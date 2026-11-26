Le 51e congrès de Selectour s'ouvre à Prague dans un contexte qui ne manque pas de sujets de préoccupation pour les professionnels du tourisme.
Le secteur doit composer avec un environnement géopolitique incertain depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine mais aussi et surtout depuis les frappes américaines et israéliennes le 28 février dernier. A cela s'ajoutent des tensions sociales en France, avec le mouvement lycéen.
À ce contexte chahuté, est venu s’ajoute le piratage d’Orchestra, survenu en fin de semaine dernière, qui a perturbé pendant plusieurs dizaines d'heures une partie des prises de commandes via les canaux de distribution de la filiale de Travelsoft.
A Lire : Cyberattaque Orchestra : reprise dans la douleur et rififi chez certains voyagistes
C'est dans ce climat que Laurent Abitbol, président du directoire de Selectour, et Natale Scaglia, président du réseau, ouvriront cette nouvelle édition, organisée du 25 au 29 novembre dans la capitale tchèque.
Près de 580 personnes sont attendues, dont 210 adhérents mais aussi partenaires, fournisseurs, invités, et stars de la chanson.
Le secteur doit composer avec un environnement géopolitique incertain depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine mais aussi et surtout depuis les frappes américaines et israéliennes le 28 février dernier. A cela s'ajoutent des tensions sociales en France, avec le mouvement lycéen.
À ce contexte chahuté, est venu s’ajoute le piratage d’Orchestra, survenu en fin de semaine dernière, qui a perturbé pendant plusieurs dizaines d'heures une partie des prises de commandes via les canaux de distribution de la filiale de Travelsoft.
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C'est dans ce climat que Laurent Abitbol, président du directoire de Selectour, et Natale Scaglia, président du réseau, ouvriront cette nouvelle édition, organisée du 25 au 29 novembre dans la capitale tchèque.
Près de 580 personnes sont attendues, dont 210 adhérents mais aussi partenaires, fournisseurs, invités, et stars de la chanson.
L’économie, la géopolitique et la technologie au cœur des débats
Placée sous le thème « Les impacts qui redessinent notre avenir », cette 51e édition fait ainsi une large place aux évolutions économiques, géopolitiques, technologiques et humaines.
La matinée du jeudi 26 novembre sera consacrée aux impacts économiques qui façonnent le voyage. Anne-Sophie Alsif, économiste, interviendra notamment sur les évolutions économiques. Bruno Tertrais, géopolitologue, apportera ensuite son éclairage sur les nouveaux équilibres géopolitiques et leurs conséquences pour le secteur.
Une table ronde donnera également la parole à plusieurs dirigeants d'agences – Vincent Bellec (Armor Voyages), Sébastien Higonet (Vinotilus Voyages) et Cyril Pigenel (Vairon Voyages) – autour d'une question : « Quelle décision a changé le destin de mon agence ? ». Christophe Jacquet (Marietton Développement) interviendra sur le GIE ASHA.
L'après-midi, les échanges porteront sur les transformations technologiques et leurs conséquences sur les métiers du tourisme. Le voyage d'affaires, l'intelligence artificielle et ses perspectives à l'horizon 2032 seront notamment abordés par Patricia Morosini (Selectour), Evantia Giumba (Amadeus), Julien Mallard (Transavia) et Christian Sabbagh (Travelsoft).
Mounir Mahjoubi, entrepreneur et ancien secrétaire d'État au Numérique, interviendra également sur les évolutions liées à l'intelligence artificielle. Nicolas de Tavernost clôturera cette séquence avec une intervention consacrée à la création d'impact dans un monde saturé.
La matinée du jeudi 26 novembre sera consacrée aux impacts économiques qui façonnent le voyage. Anne-Sophie Alsif, économiste, interviendra notamment sur les évolutions économiques. Bruno Tertrais, géopolitologue, apportera ensuite son éclairage sur les nouveaux équilibres géopolitiques et leurs conséquences pour le secteur.
Une table ronde donnera également la parole à plusieurs dirigeants d'agences – Vincent Bellec (Armor Voyages), Sébastien Higonet (Vinotilus Voyages) et Cyril Pigenel (Vairon Voyages) – autour d'une question : « Quelle décision a changé le destin de mon agence ? ». Christophe Jacquet (Marietton Développement) interviendra sur le GIE ASHA.
L'après-midi, les échanges porteront sur les transformations technologiques et leurs conséquences sur les métiers du tourisme. Le voyage d'affaires, l'intelligence artificielle et ses perspectives à l'horizon 2032 seront notamment abordés par Patricia Morosini (Selectour), Evantia Giumba (Amadeus), Julien Mallard (Transavia) et Christian Sabbagh (Travelsoft).
Mounir Mahjoubi, entrepreneur et ancien secrétaire d'État au Numérique, interviendra également sur les évolutions liées à l'intelligence artificielle. Nicolas de Tavernost clôturera cette séquence avec une intervention consacrée à la création d'impact dans un monde saturé.
Les enjeux humains et politiques également au programme
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Vendredi 27 novembre, la deuxième journée de travail débutera par les traditionnels ateliers et workshop des partenaires. Ensuite l'après-midi sera consacrée à l'impact des hommes.
Laurent Abitbol répondra aux questions des adhérents avant plusieurs interventions, notamment celle d'Adriana Minchella, présidente du CEDIV, et de Nadia Azale, directrice générale d'Air France.
La formation sera également au programme avec une présentation de Selectour Academy.
La fin de journée ouvrira le débat sur les échéances politiques françaises et leurs conséquences pour le tourisme. Christian Mantei, président d'Atout France, abordera notamment la question de l'impact de l'élection présidentielle sur le secteur. L'ancien Premier ministre Manuel Valls est également annoncé parmi les intervenants.
Le congrès sera également rythmé par plusieurs soirées festives, dont une soirée années 80 organisée par Amadeus jeudi soir, avec David et Jonathan, Philippe Lavil et Chantal Goya, puis un dîner de gala offert par Air France samedi, suivi d’un concert privé d’Amir lors de la soirée des loueurs Avis, Europcar et Hertz.
Laurent Abitbol répondra aux questions des adhérents avant plusieurs interventions, notamment celle d'Adriana Minchella, présidente du CEDIV, et de Nadia Azale, directrice générale d'Air France.
La formation sera également au programme avec une présentation de Selectour Academy.
La fin de journée ouvrira le débat sur les échéances politiques françaises et leurs conséquences pour le tourisme. Christian Mantei, président d'Atout France, abordera notamment la question de l'impact de l'élection présidentielle sur le secteur. L'ancien Premier ministre Manuel Valls est également annoncé parmi les intervenants.
Le congrès sera également rythmé par plusieurs soirées festives, dont une soirée années 80 organisée par Amadeus jeudi soir, avec David et Jonathan, Philippe Lavil et Chantal Goya, puis un dîner de gala offert par Air France samedi, suivi d’un concert privé d’Amir lors de la soirée des loueurs Avis, Europcar et Hertz.