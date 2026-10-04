Selectour Academy : quand la formation passe par l’expérience terrain

Les alternants de la Selectour Academy réunis à PortAventura World, en Espagne, lors du séminaire d’intégration organisé fin septembre 2026. Raphaëlle Savary
Des salles de formation aux montagnes russes, le changement de décor est pour le moins radical. À PortAventura World, les étudiants de la Selectour Academy ont troqué, du 29 septembre au 2 octobre, les cours et pour certains, leur agence, pour une immersion au cœur d’un produit touristique qu’ils pourraient être amenés à vendre dès demain.
« Un édition particulière », affirme Stéphane Nicolas, directeur animation du réseau de Selectour, « car pour la première fois, on se retrouve hors du territoire français. Puis, ce sera pour moi mon dernier séminaire de la Selectour Académie ».. Un dernier seminaire, avant que le directeur ne se tourne vers le voyage d'affaires.
« Un édition particulière », affirme Stéphane Nicolas, directeur animation du réseau de Selectour, « car pour la première fois, on se retrouve hors du territoire français. Puis, ce sera pour moi mon dernier séminaire de la Selectour Académie ».. Un dernier seminaire, avant que le directeur ne se tourne vers le voyage d'affaires.
La Selectour Academy, "un premier pas dans le réseau"
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Avant de parler de la destination, le séminaire vise d’abord à accompagner une nouvelle génération de professionnels du voyage.
La Selectour Academy propose plusieurs formations en alternance aux métiers du tourisme, du conseiller vendeur voyage au chargé de développement commercial… Les étudiants alternent ainsi entre formation et expérience en agence au sein du réseau Selectour.
Le séminaire d’intégration constitue une première plongée dans l’univers du réseau « On l’organise pour trois raisons. La première, c’est que ça nous permet de transmettre l’identité de marque de Selectour. La deuxième, c’est bien évidemment de pouvoir les former et de leur présenter l’ensemble des outils de vente qu’ils auront à leur disposition dans nos agences de voyage. Et la troisième, c’est bien évidemment de créer un esprit de cohésion dans ce groupe », détaille Stéphane Nicolas.
Pour Hugo, étudiant de la promotion, cette première rencontre avec l’écosystème Selectour permet justement de donner une réalité au réseau qu’il connaissait jusqu’ici davantage à travers son agence. L’étudiant insiste également sur les rencontres avec les équipes du siège, « De mettre des visages sur des personnes qui sont de l’entreprise et notamment du siège, parce que vu que c’est une coopérative et que j’habite très loin de Paris, c’est pas des personnes que je vais rencontrer tous les quatre matins. »
La Selectour Academy propose plusieurs formations en alternance aux métiers du tourisme, du conseiller vendeur voyage au chargé de développement commercial… Les étudiants alternent ainsi entre formation et expérience en agence au sein du réseau Selectour.
Le séminaire d’intégration constitue une première plongée dans l’univers du réseau « On l’organise pour trois raisons. La première, c’est que ça nous permet de transmettre l’identité de marque de Selectour. La deuxième, c’est bien évidemment de pouvoir les former et de leur présenter l’ensemble des outils de vente qu’ils auront à leur disposition dans nos agences de voyage. Et la troisième, c’est bien évidemment de créer un esprit de cohésion dans ce groupe », détaille Stéphane Nicolas.
Pour Hugo, étudiant de la promotion, cette première rencontre avec l’écosystème Selectour permet justement de donner une réalité au réseau qu’il connaissait jusqu’ici davantage à travers son agence. L’étudiant insiste également sur les rencontres avec les équipes du siège, « De mettre des visages sur des personnes qui sont de l’entreprise et notamment du siège, parce que vu que c’est une coopérative et que j’habite très loin de Paris, c’est pas des personnes que je vais rencontrer tous les quatre matins. »
Des partenaires présents
Une partie du séminaire est consacrée aux partenaires de Selectour. Air France Bedsonline notamment la promotion depuis plusieurs années. i« Et nous avons choisi de rajouter des partenaires cette année, notamment [BSP Auto. Nous avons choisi d’ajouter un loueur de voitures car c’est un domaine de plus en plus important dans l’écosystème touristique »]i, explique Stéphane Nicolas.
Pour les alternants, ces présentations permettent de mieux comprendre les offres auxquelles ils auront accès en agence. La découverte ne reste toutefois pas théorique. Les étudiants sont rapidement amenés à mettre ces connaissances en perspective avec des exercices de situations concrètes de vente. Une approche que semble appréciée Naya, étudiante de la promotion, « J’ai beaucoup aimé découvrir les partenaires et le fait qu’ils nous fassent participer pour apprendre à vendre leurs produits. C’est intéressant parce que c’est le début, ça fait un peu la grande introduction dans ce métier. »
Pour les alternants, ces présentations permettent de mieux comprendre les offres auxquelles ils auront accès en agence. La découverte ne reste toutefois pas théorique. Les étudiants sont rapidement amenés à mettre ces connaissances en perspective avec des exercices de situations concrètes de vente. Une approche que semble appréciée Naya, étudiante de la promotion, « J’ai beaucoup aimé découvrir les partenaires et le fait qu’ils nous fassent participer pour apprendre à vendre leurs produits. C’est intéressant parce que c’est le début, ça fait un peu la grande introduction dans ce métier. »
Pourquoi Port-Aventura ?
