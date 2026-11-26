Placée sous le thème « Les impacts qui redessinent notre avenir », cette 51e édition fait ainsi une large place aux évolutions économiques, géopolitiques, technologiques et humaines.



La matinée du jeudi 26 novembre sera consacrée aux impacts économiques qui façonnent le voyage. Anne-Sophie Alsif, économiste, interviendra notamment sur les évolutions économiques. Bruno Tertrais, géopolitologue, apportera ensuite son éclairage sur les nouveaux équilibres géopolitiques et leurs conséquences pour le secteur.



Une table ronde donnera également la parole à plusieurs dirigeants d'agences – Vincent Bellec (Armor Voyages), Sébastien Higonet (Vinotilus Voyages) et Cyril Pigenel (Vairon Voyages) – autour d'une question : « Quelle décision a changé le destin de mon agence ? ». Christophe Jacquet (Marietton Développement) interviendra sur le GIE ASHA.



L'après-midi, les échanges porteront sur les transformations technologiques et leurs conséquences sur les métiers du tourisme. Le voyage d'affaires, l'intelligence artificielle et ses perspectives à l'horizon 2032 seront notamment abordés par Patricia Morosini (Selectour), Evantia Giumba (Amadeus), Julien Mallard (Transavia) et Christian Sabbagh (Travelsoft).



Mounir Mahjoubi, entrepreneur et ancien secrétaire d'État au Numérique, interviendra également sur les évolutions liées à l'intelligence artificielle. Nicolas de Tavernost clôturera cette séquence avec une intervention consacrée à la création d'impact dans un monde saturé.