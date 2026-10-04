Selectour Academy : quand la formation passe par l’expérience terrain

« On l’organise pour trois raisons. La première, c’est que ça nous permet de transmettre l’identité de marque de Selectour. La deuxième, c’est bien évidemment de pouvoir les former et de leur présenter l’ensemble des outils de vente qu’ils auront à leur disposition dans nos agences de voyage. Et la troisième, c’est bien évidemment de créer un esprit de cohésion dans ce groupe »

« De mettre des visages sur des personnes qui sont de l’entreprise et notamment du siège, parce que vu que c’est une coopérative et que j’habite très loin de Paris, c’est pas des personnes que je vais rencontrer tous les quatre matins. »