À PortAventura, les alternants ne sont pas seulement venus écouter une présentation commerciale. Pendant plusieurs jours, ils ont découvert les installations, testé les attractions et parcouru une partie du resort. Une manière, pour Selectour comme pour PortAventura, de confronter les futurs vendeurs à la réalité du produit qu’ils pourront demain conseiller à leurs clients
Car derrière l’immersion, le choix de la destination répond aussi à des enjeux commerciaux. PortAventura World accueille 5,3 millions de visiteurs chaque année, dont près d’un million venus de France. Un marché devenu prioritaire pour le resort, mais encore très concentré géographiquement « 80% de la clientèle française, vient du sud de la France. », explique Emma Descrot, Business Development Manager chez PortAventura World. Le resort cherche désormais à séduire plus de français, notamment en Rhône-Alpes et en Île-de-France. « Le partenariat avec Selectour, c’est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. C’est un partenariat qu’on a signé l’année dernière et effectivement c’est un grand réseau, un réseau bien évidemment indispensable pour faire croître la marque sur le marché français », souligne Emma Descrot.
Mais le choix de PortAventura ne s’arrête pas au marché loisirs. Le resort cherche également à développer son activité MICE, avec un centre de convention sur le site depuis plus d’une dizaine d’années, plus d’une vingtaine de salles de réunion et la possibilité d’accueillir des événements de grande ampleur.
Un positionnement qui prend une résonance particulière dans le contexte international actuel. « Avec tous les événements aujourd’hui qui se passent dans le monde entier, c’est une destination qui reste quand même une destination refuge », estime Emma Descrot. Situé à environ une heure au sud de Barcelone, PortAventura entend ainsi jouer sur sa localisation pour attirer aussi bien les voyageurs loisirs que les entreprises à la recherche d’un cadre pour leurs événements et réunions d’équipe.
Car derrière l’immersion, le choix de la destination répond aussi à des enjeux commerciaux. PortAventura World accueille 5,3 millions de visiteurs chaque année, dont près d’un million venus de France. Un marché devenu prioritaire pour le resort, mais encore très concentré géographiquement « 80% de la clientèle française, vient du sud de la France. », explique Emma Descrot, Business Development Manager chez PortAventura World. Le resort cherche désormais à séduire plus de français, notamment en Rhône-Alpes et en Île-de-France. « Le partenariat avec Selectour, c’est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. C’est un partenariat qu’on a signé l’année dernière et effectivement c’est un grand réseau, un réseau bien évidemment indispensable pour faire croître la marque sur le marché français », souligne Emma Descrot.
Mais le choix de PortAventura ne s’arrête pas au marché loisirs. Le resort cherche également à développer son activité MICE, avec un centre de convention sur le site depuis plus d’une dizaine d’années, plus d’une vingtaine de salles de réunion et la possibilité d’accueillir des événements de grande ampleur.
Un positionnement qui prend une résonance particulière dans le contexte international actuel. « Avec tous les événements aujourd’hui qui se passent dans le monde entier, c’est une destination qui reste quand même une destination refuge », estime Emma Descrot. Situé à environ une heure au sud de Barcelone, PortAventura entend ainsi jouer sur sa localisation pour attirer aussi bien les voyageurs loisirs que les entreprises à la recherche d’un cadre pour leurs événements et réunions d’équipe.
Du challenge aux Forces de vente
Après la découverte de l’environnement Selectour et de ses partenaires, les étudiants passent à la mise en pratique avec le challenge des forces de vente.
Questionnaire général, exercice autour de la charte qualité Selectour, cas pratiques et compte rendu composent cette épreuve.
« Ce challenge porte sur plusieurs points, déjà un questionnaire général, également un exercice sur la charte qualité Selectour, des cas pratiques pour les mettre en situation et un compte rendu qui pourra être bénéfique pour tout le réseau », détaille Emilie Graciannette, animatrice réseau Loisirs & Affaires chez Selectour.
Mais au-delà de l’exercice, le challenge leur ouvre aussi les portes d’un autre temps fort de la vie du réseau. Les trois meilleurs décrocheront leur place pour les Forces de vente Selectour, qui se tiendront du 24 au 28 mars 2027 à Barcelone. Ils pourront y découvrir les ateliers, workshops, plénières et temps d’échanges qui réunissent les professionnels du réseau.
Questionnaire général, exercice autour de la charte qualité Selectour, cas pratiques et compte rendu composent cette épreuve.
« Ce challenge porte sur plusieurs points, déjà un questionnaire général, également un exercice sur la charte qualité Selectour, des cas pratiques pour les mettre en situation et un compte rendu qui pourra être bénéfique pour tout le réseau », détaille Emilie Graciannette, animatrice réseau Loisirs & Affaires chez Selectour.
Mais au-delà de l’exercice, le challenge leur ouvre aussi les portes d’un autre temps fort de la vie du réseau. Les trois meilleurs décrocheront leur place pour les Forces de vente Selectour, qui se tiendront du 24 au 28 mars 2027 à Barcelone. Ils pourront y découvrir les ateliers, workshops, plénières et temps d’échanges qui réunissent les professionnels du réseau.