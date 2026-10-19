Groupes seniors : 7 points à vérifier avant de valider votre programme

Un groupe senior peut avoir 65 ans de moyenne d’âge et voyager quatre fois par an. Un autre peut avoir 80 ans de moyenne et rechercher avant tout un séjour confortable. Un club de randonnée n’aura évidemment pas les mêmes attentes qu’un groupe recherchant un rythme plus doux.



Pour un groupe plus âgé ou moins mobile, un séjour en Andorre ou sur la Cantabrie peut par exemple être particulièrement adapté : moins de changements d’hôtel, des excursions à la journée et un rythme plus facile à ajuster.



À l’inverse, pour des voyageurs actifs, habitués à marcher et à voyager, un grand circuit en Espagne du Nord ou au Portugal peut parfaitement convenir, avec davantage d’étapes, de découvertes et de journées plus soutenues.



L’important n’est donc pas l’âge seul, mais le profil réel du groupe.



Avant de construire le programme, quelques informations sont très utiles : l’âge moyen, les habitudes de voyage, le niveau de mobilité ou les temps libres souhaités.



Chez Únia Travel, ce sont justement ces détails qui nous permettent d’affiner un programme. Cette connaissance ne se limite pas à la production. Elle commence dès le premier échange avec l’agence.



Nos interlocuteurs commerciaux suivent leurs clients dans la durée et connaissent leurs habitudes, leurs produits historiques, les attentes de leurs groupes et souvent les petits détails qui comptent d’une année sur l’autre. Avec entre 10 et 30 ans d’expérience dans le tourisme de groupes, ils ne repartent pas de zéro à chaque nouvelle demande.



Cela permet souvent d’aller plus vite, de proposer plus juste et de construire un programme qui correspond réellement à la clientèle de l’agence.



Avec 40 ans d’expérience dans les voyages de groupes, nous avons appris que les voyageurs ne remarquent pas forcément tout ce qui a été anticipé. En revanche, ils remarquent immédiatement ce qui ne l’a pas été.



Au final, un programme réussi est souvent celui qui paraît simple à vivre pour le groupe. Et cette simplicité repose justement sur tout ce qui a été pensé en amont.