, il est aussi possible de limiter les changements d’hôtel et de rendre le circuit plus confortable.
Autre avantage : la destination se décline facilement selon le temps disponible. On peut approfondir une région ou construire un parcours plus large à travers plusieurs territoires.
Deux idées déjà structurées :
Espagne Verte : Cantabrie, Asturies et Galice ou Combiné Pays Basque espagnol & Cantabrie : Cœur Sauvage.
Et pour ceux qui cherchent un fil conducteur plus marqué, le Chemin de Saint-Jacques permet encore une autre lecture du nord de l’Espagne : patrimoine, histoire, paysages et itinérance, avec un programme adapté au niveau de marche souhaité.
Là encore, l’objectif n’est pas de proposer davantage d’étapes. C’est de choisir celles qui donnent du sens au voyage.
Pour une agence, l’argument est particulièrement intéressant : continuer à proposer l’Espagne à des clients qui connaissent déjà l’Andalousie, la Costa Brava ou Madrid, mais avec un voyage qui ne ressemble pas à ce qu’ils ont déjà fait.
La Galice apporte ses rías, son littoral et Saint-Jacques-de-Compostelle. Les Asturies associent Pics d’Europe, vallées verdoyantes et villages de pêcheurs. La Cantabrie réunit côte, reliefs et patrimoine préhistorique. Le Pays basque ajoute ses traditions maritimes et des villes comme Bilbao ou Saint-Sébastien.
Pour une clientèle senior, cette diversité permet de construire des circuits particulièrement équilibrés. Une journée plus culturelle peut succéder à une découverte panoramique, un déjeuner régional ou une promenade dans un village. En prévoyant plusieurs nuits dans certaines étapes, il est aussi possible de limiter les changements d’hôtel et de rendre le circuit plus confortable.
Autre avantage : la destination se décline facilement selon le temps disponible. On peut approfondir une région ou construire un parcours plus large à travers plusieurs territoires.
Deux idées déjà structurées :
Espagne Verte : Cantabrie, Asturies et Galice ou Combiné Pays Basque espagnol & Cantabrie : Cœur Sauvage.
Et pour ceux qui cherchent un fil conducteur plus marqué, le Chemin de Saint-Jacques permet encore une autre lecture du nord de l’Espagne : patrimoine, histoire, paysages et itinérance, avec un programme adapté au niveau de marche souhaité.
Là encore, l’objectif n’est pas de proposer davantage d’étapes. C’est de choisir celles qui donnent du sens au voyage.
Des idées prêtes à proposer… et encore à personnaliser
Rosas, Andorre ou l’Espagne verte peuvent donc répondre à des envies très différentes, y compris auprès d’une même clientèle senior.
Ces programmes existent déjà comme bases de travail, mais ils ne sont pas figés. Durée, rythme, hôtels, visites ou temps libres peuvent évoluer selon les habitudes de vos clients.
C’est également là que la gamme Únia Signature apporte une autre dimension : partir d’une destination connue et lui donner un fil conducteur suffisamment fort pour créer une nouvelle envie de voyage. Un événement comme le Temps des Fleurs, une thématique, une randonnée ou une découverte plus confidentielle peuvent changer complètement la perception d’un séjour.
Et ce n’est qu’une première étape.
Les Immersions & Découvertes permettent d’aller encore plus loin : rencontres, métiers, savoir-faire, traditions, gastronomie ou nature peuvent s’intégrer dans un programme pour donner accès à une autre facette de la destination.
Une piste que nous développerons prochainement : comment transformer un circuit classique en un voyage plus personnel et plus différenciant.
En attendant, si l’une de ces idées correspond à une demande ou à votre programmation 2027, Únia Travel peut vous transmettre une base de programme et l’adapter à vos dates, à votre budget et à votre clientèle.
L’objectif est simple : vous donner une base claire, déjà pensée, que vous pouvez facilement proposer à vos clients sans repartir de zéro.
Parlons-en !
Ces programmes existent déjà comme bases de travail, mais ils ne sont pas figés. Durée, rythme, hôtels, visites ou temps libres peuvent évoluer selon les habitudes de vos clients.
C’est également là que la gamme Únia Signature apporte une autre dimension : partir d’une destination connue et lui donner un fil conducteur suffisamment fort pour créer une nouvelle envie de voyage. Un événement comme le Temps des Fleurs, une thématique, une randonnée ou une découverte plus confidentielle peuvent changer complètement la perception d’un séjour.
Et ce n’est qu’une première étape.
Les Immersions & Découvertes permettent d’aller encore plus loin : rencontres, métiers, savoir-faire, traditions, gastronomie ou nature peuvent s’intégrer dans un programme pour donner accès à une autre facette de la destination.
Une piste que nous développerons prochainement : comment transformer un circuit classique en un voyage plus personnel et plus différenciant.
En attendant, si l’une de ces idées correspond à une demande ou à votre programmation 2027, Únia Travel peut vous transmettre une base de programme et l’adapter à vos dates, à votre budget et à votre clientèle.
L’objectif est simple : vous donner une base claire, déjà pensée, que vous pouvez facilement proposer à vos clients sans repartir de zéro.
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Agence réceptive DMC spécialiste dans la conception et organisation de voyages, séjours et circuits accompagnés sur mesure pour les groupes à Andorre, en Occitanie, en Espagne et au Portugal.
Pour vos projets groupes, programmations, séjours à la carte ou demandes spécifiques :
unia@uniatravel.com
[00376] 720 600
www.uniatravel.com
>> Únia Travel dans l'Annuaire DESTIMAG
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